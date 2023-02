A siete días de que finalice el plazo para la presentación de frentes, el armado oficialista de San Juan por Todos (SJxT) hizo su aparición pública. En un acto en Rivadavia, el espacio que encabeza el Partido Justicialista (PJ) y que tiene como presidente a Sergio Uñac, hizo gala de una estructura numerosa con la que competirá para retener la conducción de la provincia. En esa línea, al sumar nuevos aliados, el frente oficialista aumentó en un 52 por ciento el número de miembros respecto a la anterior elección provincial de 2019. Hace cuatro años, el armado estaba integrado por 15 partidos, entre municipales, provinciales y nacionales; y, en esta oportunidad, la cifra se estiró a 23. Sobre la amplitud, Uñac dijo que "todos están representados y va a haber una muy buena competencia, siempre con pujas de ideas, pero sin agravios personales". Tal como lo había adelantado DIARIO DE CUYO, el espacio Lealtad Justicialista, del exgobernador José Luis Gioja, es parte del armado y también el Frente Renovador, de Franco Aranda. Por el primero, estuvo presente Leonardo Gioja, y por el segundo, Aranda. Ambos indicaron que, si bien hay diferencias, existe "diálogo" que les permite a todos estar bajo el mismo paraguas.

Junto al PJ firmaron 22 partidos que tienen distintos matices (ver recuadro). Además, también se sumaron, en calidad de adherentes, sectores gremiales, agrupaciones sociales y movimientos populares. Sobre la conformación final, Uñac dijo que "acá están todos los que, en los últimos años, han logrado cambiar la estructura económica y social de la provincia".

Si bien fuentes calificadas habían confirmado que iba a estar presente José Luis Gioja, el legislador no fue de la partida. Sobre ese punto, el presidente del frente SJxT dijo que "son decisiones personales" y que "está bien que haya enviado a un representante". Además, expresó que "creo que estaba viajando a Buenos Aires, pero hay tranquilidad con su participación dentro del espacio". Por su parte, desde el giojismo trascendió que a primera hora de la mañana hubo un contacto entre quienes ya se han lanzado como candidatos a gobernador (Uñac y el propio Gioja) y que se confirmó que el legislador no iba a participar, lo que no generó molestia, según las fuentes. Así, al final de cuentas se logró unidad dentro del sector de cara a las elecciones de mayo.

En su discurso, Uñac bajó línea sobre el trabajo político que viene, al expresar que "este frente ha dicho pocas cosas y ha hecho mucho por cambiar y mejorar la calidad de vida de los sanjuaninos. Esa lógica tiene que ser el denominador común de esta campaña". Además, dijo que no se ha manifestado "ni un solo ataque a la oposición ni sanjuanina ni nacional. No queremos confrontar, queremos debatir proyectos que sirvan para que los sanjuaninos definan las mejores ofertas electorales que, como sabemos, tienen que salir de este frente".

Por su parte, Leonardo Gioja tuvo un discurso moderado, en el que celebró "la racionalidad que estamos mostrando". Además dijo que si bien "en nuestro frente tenemos matices y diferencias, todos defendemos un modelo que en los últimos 20 años ha dado resultado". En esa línea, Aranda dijo que "es cierto que entre todos los dirigentes que integran un frente puede haber diferencias, pero es más importante que podamos sentarnos a dialogar. Nosotros vamos a poner esfuerzo y capacidad para que el 14 de mayo este frente gane las elecciones", aseguró el exintendente de la Ciudad de San Juan.

Partidos miembros

Además del PJ, el bloquismo y el Frente Renovador, al frente SJxT lo conforma el partido Conservador Popular, Unidad y Progreso, Frente Grande, Partido Popular Participativo, Convicción Federal, Movimiento Integración y Desarrollo, Partido Crecimiento Económico y Equilibrio Republicano, Partido del Trabajo y de la Equidad, FUS, Partido Socialista, Partido Igualar, Patria Grande, Movimiento Libres del Sur, Podemos, Somos Integración, Mejor Nosotros, Esperanza Nueva, Unión y Lealtad, Partido del Trabajo y del Pueblo y el Partido Movicom.

Acta constitutiva

5 Son las bases del frente SJxT. Entre ellas se encuentra “consolidar un Estado presente,

garante de los derechos y protagonista del desarrollo”.