Desde la Secretaría de Hacienda pegó el salto al Ministerio y reemplazará a su jefe, Roberto Gattoni, que se irá a presidir la Cámara de Diputados como vicegobernador electo. Marisa López también estuvo en Radio Sarmiento y habló del presupuesto local del año que viene, la cláusula gatillo y de indicios de reactivación.





- ¿Cómo tomó el ofrecimiento del Gobernador de ser ministra de Hacienda?



- Con muchísima emoción. Es un honor. Me he caracterizado por aceptar todos los desafíos que me han propuesto, dentro de mis posibilidades y de lo que creo que soy capaz. Desde ese lugar lo acepté. He trabajado en un equipo cómodamente y he aprendido mucho. Puedo desempeñarlo con lealtad, con gran responsabilidad y espero estar a la altura de las expectativas del Gobernador.



- ¿Qué expectativas tienen con la recaudación para el próximo año?



- Hemos tenido una recaudación en el orden de los 11 y 12 puntos por debajo de la inflación. Ha sido un año extremadamente difícil desde lo financiero. Sin embargo, a pesar de todo, hemos cumplido acabadamente con el presupuesto 2019. Alberto Fernández ha dicho que, a partir de su asunción, va a rever el presupuesto nacional, el cual, entendemos está sobrestimada la recaudación prevista. El presidente electo habla de que el presupuesto nacional es una falacia, un dibujo. Hay que esperar esa definición del presupuesto nacional y lo que ellos esperan. Fernández aún no dice cuál va a ser su plan económico y, de acuerdo al plan, cuáles serán los recursos con los que cuenten las provincias por coparticipación federal. Entendemos que va a ser un año extremadamente duro, de muchos ajustes, en el que tenemos que estar muy atentos al gasto, en qué vamos a invertir y cómo vamos a distribuir lo que tengamos. El primer semestre va a ser duro, pero a partir del segundo puede haber algún indicio de reactivación de la economía y eso generaría más recursos.



- ¿Qué señales tienen para estimar que en el segundo semestre puede haber una reactivación?



- El presidente electo tendrá que articular algunas decisiones que tengan que ver con esto de incentivar la economía, aumentar las exportaciones, que las fábricas empiecen a producir nuevamente. En función de ese combo, de lo que hasta el momento dice porque escrito no está, entendemos que puede empezar a tener algún tipo de reactivación a partir del segundo semestre.



- Algunas consultoras hablan de una inflación del 40 por ciento para el año que viene...



- Las proyecciones macroeconómicas hablan de un 50, 55. Algunas un 40. Es un futuro demasiado incierto. Desde hace cuatro años, no solo no se han cumplido ninguna de las pautas macroeconómicas fijadas por el Gobierno nacional, en cuanto a inflación, crecimiento, valor del dólar, sino que han estado a la inversa. Espero que la proyección macroeconómica que hoy hace el REM (Relevamiento de Expectativa de Mercado), que siempre han sido bastante cercanas a la realidad, si quiera fuera un poco menor. Todo va a depender de lo que pase con los precios, los salarios y todo lo demás.



- Fue un alivio que la Nación dejara afuera a las provincias del reperfilamiento de la deuda...



- Sí. Nosotros administramos los fondos de todos los sanjuaninos y entendíamos que era una injusticia que los gobiernos provinciales y municipales hubieran quedado incluidos en algo que tiene que ver con la ganancia que persigue un privado. Y más aún, porque esos recursos estaban en un fondo de reserva anticíclico para soportar alguna crisis que pueda sobrevenir. Que la Nación decida unilateralmente disponer de esos fondos nos parecía una gran injusticia.



- ¿De cuánto es el monto de San Juan?



- Entre dólares y pesos estamos cerca de 4 mil millones de pesos. Con esta medida del reperfilamiento, el último vencimiento caía en mayo. Para nosotros era un plazo demasiado largo para tener invertido.



- ¿Ya tiene definidas a las personas que la van a acompañar en su equipo?



- Respecto a los secretarios que me van a acompañar en la gestión son dos grandes personas, recontra laburadoras y comprometidas. Estoy orgullosa del trabajo que han realizado hasta el momento y de los equipos que han conformado. El secretario de Hacienda y Finanzas para la próxima gestión es Gerardo Torrent y en la Secretaría de Gestión Pública es Andrés Rupcic.



- ¿Va a seguir la cláusula gatillo?



