Mauricio Ibarra había dado un categórico no cuando en el programa “A todo o nada” de Radio Sarmiento le preguntaron si iba a ser candidato en las legislativas de este año. El motivo era que se estaba reponiendo de un problema de salud. Sin embargo, desde su partido, Convicción Federal, salieron a pedirle públicamente que revea la decisión y que se postule como senador dentro del espacio ligado al massismo, Somos San Juan. El presidente de dicha fuerza, Carlos Munisaga, resaltó que el rawsino es el referente que mayor instalación y posicionamiento tiene para dar pelea en la contienda. De todas formas aclaró que las definiciones se darán más adelante y dentro del frente, pero que su sector impulsará figuras propias.



Aunque no lo digan públicamente, en el ibarrismo apuestan a dejar abierta la posibilidad de que su líder compita para la banca de senador para no dejar tan pronto el espacio libre para otros interesados. De hecho, este medio publicó en diciembre que el rawsino había recibido más de un reproche por dar a conocer su negativa. En el horizonte está la definición de quiénes saldrán a la cancha del lado del peronismo y de la encaminada alianza entre los que integran Compromiso con San Juan, que lidera el senador Roberto Basualdo, y Cambiemos, por lo que en el ibarrismo no quieren dejar nada cerrado de antemano.



El rawsino, que se encuentra de viaje colaborando en el armado regional del massismo, está evaluando la situación, dijeron en su entorno. Es que al menos resulta difícil no suponer que el exintendente no esté al tanto de las declaraciones de su diputado. En Convicción Federal no sobran los candidatos y la movida se ve como lógica y hasta con cierta preocupación ante el crecimiento de eventuales competidores externos.



Bajo ese contexto, se reducen las chances de que el exmacrista Martín Turcumán pueda tener un lugar no solo en la lista de senador sino también en los demás casilleros de la sociedad massista. El excandidato a gobernador por el Pro en 2015 viene entablando conversaciones con el espacio, en las que han surgido chispazos, pero que se mostraban encaminadas, aunque no había nada cerrado.



Si bien Munisaga habla de no dejar afuera a nadie, le envió un mensaje a Turcumán más que claro. “Si vamos a representar un espacio con raíces sanjuaninas y un pronunciamiento crítico y constructivo con respecto al Gobierno nacional, necesitamos candidatos con definiciones claras. Aún no he escuchado de Turcumán ninguna corrección hacia las decisiones de la administración macrista que tienen impacto en los sanjuaninos. No demuestra certidumbre”.



El espacio massista surgió de una ruptura en Compromiso con San Juan, debido a la definición de Basualdo de sumar al Pro y resaltar que aquel que no se sintiera cómodo, “que no esté”. Los que acusaron el impacto y devolvieron el golpe fueron justamente el ibarrismo y el moyanismo, con la diputada nacional Florencia Peñaloza a la cabeza, que se alejaron del principal frente opositor. El lanzamiento de Somos San Juan se realizó en diciembre y contó con importantes figuras del massismo, como Facundo Moyano y Aldo Pignanelli.



“Necesitamos candidatos que tengan una postura crítica y constructiva hacia la Nación”. CARLOS MUNISAGA - Presidente Convicción Federal

