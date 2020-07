La excelente relación que tenía el municipio de Rawson con el Sindicato Único de Obreros Municipales (Suoem) se ha visto trastocada, al punto de que deberán resolver un conflicto laboral en una audiencia de conciliación obligatoria fijada para el martes por la Subsecretaría de Trabajo. La puja escaló al nivel de que el titular del gremio, Antonino D"amico, trató de "oligarca" y "déspota" al intendente Rubén García en una asamblea de trabajadores. Por su parte, el jefe comunal trató de bajar la pelota, aunque destacó que las definiciones del gremialista "carecen de sentido común" y "es una persona de edad, hay que tener mucha paciencia y consideración. Y yo tengo tolerancia y paciencia con los adultos mayores".

La virulencia de la embestida de D"amico llamó la atención, teniendo en cuenta que desde la conducción de Suoem apoyaron a García como reemplazante de Juan Carlos Gioja en la Intendencia en la elección del año pasado. Es más, distintas fuentes señalaron que hasta lo respaldaron en la interna peronista por el liderazgo de la Junta Departamental, la cual, al final, quedó en manos de Marcos Andino, cercano al gobernador Sergio Uñac. Inclusive, circula la versión que la movida sindical viene siendo fogoneada por el exintendente debido a diferencias con su sucesor, aunque el propio García la desmintió.

¿Cuál fue el detonante laboral? Uno de los abogados de Suoem, Horacio Rodríguez del Cid, expresó que ha habido movimiento de trabajadores hacia otras áreas, cuando un acta paritaria de 2019 los impide, dado que se está trabajando en un organigrama porque los puestos se concursarán y que, una movida de ese tipo, perjudica al empleado. El jefe de Gabinete de la comuna, Cristian Agudo (quien había sido tratado de "monje negro" por D"amico) manifestó que en los traslados de obreros se respetan las funciones y sus categorías, por lo que tales movimientos se pueden realizar sin afectar los derechos de los trabajadores. García había sostenido que no iba a dar marcha atrás con la medida, por lo que Agudo explicó que, ante las miradas contrapuestas con el sindicato, tomaron la decisión de acudir a la Subsecretaría de Trabajo para que zanje el conflicto. Además, un grupo de afiliados viene realizando asambleas en diversos horarios, por lo que en el municipio no quieren que se vea resentida la prestación de los servicios para los vecinos. El titular del organismo laboral, Jorge Oribe, fijó la audiencia de conciliación obligatoria para el martes a las 9. En ese lapso, el gremio no puede realizar medidas de fuerza, ya que, si lo hace, se expone a sanciones.