Luego de reuniones y negociaciones con la Nación, el gobernador Sergio Uñac anunció ayer que el lunes se publicará el llamado internacional para la licitación de la segunda fase del dique El Tambolar, el cuarto embalse que estará enclavado en el río San Juan. El paso es vital, ya que las empresas interesadas en la obra hidroenergética deberán competir con sus respectivas ofertas técnicas y económicas. El proyecto tiene un costo de 750 millones de dólares y está previsto que genere unos 1.200 puestos de trabajo en su pico máximo de ejecución.



Uñac selló el acuerdo con el flamante ministro de Energía de la Nación, Javier Iguacel, y el secretario de Infraestructura y Política Hídrica, Pablo Bereciartúa, entre otros. A través de un comunicado se informó que "quedaron establecidos los instrumentos necesarios que se vinculan con la adaptación y ampliación del fideicomiso que va a administrar el proyecto, como también todo lo relacionado al financiamiento del mismo". De acuerdo a lo que se venía manejando en el Gobierno local, los recursos saldrán de un fondo que se nutre con la venta de energía que producen los diques Los Caracoles y Punta Negra y que administra la Nación.

Cumbre. Uñac se reunió con el ministro de Energía, Javier Iguacel, entre otras autoridades. El sanjuanino agradeció el apoyo de la gestión macrista para avanzar con la segunda fase del dique El Tambolar.

Tras el encuentro, el Gobernador destacó que "se materializa un proyecto por el que trabajamos mucho. Es una obra para todos los sanjuaninos. Además de permitirnos generar más energía, turismo y ampliar nuestra frontera productiva, creará más de mil nuevos empleos en la provincia".



En el marco de la construcción del dique, ya están finalizados los dos túneles de desvío del río. Esa fue la primera etapa y funcionarios macristas, como Bereciartúa, visitaron las obras en mayo. En ese momento habían señalado que venían trabajando de manera conjunta con la administración local para llevar a cabo lo antes posible el llamado a licitación de la segunda fase. En el interín, el presidente Mauricio Macri desplazó a mediados de junio al entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren. Fuentes calificadas habían señalado que estaba prevista una reunión con el ex alfil macrista para cerrar lo de El Tambolar, la que debió postergarse para llevarse a cabo con el nuevo titular de la cartera.



El Tambolar es el cuarto dique que se planificó sobre las aguas del río San Juan y es el que tendrá la mayor capacidad de embalse de todos, lo que le da un plus como reservorio de agua y generación de energía. Está planificado a 1.440 metros sobre el nivel del mar, su potencia instalada será de 70 MW, con una capacidad de embalse de 605 hm3 (ver infografía). Además será clave para el país, ya que ayudará al autoabastecimiento energético y brindará puestos de trabajo.



Uñac y el ministro de Minería, Alberto Hensel, se reunieron ayer también con el presidente y el vice ejecutivo de YPF, Miguel Ángel Gutiérrez y Sebastián Mocorrea respectivamente, a quienes les plantearon dos ejes de impacto local. Uno de ellos fue la necesidad de encontrar una solución al incremento del precio del carbón residual de petróleo para el sector industrial calero. El otro punto fue el planteo de avanzar en conjunto con YPF en la implementación del plan "YPF Luz" para el desarrollo de energías alternativas no convencionales (eólica y solar) que lanzó la compañía. Las autoridades se comprometieron a analizar ambos puntos.