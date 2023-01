El programa local Vincular, que apunta a convertir planes sociales en oportunidades laborales y que contiene al Potenciar Trabajo, de orden nacional, creció en la cantidad de anotados de 2.200 a 4.117 desde abril a la fecha, es decir, un 87 por ciento. El aumento se debe a que, desde Nación, se abrió la puerta para que los beneficiarios del Potenciar Trabajo, que se encontraran en organizaciones sociales, pudiesen cambiar de unidad de gestión o, dicho de otro modo, de control o administración. La provincia cumple ese rol y lo tentador es que no sólo es nexo con los privados para que se genere empleo genuino, sino que también brinda capacitaciones de acuerdo a la demanda laboral, la finalización de estudios y fomenta emprendimientos particulares. Además, la gestión uñaquista viene trabajando la idea de conectar el Potenciar Trabajo y otro programa, que contempla ayudas al sector empresarial, con el San Juan Trabaja, que también destina recursos para que el privado tenga un elemento atractivo para incorporar personal, reconocieron los ministros Fabián Aballay, de Desarrollo Humano, y Ariel Lucero, de Producción.

Esto último es lo que plantearán hoy a la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, en su visita a la provincia. La funcionaria llega luego de anunciar la suspensión del Potenciar Trabajo para 154.441 personas en el país (el 11,3 por ciento del total), debido a que no validaron sus datos de identidad, un trámite que es personal. En el Gobierno aún no hay información si entre las bajas hay sanjuaninos y la ministra puede dar hoy detalles (Ver Tolosa Paz...).

El Potenciar Trabajo es un plan social que reparte Nación a las llamadas unidades de gestión, como las organizaciones sociales, las provincias y los municipios. En este mes, el monto es de 30.976,5 pesos, en febrero subirá a 32.715, en marzo a 33.870 y en abril 34.750. El exministro nacional de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, plasmó la posibilidad de que los beneficiarios que estuvieran en cualquier unidad de gestión pudieran pasarse a otra. Fuentes calificadas señalaron que entre los motivos para que, por ejemplo, una persona dentro de un movimiento social quisiera salir y anotarse en otra unidad de gestión se encuentran el hecho del descuento que puede sufrir del beneficio en favor de la organización o la amenaza de la reducción o la quita de planes si no van a una determinada marcha.

Frente a la medida nacional, el gobernador Sergio Uñac y el ministro Aballay plantearon que, como la provincia es unidad de gestión, estaba abierta a recibir interesados. Así, de los 2.200 beneficiarios del Potenciar Trabajo se pasó a fin del año pasado a 4.117. En forma paralela, el Ejecutivo local lanzó el programa Vincular, con el que, uniendo el Potenciar Trabajo y el Puente de Empleo, ambos nacionales, se ubicaron a 105 personas en 13 empresas, indicó el subsecretario de Articulación y Abordaje Territorial, Cristian Morales. Con el monto del Potenciar Trabajo, el empleador paga el resto del salario, mientras que, con el Puente al Empleo, se ahorra el 100 por ciento de las contribuciones patronales por un año. El Vincular, además, permitió que unas 400 personas se capacitaran en distintos rubros, 270 finalizaran sus estudios y 300 encararan líneas de emprendimientos, dijo Morales.

A todo ello, Aballay y Lucero apuntan complementar el Potenciar Trabajo con el San Juan Trabaja, el cual destina 20 mil pesos al empleado en los tres primeros meses y la misma suma en los dos trimestres restantes, aunque el monto va al empleador. Los funcionarios buscan que no haya incompatibilidades con el de Nación.

"El click" en un hotel cinco estrellas

"Me hizo como un click", cuenta Estefanía Galeote (37) cuando hace cinco meses, a través del plan Vincular, hizo una capacitación en hotelería y turismo en el Hotel Del Bono Park, dentro de lo que le gusta, que son las tareas de limpieza. "Me gustó muchísimo, me encantaron las prácticas, la organización que tenían. Es otro mundo. Me dije, tengo que hacer algo, sí o sí", relató en su experiencia para tratar de tener una oportunidad. Y la consiguió, luego de "nervios y rezos a todos los santos" por la espera del tan ansiado llamado. Hace dos meses empezó a trabajar en las cabañas del Complejo Del Bono Beach y remarca que "todos los días tengo esas ganas de ir y hacer mi trabajo", con la expectativa que llegue al mes 12 y quede efectivamente en su puesto. "A mí me gustó y espero que a ellos también", destacó. Estefanía tiene tres hijos (dos varones de 14 y 10 y una nena de 12), es soltera y vive con sus padres en Concepción, Capital. A través del plan Fines, terminó la secundaria, trabajó de empleada doméstica, estuvo en cooperativas y sueña con la casa propia.

Tolosa Paz: agenda y datos

La ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, visitará a las 11.15 la Colonia de Verano en Angaco y brindará una conferencia de prensa. En la tarde, recorrerá la Residencia de Adultos Mayores Eva Duarte de Perón y, luego, la obra del nuevo Centro de Desarrollo Infantil Pellegrini, ubicado en Rivadavia. Después, tendrá una actividad en el auditorio Eloy Camus sobre el programa local Vincula y el Puente para el Empleo, de orden nacional. Se espera que dé números sobre si hay sanjuaninos con el Potenciar Trabajo que han sido suspendidos por no validar sus datos. La suspensión consiste en la reducción del 50 por ciento del monto del plan a cobrar en febrero, mientras que, si continúan sin validar los datos de identidad, en marzo la quita será del 100 por ciento.