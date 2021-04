Este domingo, el bloquismo elegirá autoridades en ocho departamentos de la provincia. Para evitar el aglomeramiento de los que concurran a las urnas, la Junta Electoral partidaria decidió duplicar la cantidad de mesas que estarán a disposición para los votantes. De las 20 mesas necesarias para el comicio, desde la fuerza política, que conduce Luis Rueda, definieron elevar ese número a 40 para, así, no contar con una situación que pueda favorecer la propagación del coronavirus. La movida no es menor, ya que, entre los ocho distritos en los que habrá internas suman 13.500 afiliados que están en condiciones de emitir su sufragio. Si bien se trata de un número alto, es un hecho que no asistirá tal cantidad. Inclusive, en el partido esperan un 20 por ciento de concurrencia, esto es, unas 3.000 personas, entre las 10 horas en las que se podrá votar (de 8 a 18).

El número de mesas que estarán dispuestas para el acto fue confirmado por Federico Rizo, presidente de la Junta Electoral, quien, a su vez, indicó que "lo que se busca es evitar las colas y demoras". Además, recordó que el comicio se realiza "bajo un protocolo aprobado por el Comité Covid-19 de la provincia. Ese protocolo se basa en evitar las aglomeraciones, asegurar la distancia social, el control de temperatura al ingreso del establecimiento educativo y el uso obligatorio del tapa bocas. A su vez, cada mesa va a tener un kit sanitario y protocolo para desinfectar el cuarto oscuro cada una determinada cantidad de tiempo". Por otro lado, explicó que "la Junta Electoral ha designado a 20 colaboradores, quienes son delegados de la Junta y veedores sanitarios. No solo son los encargados del control de la elección, sino también de que el protocolo se cumpla". Con ese número habrá, como mínimo, dos colaboradores por escuela.

La puja de autoridades bloquistas en ocho distritos obedece a las diferencias de los dirigentes departamentales y a los resabios de la interna entre el sector que representa Rueda y el que lidera la diputada nacional Graciela Caselles. El cruce entre ambos comenzó a principios del año pasado y se intensificó sobre el final con la disputa sobre si la elección debía llevarse a cabo o no en el marco de la pandemia. Tras varias idas y vueltas, se fijó una fecha electoral y, si bien ambos sectores armaron listas, al final hubo consenso en la cúpula y el joven dirigente encabezó la lista de unidad para el Comité Central, por lo que se consagró como presidente.

El acuerdo en la cúpula no derramó en todos los distritos. Por eso, en Desamparados, Chimbas, Santa Lucía, San Martín, Albardón, Caucete, Sarmiento y 25 de Mayo habrá elecciones para definir quiénes integrarán los Comité departamentales y quiénes serán los respectivos delegados al Comité Central, más los delegados a la Convención. En particular, Rueda tiene la mira en conquistar estos últimos dirigentes, que ayudarían a engrosar su mayoría en ambos órganos. Por el Comité de Desamparados se enfrentarán la lista "Independencia y Renovación Bloquista" con Fabián Monla y "La Reforma" con Martín Olivera. En Chimbas, Roque Garramuño y Luis Berón, respectivamente. En Santa Lucía están Luis Grígolo y Juan Gabriel Sancassani; en San Martín, Antonio Barrionuevo y Ramón Aguilera; mientras que en Albardón se medirán Beatriz Hidalgo y Domingo Quiroga. En Caucete, compiten Cesar Correa y Rosa Poblete; en Sarmiento, María Ester Torres y Silvia del Carmen Cabrera; y en 25 de Mayo, Jorge Arrieta y Daniel Vargas.

Cruces



La puja entre Rueda y Caselles se inició porque el sector del pocitano le reclamaba a la legisladora que no allanó el camino para que el dirigente la sucediera en la presidencia, lo que estaba acordado entre ellos. También le apuntaron a que no disparó el cronograma electoral como estaba previsto. Incluso, por ese punto, las partes fueron a la Justicia Federal y, en ese ámbito, resolvieron fijar fechas para la prestación de listas, lo que ocurrió el 5 de noviembre, y para la elección, prevista para el 29 de ese mes, la que luego fue postergada para después del 31 de marzo.

Acuerdos finales

A finales del mes pasado, el sector que lidera Rueda y el de Caselles lograron unidad en tres de los 11 distritos en los que había disputa. Los que presentaron lista unidad fueron Rawson y dos distritos de la Capital: Trinidad y Concepción.

Votación

Las escuelas son la Cortinez de Capital; la Avellaneda de Chimbas, la Pellegrini de Santa Lucía, la De Aguado de San Martín, la Mantovani de Albardón, la Antequeda de Caucete, la Segurola de Sarmiento y la Pueyrredón de 25 de Mayo.