Espera. La salida de Oscar Cuadros demoró el inicio del segundo día de entrevistas. Por eso, los dos turnos de postulantes se concentraron y abarcaron toda la sala de espera de la Corte de Justicia.

El Consejo de la Magistratura, órgano que genera la terna de donde saldrá el próximo cortista, tuvo ayer una tarde convulsionada, al punto de que se vio envuelta en un escándalo con uno de sus miembros. Tras afirmar que hubo una "operación" en su contra, el abogado Oscar Cuadros decidió salir del cuerpo, por lo que tuvo que ser reemplazado por su suplente, Fabiana Nicosia. Ese cambio generó que el Consejo, con su nueva conformación, tomara la decisión de repetir las entrevistas que comenzaron este martes, lo que implica una demora a futuro en la elección del próximo ministro de la Corte.



La fecha para que los postulantes vuelvan a la sala de situaciones de la Corte de Justicia no quedó establecida y se definirá en los próximos días. La salida de Cuadros no implica que no pueda participar como consejero en las otras entrevistas que están previstas para el cargo de Camarista Civil.



Desde Tribunales no recuerdan una situación similar, en el que el Consejo haya cambiado su composición en medio del proceso de elección de una terna y tampoco que haya sucedido en un puesto como el de un cortista.



Además, el conflicto se produce en medio de una renovación para el máximo tribunal de Justicia, luego de que a fines de 2016 ingresara Guillermo De Sanctis en reemplazo de Carlos Balaguer y que en diciembre, Juan Carlos Caballero Vidal renunciara presionado ante el pedido de un juicio político por la investigación por su presunta vinculación en delitos de lesa humanidad. En ese marco, el Foro de Abogados, con la presidencia de Marcelo Arancibia, viene apuntando a un cambio en el sistema de elección de jueces y de magistrados de la Corte (Ver Recuadro).



Según Cuadros, el motivo de su salida del Consejo de la Magistratura se debió a que ayer recibió agravios a través de las redes sociales con una publicación que lo critica como abogado y como autoridad de la Universidad Católica de Cuyo, al mencionar que esa casa de estudios tiene cada vez menos ingresantes y que sus docentes son elegidos "a dedo". Según dijo, la publicación tiende a "amedrentar y silenciar" sus críticas sobre el procedimiento en la elección del cortista. Pero además, entiende que hay una coincidencia directa entre las acusaciones en su contra y una fuerte discusión que mantuvo el martes en el Consejo. Con esos argumentos se presentó ante sus pares y pidió apoyo, pero el resto del cuerpo (cuatro representantes) no lo siguieron.



Sobre esa presentación, el ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi, integrante del Consejo, opinó que los motivos expresados por Cuadros no son suficientes para dejar el cuerpo y que "si considera que hay una operación, debe denunciarlo como corresponde". Por otro lado, lo criticó al manifestar que "está en contra de este procedimiento pero él ha participado como candidato en la vacante pasada. El ha venido avalando este sistema con su participación".



Además, reconoció que mantuvo sólo "diferencias" con el letrado. "Creo que el motivo principal es ensuciar este proceso", resaltó, a la vez que, sin mencionarlo, el apuntó a Arancibia al señalar que "esto tiene que ver con una cuestión politizada" porque "viene de personajes que son de la política y que quieren embarrar la elección del cortista".





Conferencia del Foro

El Foro de Abogados convocó a una conferencia de prensa para hoy a las 10 en su sede de calle Jujuy. La misma estará encabezada por su presidente, Marcelo Arancibia, quien brindará una opinión de lo sucedido con Oscar Cuadros en el Consejo de la Magistratura. Además, dará a conocer qué medidas se tomarán tras el rechazo al pedido de excusación de otro de los integrantes, el abogado Marcelo Navas. La institución había solicitado que el profesional se apartara porque como es abogado estatal, le atañe la ley de Ética Pública y no podría integrar el organismo encargado de seleccionar magistrados. El Consejo desestimó dicho planteo por improcedente.



El Foro además viene cuestionando el proceso de selección de jueces, al punto de que, en el caso de la vacante en la Corte, les solicitó a los restantes consejeros que funden sus votos por escrito, entre otros puntos.