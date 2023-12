Hoy me presento ante ustedes con un sentimiento de humildad y responsabilidad inmensa, consciente del honor que me han conferido al permitirme servirles como gobernador de San Juan. No solo es el cargo lo que asumo hoy, sino también el compromiso ineludible de trabajar incansablemente por y para cada uno de los sanjuaninos…. El de llevar adelante la enorme responsabilidad de conducir nuestra querida provincia. Entendiendo, que, en democracia es el pueblo quien nos elige, nos cambia y nos pide resultados.

Los ciudadanos nos dieron un mensaje muy claro y contundente cuando nos eligieron… para que llevemos adelante el cambio. Sepamos leer y entender este mensaje, que no sólo es para quienes estaremos a cargo del ejecutivo, sino también para el poder legislativo: los sanjuaninos quieren un cambio responsable, un cambio superador y tenemos la responsabilidad de hacerlo realidad.

Los ciudadanos van a estar mirándonos a todos los representantes, sin importar a que espacio pertenecemos.

Por eso hoy, al asumir este cargo, me comprometo con una visión clara y firme para nuestro futuro. Si estamos unidos no hay obstáculo que no podamos superar… No habrá desafío demasiado grande ni obstáculo insuperable en nuestro camino hacia un mañana mejor

Diagnóstico

El primer paso para entender la dimensión del desafío es ser claros con el diagnóstico de lo que encontramos, y decir que la provincia está en una situación compleja. Estamos asumiendo en el momento más difícil de la historia argentina con niveles de inflación y pobreza inéditos. A esto debemos sumar los problemas propios de San Juan, una provincia donde los ingresos suben por la escalera y los gastos por el ascensor, lo que va a traer consecuencias en el corto plazo sobre todo en el plano financiero, y eso conlleva a que debemos tomar medidas urgentes.

La Argentina atraviesa una situación de enorme incertidumbre, y eso nos obliga a ser muy cuidadosos y responsables en el análisis de lo que sucede.

En los próximos días vamos a profundizar el diagnóstico, ya con acceso a toda la información disponible, y nos comprometemos a dar a conocer el estado de situación en el que recibimos la provincia… Sepan que no me va a temblar la mano para tomar las medidas necesarias para afrontar estas problemáticas y hacer lo que San Juan necesita.

Este gobierno

Las cosas nunca han sido fáciles para los sanjuaninos y tenemos experiencia en superar dificultades, en sobreponernos a la adversidad, con valentía, con fortaleza y con decisión.

Nuestra historia de esfuerzo y superación lo demuestra. Vivimos buenos y malos tiempos. Tuvimos mejores y peores gobiernos. Conocimos épocas de paz y progreso y momentos de grandes crisis. Pero San Juan… San Juan siempre se reconstruyó una y otra vez… porque el orgullo, el temple y la fortaleza los llevamos en el alma. Domingo Faustino Sarmiento, nuestro prócer, nos marcó el camino del progreso, y humildemente vamos a seguir su enseñanza.

Por eso, este Gobierno hoy asume con el compromiso de ser una administración activa, austera y responsable. No van a haber gastos que busquen el rédito político. Siempre estaremos con el eje puesto en cuidar lo que es de todos los sanjuaninos. Por eso, este equipo de trabajo será estricto administrando recursos públicos. Porque sabemos que, pese a las dificultades, tenemos lo más importante, la fuerza de los sanjuaninos, de todos nosotros que hemos logrado superar catástrofes naturales y grandes crisis económicas y sociales con esfuerzo, unidad y trabajo.

Principios

Los invito a todos los representantes elegidos por la voluntad popular, a que dejemos de lado la especulación política. Cada uno de los que estamos acá fuimos elegidos para impulsar el desarrollo de San Juan. No es tiempo de individualismo, soberbia ni mezquindad. Son tiempos de solidaridad, trabajo y consensos y, sobre todo, de mucha humildad. Quiero ser claro, voy a gobernar con todos los intendentes, sin distinción de ideologías políticas. Dándole la misma relevancia a los 19 departamentos de San Juan. Por eso, a cada sanjuanino, a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia quiero decirles que son momentos de esfuerzo compartido, es tiempo de abrazarse para empujar más fuerte.

No venimos a romper todo y empezar de cero, venimos a mejorar lo que se hizo bien, a corregir lo que se hizo mal, y hacer lo que no se hizo.

