"Comulgo en un 99 por ciento con las ideas de Javier Milei", quien "expresa lo que el pueblo quiere", aseguró el exdiputado nacional salteño Alfredo Olmedo, quien visitó San Juan y acompañó a la candidata a gobernadora Paola Miers, del frente Desarrollo y Libertad, el cual está encolumnado con el león. Conocido por sus declaraciones polémicas y sin filtros, Olmedo se postulará para volver a conseguir una banca en la Cámara baja y se declaró "mileista de la primera hora", al que apoyará en su proyecto presidencial.

Empresario sojero, olivícola y hotelero, el salteño contó que "coincidimos con Paola en la educación, los valores y el respeto. No la conozco de ahora, sino de la lucha incansable e inclaudicable en contra del aborto y a favor de la vida. Fue uno de los baluartes". Bajo el nuevo sistema electoral, la sanjuanina encabeza la subagrupación Rugido de la Libertad, dentro de la alianza Desarrollo y Libertad. En ese marco, en dicha coalición empiezan a mostrar referentes de corte nacional para ratificar ante el electorado el vínculo con Milei, lo que culminará con la visita del propio diputado nacional de La Libertad Avanza, prevista en el transcurso de este mes, había asegurado el coordinador del frente local, José Peluc.

Olmedo resaltó que "estoy con una ideología clara con Milei" y "considero que es el único que puede sacar el país adelante porque ya probamos de las dos formas y nos fue mal", en referencia a la gestión presidencial de Alberto Fernández y del kirchnerismo y la de Cambiemos de Mauricio Macri. En línea con el libertario, el salteño dijo que "hay que pegarle un hachazo a la casta". Ahora, en el armado político de Salta, medios nacionales y salteños difundieron que Olmedo integra, con su partido Ahora Patria, el frente Avancemos, el cual está conformado por sectores libertarios y parte del kirchnerismo. Al ser consultado, el exlegislador nacional evitó catalogar la extracción partidaria de los socios, al destacar que se trata de una elección provincial (fijada para el 14 de mayo) y "dejamos de lado las banderías políticas, buscamos excelentes recursos humanos y buenas personas. Hay de todos los espacios, menos la izquierda, para armar un frente que compita contra el gobernador (Gustavo Sáenz). El pueblo decidirá".

Entre sus frases polémicas se encuentra la de "tengo la cola cerrada y la mente abierta", cuando se opuso al matrimonio igualitario. Al recordar la definición, Olmedo indicó que "la sigo teniendo cerrada" y remarcó que "no me arrepiento para nada. Dios ha creado al hombre y la mujer. Una persona puede pensar y hacer con su cuerpo lo que quiera, sin invadir a los demás. Por eso, estoy en contra del aborto porque la vida es del niño por nacer, no de la madre ni del padre".

En un discurso de tipo duro y con la mira en un electorado específico, señaló que "hay que tirarle una pala, en el buen sentido, al piquete, por sobre todas las cosas, pero, también, a la sociedad en su conjunto. Y no es una pala literal, sino recursos en educación". Además, indicó que el kirchnerismo "está siendo muy exitoso" en llevar al país a Venezuela. "Igualaron para abajo, a la gente le va peor, le quitaron educación, la salud y metieron la droga".

En esa línea, también se mostró en contra de los planes sociales porque "incentivan la vagancia" y que, "si se quiere incentivar el trabajo, hay que bajar los impuestos. Tienen que poner las condiciones necesarias para que el que genera trabajo, dé más trabajo". Asimismo, manifestó que los presos "tienen que trabajar obligatoriamente", dado que cuentan "con más derechos que cualquier persona".

En ese marco, se mostró como admirador del polémico presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien inauguró una megacárcel para pandilleros. "Bukele se está quedando corto, tendría que avanzar un poco más". Entre los valores que resaltó, dijo que el salvadoreño, "primero, es cristiano, lleva adelante las cosas de Dios. Tiene los 10 mandamientos marcados a fuego", entre otras definiciones (ver aparte).

>> DEFINICIONES

"¿Por qué no trabajan los presos? Tienen más derecho que cualquier persona porque no pagan la comida, el agua, la luz, el gas. Pueden estudiar y, si trabaja un poquito, encima cobra un sueldo. Además, siguen hablando por teléfono, contrabandeando droga y organizando la delincuencia".

“La escuela tiene que ser privada. Aquella persona que no tenga para pagar la cuota, que la pague el Estado. La escuela o el hospital no puede ser un déficit económico. Salud y educación sostenida por el privado, más el aporte del Estado de cada persona que no pueda llegar a tenerla”.



“Estoy en la tierra de Sarmiento y, si se despertara, se moriría al instante si ve que en una escuela, en vez de aprender y de tener un mérito, se pasa de curso con sólo asistir a clases o que puede faltar las veces que quiera. Esa es la mejor preparación para que un chico fracase. Es lo inverso de lo que pienso”.

“Los planes sociales no trabajan. No se le puede pagar a alguien por no hacer nada. Hagamos de cuenta que estamos en una emergencia, que esa persona lo devuelva con trabajo. Como que le dicen no hagas nada, tenés que ir a la marcha, cortar la calle. Cuanto más le da el Estado, más pobres es”.



“El delincuente abatido no es más delincuente. Aclaro, abatir es reducir, no es matar. Un policía que abate un delincuente debe ser condecorado, no que en el acto le abren un sumario. Que investiguen lo que quieran, pero una persona corre el riesgo. Estoy a favor del uso de las pistolas taser”.