- Desde hace un año y medio, la recaudación ha disminuido respecto a la inflación en un amplio porcentaje. Esto ha hecho que la cláusula gatillo nos haya costado un esfuerzo importante. Esto hay que reverlo para el año siguiente, será un tema a hablar con el Gobernador, habrá que tener en cuenta con qué recursos vamos a contar.



- ¿Qué implica esa revisión?



- Algunas variables habrá que tener en cuenta a la hora de establecer el acuerdo paritario. Fundamentalmente, el nivel de los recursos de la provincia. Esa debe ser una variable a tener en cuenta, indudablemente.



- ¿No va a seguir tal cual está?



- Entiendo que no, pero es algo que debo hablarlo con el Gobernador. Es quien tiene la última palabra, uno le sugerirá que piensa de acuerdo a como están los números de la provincia.



- ¿Habrá mecanismos de revisión cada cierto plazo?



- Me parece adelantarme a un tema que todavía no he hablado con el Gobernador.



- En cuando al presupuesto 2020, ¿a qué sectores van a ir direccionadas las prioridades?



- Nuestro porcentaje de obra pública siempre ha sido de alrededor del 25 y 30 por ciento en orden al total de gastos. Este presupuesto se está confeccionando en función del que ha estimado la Nación, que es el que van a rever. Nosotros debemos cumplir con la obligación de enviar nuestro presupuesto a la Cámara, pero el número definitivo todavía no lo tenemos cerrado. No va a ser muy fácil mantener estos porcentajes, pero vamos a tratar. Si fuese inferior, la inversión en obra pública sigue siendo importante y San Juan sigue siendo una de las provincias que más invierte en capital, tratando de mantener aquellos porcentajes de servicios sociales que tienen que ver con la salud, educación, ayuda a los sectores más vulnerables, en el orden del 60 por ciento. Así que creería que vamos a poder cumplir con las mismas prioridades.



- ¿Sobre qué fecha lo estarán presentando?



- Estimamos que en los primeros días de diciembre lo estamos presentando. Entendemos que lo va a tratar la nueva Legislatura.



- ¿La provincia va a mandar el proyecto del presupuesto sin esperar el de Nación?



- Sí, porque no nos dan los tiempos. Tenemos la posibilidad de prorrogar la doceava parte del presupuesto anterior. Entendemos que, así como está actualmente la situación, nos es mucho más beneficioso aprobar un presupuesto como el que estamos armando que aprobar la doceava parte. Así que arrancaríamos con un presupuesto y después lo reveríamos.



- ¿Qué aumento tendrá con respecto al de este año?



- Tiene previsto un aumento de alrededor del 50 por ciento, pero no está cerrado el número, es estimado.



- Por el porcentaje, se trataría de un esfuerzo importante porque estaría en línea con la inflación acumulada...



- La inflación está en 42,4 a octubre, capaz que llega a poco menos que 50. Estaría, más o menos, en línea, pero dependemos de los recursos que tenga previsto Nación en cuanto a coparticipación federal de impuestos y eso es una incógnita todavía.

"Esta gestión ha logrado equilibrio presupuestario. Yo también espero cumplirlo".



- ¿Cómo es el mecanismo para adecuarse después?



- La ley de presupuesto le da facultades al Poder Ejecutivo de ajustar los recursos en cuanto la ejecución de los mismos. Si los recursos incrementan, uno tiene la facultad para aumentarlos, al igual que si disminuyen. Ahora, si la disminución es muy importante, hay que volver a consultar a la Cámara de Diputados. No creemos que eso suceda.

"La sanción de la ley de coparticipación municipal, tras 40 años, fue un hito histórico".

- ¿Gattoni va a ser hombre de consulta?



- Va a tener un rol muy importante en la provincia, que es el de ser vicegobernador. Es un hombre muy capaz para hacerlo.



No creo que tenga mucho tiempo para dispensarme. Seguramente nos encontraremos en algún evento y alguna vez vamos a conversar. Formaré parte del equipo del gobernador Sergio Uñac y me siento capacitada para hacerlo. Gattoni ha representado mucho para mí, ha sido un gran líder, hemos trabajado en equipo cómodamente. Seguramente nuestra relación va a ser totalmente distinta porque él va a estar en un rol y yo en otro, dependiendo directamente del Gobernador. Así que mis más profundos deseos de éxitos para Roberto.