Venimos también a dialogar, a ponernos de acuerdo en la construcción de un San Juan mejor.

Venimos a defender la institucionalidad.

Venimos a premiar el esfuerzo, poniendo por delante el mérito y la superación.

Venimos con el compromiso de ponernos a trabajar sin descanso para buscar la solución de los problemas urgentes de nuestros comprovincianos, sobre todo de los que menos tienen.

Ejes de Gobierno

Para mí, gobernar es administrar prioridades, y nuestras prioridades son claras y definidas. Nuestros programas están destinados a proteger a las familias sanjuaninas. Y nuestro gobierno concibe a la familia en sus diferentes formas, como célula fundamental de la sociedad.

Hay tres áreas que son muy sensibles para proteger a las familias: la Educación, la Salud y la Seguridad para que cada sanjuanino pueda desarrollarse en su tierra.

Tengo la convicción que la base para el desarrollo de San Juan se resume en 3 palabras “Aprender, Trabajar y Producir”. Esta base nos permitirá potenciar las capacidades de los sanjuaninos y generar una visión estratégica de innovación, integración regional y trasnacional para ofrecer nuestra producción al mundo.

Para empezar, haremos foco en la educación.

Educación

La educación es el motor que impulsa el avance de las sociedades, la herramienta más poderosa para el cambio y un pilar fundamental en mi mandato. Domingo Faustino Sarmiento, lo expresó con claridad: "Hombre, pueblo, Nación, Estado, todo está en los humildes bancos de la escuela"

Esta cita refleja la esencia de lo que queremos para San Juan. La educación no es un servicio más que el Estado debe proveer; es la expresión más elevada del compromiso que un gobierno tiene con su pueblo. En cada decisión que tomemos, en cada política que implementemos, la educación será la protagonista, porque es a través de ella que construiremos un futuro de prosperidad y equidad.

El desafío de nuestro gobierno es avanzar hacia un sistema educativo accesible, inclusivo y de calidad. Que busque siempre el bienestar y desarrollo de cada sanjuanino, que apoye a la producción, que mire al futuro y que sea la llave para el trabajo digno.

Porque la educación nos hace libres porque nos permite elegir, cuestionar, innovar y crecer. Queremos que, en cada aula, en cada libro, en cada nueva habilidad aprendida, se refleje el potencial ilimitado de nuestra gente y nuestra provincia.

Salud

En cuanto a la salud, nos proponemos hacer más ágil y eficiente nuestro sistema para que cada ciudadano tenga acceso a una atención digna. La salud no es solo infraestructura hospitalaria, sino también prevención y educación sanitaria, para eso vamos a incrementar el esfuerzo en los centros de salud de cercanía, y así disminuir la demanda en los grandes hospitales. También vamos a estudiar y trabajar políticas eficientes en el área de salud mental, porque es una importante demanda expresada por nuestros jóvenes.

Debemos gestionar de manera eficiente los insumos y asignación de personal, no solo en los grandes centros hospitalarios, sino en todos los centros de atención médica de toda la provincia, porque estoy convencido de que no se logran buenos resultados solo con obras arquitectónicas de gran porte, si no hay profesionales de la salud y con insumos médicos para atender a los pacientes. Vamos a revisar en profundidad la situación de la Obra Social Provincia, que se encuentra en un estado de crisis profundo que afecta a una enorme cantidad de sanjuaninos y que se encuentra muy lejos de los estándares de servicio que pretendemos para nuestra gestión

Obra Pública e Infraestructura

En cuanto la obra pública, somos conscientes de las definiciones tomadas por el presidente Milei en relación al tema, y sabemos que eso impactará en todas las provincias del país.

Tenemos claro que el contexto nacional ha cambiado. Y que casi todas las obras que se hicieron en San Juan se han realizado con fondos provistos por el gobierno nacional. Por eso, vamos a luchar sin descanso para que las obras, y en especial las viviendas, sigan teniendo financiamiento nacional. Defenderemos con fuerza lo que es de los sanjuaninos, haremos más eficiente el gasto y buscaremos nuevas formas de financiamiento para que las obras que necesita San Juan se hagan realidad.

Vamos a priorizar las obras más relevantes y de mayor impacto, para no gastar innecesariamente en obras que no son prioritarias en este momento.

Nuestro norte es claro: cada proyecto, cada construcción, cada inversión, debe tener como finalidad mejorar la calidad de vida de los sanjuaninos. Las obras que haremos son las que dejan huella, las que día a día transformarán la realidad de nuestra gente.

