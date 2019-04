En las últimas horas el gobernador Uñac comenzó a reunirse con los precandidatos del Frente Todos que perdieron las internas con la intención de reafirmar el compromiso de unidad de cara a las Generales de junio. Sin embargo, una visita llamó la atención. Es que uno de los que ayer pasó por Casa de Gobierno fue Roberto "El Yeyo" Sosa, quien quedó segundo en la interna rawsina del Frente Con Vos.

"Sólo fue un encuentro para felicitarme por los buenos resultados obtenidos el domingo. Yo siempre lo dije, yo siempre estuve cercano al Peronismo, pero participé dentro del Frente que me dio la posibilidad de ser candidato", dijo.

Previo a las elecciones, los cuatro precandidatos de Marcelo Orrego se habían comprometido públicamente a trabajar y acompañar a quien resultara ganador. Sin embargo, hoy el panorama no es tan alentador para Gimena Martinazzo. Gustavo Ruiz Botella anunció el mismo domingo que dejaba la actividad política, Carlos Fernández no se expresó todavía y "El Yeyo" dice que nadie se comunicó con el del equipo de la ganadora. "Será que no me necesita y tampoco a nadie de mi equipo. Yo dije que iba a sumarme donde me necesitaran, pero nadie me llamó. Nos reuniremos con mi gente y evaluaremos que postura tomar de cara a junio. Muchos vecinos nos eligieron y entendemos que hay que definir que hacer. Yo vine a la política para quedare y ayudar a los rawsinos", agregó.

El cantante terminó segundo en su espacio, sólo unos 600 votos por debajo de la actual delegada local del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.