La gestión macrista dio a conocer su iniciativa de eliminar la feria judicial y si bien, de concretarse, se aplicará en la Justicia Federal, abrió el debate en la provincia y mostró aguas divididas. Desde el Foro de Abogados y el Ministerio Público Fiscal se manifestaron a favor de la propuesta, mientras que el gremio judicial la rechazó. En el Gobierno señalaron que el tema no está en agenda y desde la Corte de Justicia prefirieron no opinar debido a que no trascendieron detalles finos del proyecto.



La feria judicial es el receso en el que ingresa el Poder Judicial en todo enero y durante dos semanas en invierno, lapso en el que desempeñan tareas sólo los juzgados y fiscalías de turno y alguno que otro funcionario. Según publicó ayer el diario La Nación, el ministro de Justicia, Germán Garavano, destacó que el objetivo de suprimirla es para brindar agilidad y que no haya un parate de 45 días.



El fiscal General de la Corte, Eduardo Quattropani, resaltó que la feria judicial no debería ser de más de una semana y que no tendría que haber atención al público, pero sí un trabajo interno. Además, expresó que las vacaciones tendrían que darse como el resto de la administración pública.



Por su parte, Alfredo Mergó, presidente del Foro, indicó que la eliminación es positiva porque reduciría la morosidad y sería beneficiosa para los abogados y las personas que esperan la resolución de un juicio. En cambio, Sebastián López, de la Unión Judicial, remarcó que “están los derechos de los trabajadores, dado que la jornada laboral está establecida por ley orgánica”. Además, dijo que las demoras están en las sentencias y no en el trabajo administrativo.

Opiniones

EDUARDO QUATTROPANI - Fiscal General de la Corte

“El Poder Judicial y el Legislativo tienen por Constitución ese receso, pero ese privilegio se ha desvirtuado y en algún momento debe cesar. Yo he renunciado, de manera documentada, a más de 80 días de licencia”.

ALFREDO MERGÓ - Pdte. del Foro de Abogados

“La idea es positiva por la lentitud de la Justicia y de los procesos. Ahora, hay que lograr consensos y hay que ver cómo se va a formalizar para que no se vean perjudicados los derechos de los trabajadores”.