Seguridad

La seguridad es un derecho esencial de todos los ciudadanos y una de las demandas más sentidas por la sociedad. Es el cimiento sobre el cual se construyen la confianza y la estabilidad necesaria para el progreso de cualquier comunidad.

Por tanto, en nuestro gobierno, la seguridad será una prioridad central.

El mensaje es claro: no habrá tolerancia con aquellos que, a través del delito, buscan perturbar la paz y la tranquilidad de nuestra provincia. Repito, no habrá tolerancia con aquellos que, a través del delito, buscan perturbar la paz y la tranquilidad de nuestra provincia Cada rincón de San Juan debe ser seguro para que niños, jóvenes, adultos y ancianos puedan vivir, trabajar y disfrutar de su comunidad sin miedo.

Por eso fortaleceremos a la Policía de San Juan, no solo en términos de recursos materiales, sino también en capacitación y preparación profesional. Invertiremos en tecnología de punta para la prevención del delito, y mejoraremos la infraestructura de nuestras comisarías y puestos de control, asegurando que estén equipados para responder eficientemente a las necesidades de la población. En este gobierno, vamos a cuidar a los que nos cuidan.

Implementaremos políticas de seguridad ciudadana basadas en la inteligencia y en la prevención, entendiendo que la mejor manera de luchar contra el delito es anticipándonos a él.

Además, fomentaremos la participación ciudadana a través de la creación de redes de colaboración entre la policía y las comunidades, promoviendo la denuncia y la comunicación activa. La seguridad es una tarea de todos, y cada sanjuanino debe sentirse parte de la solución.

La seguridad también tiene una dimensión social por lo que invertir en educación, empleo y oportunidades para todos es también invertir en seguridad. Daremos atención a la reinserción social de aquellos que cometieron infracciones a la ley, para evitar la reincidencia y mejorar la convivencia social.

El trabajo coordinado con la justicia será clave para desmantelar bandas y reducir los índices de delincuencia.

Deporte y Cultura

El deporte y la cultura son otras de las políticas sociales fundamentales para impulsar nuestra Provincia, vamos a implementar un plan estratégico de fomento para la integración entre lo público y la inversión privada, que asegure y genere sustentabilidad para la realización de los eventos deportivos y culturales de calidad nacional e internacional.

Vamos a poner énfasis en el desarrollo de las bases deportivas, vinculando deporte y salud, en todas las edades y en todas partes: más Deporte, es igual a más salud. Cuando hago referencia al deporte para todos sin distinción, me refiero al deporte social, a deportes adaptados, de adultos mayores y en cada rincón de la Provincia. Implementaremos programas diseñados específicamente para cumplir esa meta.

La misma importancia tiene para nuestra gestión el desarrollo de la Cultura, entendiendo su relevancia para nuestra provincia y la necesidad de potenciar y priorizar la formación y el desarrollo del sector cultural, como así también la presencia y protagonismo de los artistas sanjuaninos.

Sectores Productivos

Dentro del horizonte de nuestra gestión, no podemos obviar la importancia vital que tiene la producción para el desarrollo y la independencia económica de San Juan. Nuestra provincia es un mosaico de actividades productivas, cada una con su particularidad, pero todas con un denominador común: la pasión y la entrega de quienes las llevan adelante.

Agro

En el sector agropecuario, somos testigos del esfuerzo diario de nuestros agricultores y ganaderos, quienes se enfrentan a los desafíos de la naturaleza y del mercado con un espíritu inquebrantable. Mi gobierno se compromete a ser un aliado constante para ellos, invirtiendo en ciencia, tecnología, innovación, capacitación y optimización del manejo del recurso hídrico, vital para potenciar nuestra tierra.

Nuestra industria vitivinícola, emblema y orgullo de San Juan, merece una atención especial. El vino sanjuanino no solo debe ser sinónimo de calidad en nuestra nación, sino también en el mundo. Vamos a apoyar a los productores y bodegas para que la vid y el vino sanjuanino traspasen aún más fronteras, potenciando el enoturismo y las exportaciones.

