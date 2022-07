Si bien el gobernador Sergio Uñac aún no ha confirmado su decisión de postularse para un tercer mandato, en la oposición ya vienen señalando que no puede hacerlo, ya que, en líneas generales, sostienen que va por su período número tres debido a que le computan su paso por la Vicegobernación de 2011 al 2015. En el peronismo estaban trabajando en contrarrestar esa postura y remarcar que cuenta con el aval constitucional, lo que reforzarán a partir de la semana que viene con salidas de referentes políticos y técnicos para llegar con el mensaje a la militancia e instalar el discurso públicamente. En esencia, resaltan que el vice no forma parte del Ejecutivo, dado que es la cabeza del Poder Legislativo, por lo que no puede considerarse equiparable al del mandatario provincial. Es más, en el justicialismo hacen hincapié en que son cargos diferentes y que es imposible aplicar el término reelección a dos puestos distintos, además de que la propia carta magna no dice nada sobre considerar el rol de vice de forma igual que el de Gobernador, entre otras definiciones.

Ante las distintas consultas periodísticas, Uñac ha manifestado que está habilitado constitucionalmente para candidatearse para la Gobernación en 2023 y que no ha sido una situación que ha forzado. Es que la re reelección la introdujo en la carta magna, a través de una enmienda, el entonces mandatario provincial José Luis Gioja en 2011, cuando Uñac era intendente de Pocito. Ante la eventual postulación, sectores opositores, como Juntos por el Cambio (JxC) y Consenso Ischigualasto, no solo hablan de la imposibilidad del pocitano, sino que judicializarán la presentación de su candidatura, lo que llevaría a una definición de la Justicia, incluso, hasta la instancia de la Corte Suprema, destacaron. En los grupos de Whatsapp de la principal alianza opositora ha circulado un documento (no elaborado por JxC, pero que le agrega argumento al pensamiento del espacio) que cuenta la gestión de vicegobernador de Uñac como su primer mandato, debido a que cumplió funciones ejecutivas durante la internación de Gioja a raíz del accidente de helicóptero que sufrió. En el peronismo responden que sólo estuvo a cargo del Ejecutivo ante la ausencia del titular, pero que eso no significa que haya sido investido por el cargo y, mucho menos, que deba computársele como un periodo. Además, abogados de JxC e Ischigualasto entienden que la Constitución se refiere al Gobernador y al vice como fórmula, por lo que no puede anotarse ni para el primero ni para el segundo cargo el año que viene.

Fuentes oficiales destacaron que a partir de la semana que viene se redoblará el mensaje de que Uñac tiene el OK legal para pelear por otro mandato. En el PJ explican la diferencia que existía en el artículo constitucional, que habla de la reelección, antes y después de la enmienda que metió Gioja. Antes de la reforma constitucional, que entró en vigencia el 8 de mayo de 2011, el artículo 175 establecía que el Gobernador y el vice podían “ser reelegidos consecutivamente una sola vez”, además de que señalaba, en su segundo párrafo, que no podían “postularse para el período siguiente como miembros del Poder Ejecutivo”. La enmienda dispuso que los titulares de los dos principales cargos provinciales “pueden ser reelegidos consecutivamente hasta dos veces” y, a su vez, eliminó el segundo párrafo, el cual sí hubiera resultado un impedimento para Uñac, pero fue derogado.

Referentes opositores dijeron que la situación de Uñac es similar a lo que sucedió en otras provincias, lo que también refutó el PJ (Ver abajo).

El caso de Río Negro

Horacio Tello, de la UCR, señaló que el caso del gobernador Alberto Weretilneck, de Río Negro, es igual al de Uñac. El rionegrino fue vice y reemplazó al titular del Ejecutivo, fue electo Gobernador y quiso ir por otro período, pero la Corte Suprema lo bajó. El radical indicó que hay "unicidad" en los cargos de Gobernador y vice y que, en las reelecciones, "son lo mismo" ambos puestos. En el PJ explican que Weretilneck ya había cumplido con una reelección, sin importar que primero fuese vice o Gobernador, debido a que la Constitución habla de que, si se han sucedido recíprocamente no pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos. Así, expresan que el caso no tiene nada que ver.

Disputas jurídicas

Los referentes de Juntos por el Cambio y Consenso Ischigualasto vienen instalando que Sergio Uñac no puede ir por un tercer mandato. Los opositores se nutren de opiniones de abogados e, incluso, vienen difundiendo en grupos de Whatsapp documentos con los fundamentos técnicos. Por el lado del PJ, también están distribuyendo internamente y a la militancia los argumentos jurídicos de por qué el Gobernador puede anotarse para ir por un nuevo período. Además, habrá un refuerzo de referentes políticos y técnicos. La oposición viene indicando que judicializarán el tema hasta llegar, incluso, hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.