Luego del revés electoral que sufrió Juntos por el Cambio en las PASO de este domingo, un funcionario macrista sanjuanino salió con los tapones de punta en su cuenta de Facebook y realizó varias frases que liquidaron a los votantes de Alberto Fernández.

Al sacar sus "conclusiones" de la jornada cívica, Ernesto "Tito" García, titular de la CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte) sostuvo que a los kirchneristas "no les des cloacas, les gusta la mierda", "no les des seguridad, les gustan los chorros", "no les des a Bullrich, les gusta la merca", "no les des educación, les gusta comerse las eses" y "no les des futuro, les gusta el pasado".

Posteriormente, cerró la publicación con una foto propia y varios tags de aliento para su espacio de cara a las generales de octubre. En cuestión de minutos, recibió una gran cantidad de comentarios de sus seguidores, quienes se mostraron a favor y en contra de sus polémicos dichos.