Minería

Hablando de minería, el 87% de nuestro territorio son montañas, apenas 3% es superficie cultivable y lo demás es desierto. Por eso la minería es el sector de mayor crecimiento y con capacidad exportadora que nos permite ingresar divisas y alimentar toda la cadena de valor productiva, es imprescindible abordarla desde un enfoque que ponga énfasis en el respeto al medio ambiente. Teniendo en cuenta que la transición hacia energías más limpias y renovables también depende de la minería. Tenemos el desafío y la responsabilidad de potenciar nuestros recursos naturales de manera consciente, garantizando que las generaciones futuras de sanjuaninos hereden no solo un legado de prosperidad, sino también un entorno natural preservado. El Estado estará presente para garantizar que los ingresos generados por la minería impacten en la calidad de vida de los sanjuaninos de las presentes y futuras generaciones.

Turismo

El turismo es otro pilar fundamental. San Juan posee una riqueza natural y cultural única que debemos poner en valor. Trabajaremos para posicionar nuestra provincia como un destino turístico por excelencia, generando infraestructura, promoción y, sobre todo, hospitalidad, marca registrada de nuestra gente. Tenemos un enorme potencial de crecimiento turístico y para hacerlo realidad debemos optimizar la inversión pública y privada para generar más emprendimientos y más empleo sanjuanino.

Industria, Comercio y Servicios

El comercio y la industria motorizan la actividad económica y el empleo. Debemos generar más valor agregado en San Juan… por lo que vamos a priorizar el apoyo a emprendimientos que innoven, que apliquen tecnología y que generen empleo; también a los que le agreguen valor a nuestras materias primas y aprovechen las ventajas comparativas de nuestra provincia.

Desde el gobierno, nos comprometemos a crear un ambiente favorable para la implementación de nuevos negocios y para atraer inversiones genuinas, simplificando trámites y promoviendo la competitividad.

Los avances tecnológicos y los cambios en la cultura, los modos de compra y consumo de los ciudadanos hacen necesaria la adaptación de los emprendimientos a esta nueva época. El Estado provincial será un aliado de las iniciativas de modernización e incorporación de nuevas tecnologías mediante herramientas de capacitación, financiamiento… entre otras… con el fin de que San Juan se destaque en el panorama nacional e internacional.

Cada sanjuanino, sin importar su ocupación, debe saber que tiene en este gobierno un aliado, un socio estratégico que buscará incansablemente generar las condiciones para el crecimiento y la prosperidad.

Vamos a trabajar juntos, con una visión integral, inclusiva y sostenible, para asegurarnos que San Juan brille con luz propia en el concierto de las provincias argentinas.

Gestión del Recurso Hídrico

Dijimos que vamos a cuidar los recursos, y debemos hacer un paréntesis para hablar del Agua… un recurso escaso en una provincia desértica como la nuestra…

Los sanjuaninos, más que nadie, necesitamos hacer un uso eficiente del agua. Vamos a trabajar en conjunto con los diversos actores sociales y económicos para garantizar que este recurso alcance para todos.

Modernización del Estado

La modernización del Estado es una tarea que asumimos con determinación y claridad de objetivos.

Lo haremos con recursos humanos capacitados y motivados… y utilizaremos herramientas tecnológicas para mejorar la calidad y el uso accesible de los servicios.

Nuestra administración se compromete a la implementación de sistemas digitales que agilicen los procesos burocráticos, reduciendo tiempos de espera y eliminando barreras innecesarias. Apuntaremos a establecer plataformas online para que realizar trámites sea más fácil y rápido, y así, cada sanjuanino pueda gestionar sus necesidades con el Estado sin complicaciones y desde la comodidad de su hogar o su trabajo.

Además, promoveremos la mejora de los procesos y la capacitación constante de nuestro personal para asegurar que estén a la altura de los desafíos que la modernización impone.. Este es el Estado moderno que nos proponemos construir: cercano a la gente y eficiente en su funcionamiento.

Pero quiero hacer un anuncio, Voy a reducir el 30% de los cargos políticos del gobierno, como un ahorro imprescindible para poder destinar esos fondos a atender necesidades urgentes de los sanjuaninos. La austeridad debe empezar por la política, y lo vamos a hacer.

Democracia

Creo firmemente en la democracia como sistema de un gobierno, que escucha y que genera oportunidades para todos. El Estado debe garantizar reglas de juego claras y estables, que solo deben modificarse cuando son para el bien de San Juan.

En la última elección provincial quedó demostrado que la Ley de Lemas es un sistema perimido, costoso, confuso y que materialmente no funcionó. Voy a cumplir con mi palabra… Por eso voy a enviar a esta Cámara. un proyecto para derogar la Ley de Lemas. Confío en que sea aprobada con el consenso de los diputados en esta Cámara.

