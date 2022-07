La Sala IV de la Cámara Civil decidió hacer uso del plazo de 15 días hábiles para dar a conocer su fallo sobre si confirmará la inconstitucionalidad del Código Electoral que eliminó las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que resolvió la jueza Adriana Tettamanti tras el planteo de tres diputados giojistas, o si lo revocarán y sostendrán la legalidad de la norma que impulsó la gestión uñaquista, tal cual lo ha planteado el fiscal de Estado. En ese marco, hay dos alternativas: la sentencia saldrá la semana que viene o tras la feria judicial, es decir, desde el 26 de julio. No obstante, las partes están esperanzadas en que la decisión se dé a conocer antes del receso invernal. Lo que si dejaron en claro ayer los jueces Juan Jesús Romero, María Josefina Nacif y María Eugenia Varas es que la resolución contendrá los fundamentos, elemento clave por si cualquiera de los protagonista busca acudir a la Corte de Justicia.

La segunda causa por la eliminación de las PASO, iniciada por JxC, aún no tiene fecha de definición.

La acordada del máximo tribunal en la que se dispondrá la fecha en la que regirá la feria de invierno no está firmada, pero fuentes calificadas indicaron que se prevé un freno en las actividades judiciales desde el lunes 11 hasta el hasta el lunes 25, inclusive. Durante ese lapso, estarán habilitados únicamente los juzgados en turno, los que atenderán asuntos urgentes, especialmente en la jurisdicción penal. Así, un resolución judicial, como la de la Sala IV, no reviste el carácter de urgente, por lo que si no se emite antes del viernes 8, se deberá esperar hasta el regreso de las actividades, indicaron las fuentes.

Saludo. En el ingreso a la sala de audiencia de la Cámara Civil, hubo diálogo cordial entre el giojismo y el fiscal de Estado, Jorge Alvo.

La audiencia de ayer fue la primera en la que las partes tuvieron un cara a cara. Esto es, el Fiscal de Estado, que estuvo junto a su equipo, y los legisladores Juan Carlos Gioja, Leonardo Gioja y Graciela Seva, acompañados de sus abogados. Es que las instancias anteriores fueron virtuales, por lo que nunca estuvieron presentes en un mismo lugar. El dialogo entre los actores fue cordial y sin rispideces en la previa y luego de la audiencia, aunque cada uno sostuvo fuertemente su postura ante los jueces. Desde el órgano que defienden los intereses de la provincia sostienen que la eliminación de las PASO fue válida y legal, mientras que el sector giojista remarca lo contrario,

El tribunal le dio la posibilidad de expresarse a quien inició la acción legal, por lo que Seva indicó que "manifesté que lo que vivimos en diciembre (cuando el uñaquismo promovió la eliminación de las PASO) fue un atropello", aunque el fiscal de Estado había indicado que se trató del juego legislativo de mayorías y minorías.