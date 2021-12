Este martes los diputados Juan Carlos Gioja, Leonardo Gioja y Graciela Seva realizaron una presentación ante la Justicia donde pidieron que se declare inconstitucional la reforma del Código Electoral aprobada en la sesión del jueves pasado en la Cámara de Diputados.

De acuerdo a los dichos del sobrino del diputado Nacional y exgobernador Jose Luis Gioja, la normativa es "violatoria de la Constitución Nacional porque se cercena la posibilidad de los ciudadanos de elegir y ser elegidos"

Además, manifestó que también va en contra de la Constitución Provincial Provincial por la manera en que se trató en el recinto. "Esta ley se sancionó, entre tablas, sin discusión y a último momento. Es una ley decisoria, que según nuestra constitución, necesita un sesión especial y dos tercios para su aprobación. Si no es decisoria es una ley de base, que implica un marco para discutir las leyes reglamentarias en sesión especial. No queda duda que para tratar este tema necesita una sesión especial y por eso le pedimos a la Justicia que intervenga", dijo Leonardo Gioja.

Los legisladores giojistas afirmaron también que no se respetó el reglamento interno de la Cámara de Diputados al haber desestimado la votación que implicaba que debía pasar a comisión para su análisis "a pesar de tener mayoría de votos".

El exintendente de Rawson, Juan Carlos Gioja, aseguró que con la modificación "se va pa´tras". "Se violó la constitución porque se cambiaron las reglas de juego del sistema democrático y se cercenó la posibilidad de nuestro pueblo de elegir candidatos. Vamos pa´tras. Si el gobernador cree que hay que ir para atrás con la construcción de un sistema democrático participativo no nos sentimos cómodos. Nos daremos una conversación con el presidente del bloque y de la Cámara, pero nos parece difícil la reconstrucción de la confianza para seguir adelante", afirmó.

El grupo giojista ya había adelantado su jugada y manifestado su descontento en la sesión del jueves pasado donde terminó levantándose de sus bancas junto a los opositores de Juntos por el Cambio.

La reforma

El nuevo Código Electoral, el cual se trató sobre tablas, fue aprobado por mayoría en diputados el último jueves. De esa manera, el oficialismo eliminó las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) provinciales, a 11 años de la sanción de la ley, por lo que en 2023 habrá un solo comicio general para elegir todos los cargos locales. Así, se restauró el viejo sistema de internas en los partidos o alianzas para la selección de candidatos que, luego, ofrecerán a los ciudadanos. Además, la normativa no incluye el sistema de lemas y no contempla el mecanismo conocido como colectoras. En este último esquema, el candidato a gobernador no puede llevar más de un postulante a intendente en un departamento, por ejemplo.