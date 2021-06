El caso había levantado revuelo en el mundillo empresarial debido a que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) había denunciado a Barrick por la evasión de impuestos nacionales por poco más de 543 millones de pesos, la más grande en la historia de las compañías que operan en suelo sanjuanino. La investigación tuvo en la mira a seis exejecutivos, entre ellos, dos peruanos y cuatro argentinos (Julio Claudeville, Jimena Daneri, Hernán Zaballa y Alejandro Minuto), como presuntos responsables de la maniobra, quienes estuvieron expuestos, de avanzar la causa, a castigos que arrancaban con tres años y medio de cárcel. No obstante, tras minuciosas pericias, el juez federal Leopoldo Rago Gallo entendió que no se configuró el delito y desvinculó a todos los imputados.

En líneas generales, el organismo recaudador entendió que Barrick hizo pasar aportes de capital de entidades extranjeras, bajo el control de la casa matriz Barrick Gold Corporation, como préstamos. ¿En qué incide esto? En que, al registrarse como créditos en el balance anual, figuran como pasivos que aumentan los gastos y cuando el total de estos se restan de los ingresos que tiene la compañía, es menor la base imponible de la que se calcula el impuesto, por lo tanto, se paga menos de Ganancias. Esa mecánica es la que habría ocasionado el mayor volumen de la presunta evasión, según la AFIP. De hecho, según el fisco, la firma eludió el pago de Ganancias en el período 2010 por 428.616.143 pesos y 96.791.376 pesos por el ejercicio 2011. En la supuesta maniobra delictiva, también se señaló una evasión en Bienes Personales, Acciones y Participaciones Societarias en los mismos años por 8.598.317 pesos y 9.162.858 pesos respectivamente.

A la hora de resolver la causa, Rago Gallo se valió de un perito oficial, designado por sorteo, además del informe de un profesional contable propuesto por Barrick. Según las fuentes, el magistrado plasmó en su resolución que las actuaciones de la compañía, "en materia contable e impositiva, se realizaron de acuerdo a lo estipulado por las normas que rigen cada una de estas actividades y que, fundamentalmente, se deben a la operatoria normal en la construcción y operación de un proyecto minero del tamaño y complejidad de Veladero". Además, destacó que los estados y distinta documentación contable de 2010 y 2011 fue auditada y revisada por profesionales de trayectoria y experiencia, quienes no encontraron irregularidades a la hora de presentar los montos a pagar.

En ese marco, resaltó que los peritos concluyeron que la empresa "cumplió con todos los requerimientos, tanto contables como impositivos, exigidos por AFIP", por lo que indicó que el reclamo del organismo recaudador "puede deberse a una disímil y diversa interpretación de ajustes técnicos". Frente a ello, Rago Gallo indicó que los informes revelaron que Barrick "no evadió impuestos". Así, no encontró "motivo ni prueba científica para cuestionar la exhaustiva pericia efectuada por los contadores designados al efecto". La resolución fue sobre el impuesto a las Ganancias, pero también incluyó el de Bienes Personales (reclamo que había sido archivado), debido a que los informes periciales concluyeron que "no hubo inconsistencias ni irregularidades desde el punto de vista impositivo ni contable".

De esa manera, sobreseyó a los exejecutivos peruanos Igor Gonzáles Galindo y Dante Luis Vargas Ghersi y a los argentinos Claudeville, Daneri, Zaballa y Minuto.

Luego de que estallara la causa, la empresa había sacado un comunicado en el que señalaba que se habían "calculado, declarado y pagado correctamente todos los impuestos que corresponden en todos los períodos" y que la información que usó la AFIP es la que presentó Barrick en forma voluntaria.

Pasos

Denuncia

La AFIP denunció que la empresa Barrick evadió impuestos como Ganancias y Bienes Personales en los períodos 2010 y 2011 por poco más de 543 millones de pesos. En la mira quedaron seis exdirectivos de la empresa que explota la mina Veladero.

Investigación

El fiscal Francisco Maldonado le pidió al juez Leopoldo Rago Gallo que abriera la investigación. El magistrado instruyó la causa e indagó a Igor Gonzáles Galindo, Dante Vargas Ghersi, Julio Claudeville, Jimena Daneri, Hernán Zaballa y Alejandro Minuto.

Presunta maniobra

La AFIP entendió que Barrick hizo pasar aportes de capital como préstamos. Al hacer eso, son pasivos que suben los gastos y cuando estos se restan de los ingresos, es menor la base imponible y se paga menos de Ganancias.

Descargo

La empresa había señalado que no "ocultó información", al punto que los informes que usó la AFIP fueron los que presentaron "en forma voluntaria". Además, dijeron que la disputa era "una cuestión de interpretación normativa, ajena al ámbito penal".

Resolución

El juez se valió de informes de un perito oficial y de parte para considerar que Barrick no evadió impuestos. Por eso, sobreseyó a los seis imputados. El fallo no está firme, ya que la AFIP puede apelar a la Cámara Federal de Mendoza para revertir la resolución.