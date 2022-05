Cuando a principios de este año el intendente de Iglesia, Jorge Espejo, fue denunciado por una exmpleada municipal de supuestamente haberla abusado sexualmente, el jefe comunal le atribuyó el hecho a "cuestiones políticas" y "chicanas". Ayer, la Justicia de Jáchal resolvió dictar el sobreseimiento.

Ahora, Espejo adelantó que irá contra la denunciante por falsa denuncia entendiendo que con su accionar manchó su nombre y faltó a la verdad.

Según dijo el abogado Nasser Uzair a Diario de Cuyo, el juez Eduardo Vega dispuso en su resolución que "el hecho investigado no se cometió". En este sentido, fueron clave dos elementos: una inspección ocular en la casa del jefe comunal, ya que la denunciante había dicho que Espejo la llevó a su habitación tras bajar unas escaleras, pero en la vivienda no existe este tipo de construcción; por el otro, la pericia psicológica realizada a la mujer no arrojó evidencias de haber padecido abuso sexual.

En las indagatorias previas, el intendente iglesiano siempre reiteró lo que venía manifestando públicamente: que nunca tuvo un encuentro con mujeres y que, mucho menos, abusó sexualmente de una de ellas.