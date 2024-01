Una larga fila de personas se concentra desde la Plaza 25 de Mayo hasta la calle Entre Ríos, por la Avenida Ignacio de la Roza. La protesta es la misma: contra el DNU y la Ley Ómnibus del gobierno de Milei; sin embargo, los colores son distintos. Y es que cada sector, organización y sindicato exige por sus propios intereses

Desde empleados del Banco Nación, hasta jóvenes artistas. Están presentes el Polo Obrero, el MST, la UOCRA, el SEC, ADICUS, AMET, UPCN, ENERC y demás partidos, organizaciones sociales y sindicatos. También asistieron algunos sectores del feminismo y ambientalistas.

El termómetro marca 35,3° y muchas personas protestan desde la sombra de la vereda, mientras que otros están bajo el rayo del sol, algunos cubriéndose la cabeza con las banderas y carteles, o con paraguas. Otros también con sus bebés o niños pequeños.

En los carteles, de papel o cartón, la gente expresa sus reclamos. En la mayoría se lee: "La patria no se vende", o "No al DNU y a la Ley Ómnibus". Otros rezan "Encendamos la lucha para que no se apague la cultura", "Mi tierra vale más que tu economía", y "Era la casta, no mi papá".

La movilización comenzó a las 11 de la mañana y a las 13 inició el acto, en el escenario montado en el costado oeste de la Plaza 25. Primero, se entonaron las estrofas del Himno. Luego, el padre Martín Reta, de la Catedral, dio una bendición y, posteriormente, comenzó su discurso Eduardo Cabello, líder de la CGT sede San Juan.