Estilo de Gobierno

El nuestro será el gobierno del consenso con la ciudadanía y con los diferentes actores políticos.

En este sentido, reitero mi compromiso de priorizar siempre los intereses de San Juan sobre los intereses personales. La política es una herramienta para resolver las injusticias, y mi administración trabajará sin descanso, siempre enfocada en ustedes, los sanjuaninos.

Nuestra fuerza es la de cada niña o niño con su enorme potencial…

…Nuestra fuerza es la de cada madre o padre que sueña con un futuro mejor, la de cada trabajador que se esfuerza día a día por salir adelante, la de cada abuelo o cada abuela que ha contribuido a construir la provincia en la que vivimos.

Es la fuerza transformadora de nuestros jóvenes, la lucha de las mujeres y las diversidades, la energía de los emprendedores y los empresarios… la voluntad de aprender de nuestros estudiantes, la entrega de nuestros docentes, de los profesionales de la salud, de los policías, de tantos servidores públicos que ponen todo de sí. …Porque con su energía y sus ganas haremos brillar a San Juan, porque su voluntad es el motor de este proyecto de cambio para un futuro mejor.

La confianza que todos Ustedes han depositado en mí no solo me honra, sino que me motiva a esforzarme cada día más.

Y quiero que sepan que cada decisión que tome…estará impregnada de un firme compromiso con el bienestar y el progreso de nuestra gente.

En este momento tan trascendente, quiero permitirme hacer algunos agradecimientos especiales.

En primer lugar, a Dios y la virgen.

A mis padres, María Teresa y Humberto por su amor, por la oportunidad que me dieron de poder estudiar y por los valores que me enseñaron desde muy pequeño. Hoy me acompañan desde el cielo.

A Eliana, mi esposa, mi compañera, Benicio y Delfina, mis hijos que tanto amo, A esta hermosa familia que son mi contención y mi guía, gracias por su entrañable amor y compañía.

A mi hermana Cecilia, a mi hermano Juan José que desde el primer momento es parte central en este camino. ¡Gracias!

Quiero expresar mi agradecimiento a Roberto Basualdo, por haber confiado en mí, por su generosidad. La gratitud, es una deuda de honor. ¡Gracias Roberto!

Un especial agradecimiento a los maestros de mi vida, a mi equipo, con los que comparto muchas horas de dedicación y trabajo.

Sobre todo, quiero agradecer a cada sanjuanino por su participación, compromiso y trabajo permanente, a quienes nos eligieron y a quienes prefirieron otras opciones. Este va a ser el gobierno de los sanjuaninos, del que todos pueden sentirse parte. Sin privilegios y con oportunidades para todos.

He recorrido muchas veces la provincia y sé del sufrimiento y las necesidades que atraviesan cada vez más sanjuaninos. Me conmueve ese dolor y sé los sacrificios que están haciendo. Pero créanme cuando les digo que PODEMOS… que juntos vamos a hacerlo. Porque sé de lo que somos capaces cuando nos unimos, cuando concentramos ese esfuerzo por el bien de San Juan. ¡Señoras y señores! somos nosotros, cada uno de nosotros, los que vamos a poner coraje, imaginación, esfuerzo y voluntad para enfrentar el desafío de construir un San Juan mejor.

Quiero que sepan que hoy asumo junto a mi equipo el compromiso de trabajar sin descanso, de cumplir con la palabra empeñada.

Nuestro horizonte es claro y nuestro camino está marcado. Avanzaremos hacia un futuro donde cada ciudadano tenga la oportunidad de prosperar en un San Juan de armonía y respeto mutuo.

Sepan que nos hemos preparado para este desafío. Vamos a gobernar para transformar, cambiar y desarrollar esta bendita tierra que nos toca compartir, ¡para que juntos subamos al próximo escalón!

Quiero hacer un llamado a cada sanjuanino, independientemente de sus creencias o afiliación, a unirse en esta misión. Juntos, somos más fuertes; juntos, podemos superar cualquier desafío

Vamos a hacer que brille alto San Juan, y vamos a hacerlo unidos. Con toda la convicción, con todas las ganas, con toda la decisión. Y con la certeza de saber… que, estando juntos, San Juan lo puede todo. Dios nos bendiga a los sanjuaninos, ¡¡Viva la Patria!!, Viva San Juan!! ¡Muchas Gracias!