"Fue un atropello", coincidieron los tres diputados giojistas (Juan Carlos y Leonardo Gioja y Graciela Seva) y los ocho de Juntos por el Cambio (JxC). La crítica, como una de las más suaves, sobre todo de los peronistas rebeldes, obedeció a la estrategia del uñaquismo de presentar la reforma del Código Electoral y aprobarlo en un tratamiento exprés con 23 votos, a simple mayoría. Es que el oficialismo primero iba a cambiar la ley 613 N, la cual prohíbe modificar el sistema electoral dentro de los 18 meses previos al próximo comicio para, luego, eliminar las PASO. El tema es que esa normativa es de las llamadas "decisorias" y requería de una mayoría especial (24 de 36 votos), la que había quedado en duda debido al rechazo de JxC y al sector interno. Y, en abril, recién planeaba borrar las primarias. Es decir, se vislumbraba un desgaste que se redujo a la discusión de ayer. Luego del tratamiento del presupuesto 2022, la sesión derivó en cruces y chicanas. Juan Carlos Gioja y Nancy Picón, de Producción y Trabajo, primero dijeron que no se podía reformar el Código porque se trataba de una ley decisoria, pero el vicegobernador Roberto Gattoni les aseguró que no. A su vez, Gioja cuestionó que el titular de la Cámara no podía opinar porque no es su rol. Tras aprobarse la moción del tratamiento sobre tablas, estallaron los cuestionamientos giojistas. Seva hasta se metió con sus pares mujeres del bloque que firmaron el proyecto, Celina Ramella, Marcela Monti y Fernanda Paredes, al dar a entender que fueron manejadas. "A mí no me maneja nadie", resaltó Paredes, quien agregó que "lo que está pasando hoy es que están tragando el veneno que ustedes también hicieron en algún momento". Picón también habló de falta de respeto y el bloquista Andrés Chanampa le retrucó de los atropellos de JxC a la oposición en los departamentos que gobiernan (ver protagonistas). Al final, la oposición y los giojistas se levantaron del recinto porque entendían que no se respetó la votación para que el proyecto fuera a comisión, planteo al que se sumaron Marcelo Mallea y Miguel Sánchez, a lo que Gattoni le dijo a Gustavo Usín, de Actuar, que "está embarrando la cancha".

Protagonistas

CELINA RAMELLA - Bloque Justicialista

"Las buenas intenciones que plantearon las PASO no llegaron a concretarse plenamente. Se desnaturalizó y no sirvió para dirimir las candidaturas entre diferentes listas internas, sino que se hizo entre diferentes partidos políticos o alianzas".

JUAN CARLOS GIOJA - Bloque Justicialista

"No es prolijo tratar este tema cuando hemos debatido el presupuesto. El que avisa no traiciona, vamos a judicializar esta norma para que se diga si es una ley decisoria o no. Por sus argumentos, aparece más como capricho que por una decisión política".

NANCY PICÓN - Bloque Producción y Trabajo

"Esto es un atropello a la Constitución, a las leyes y a los mismos legisladores que estamos acá. Terminan aplastando a la sociedad porque se pasan por el bolsillo lo que la sociedad piensa. No somos quiénes para decidir el derecho de los demás".

ANDRÉS CHANAMPA - Bloque Bloquista

"No escucho lo mismo de JxC sobre atropellos en los departamentos que gobiernan, como Santa Lucía y Rivadavia, cuando no aprueban ni un solo pedido de comunicación de la oposición. Si vamos a medir con la misma vara, cuidado con lo que decimos".

ENZO CORNEJO - Bloque Pro Juntos por el Cambio

"Esto me preocupa. ¿Cómo podemos debatir si no tenemos información de lo que estamos hablando? Acá siempre se intentó generar el diálogo y hoy nos vamos con la cara larga de saber que eso no ocurrió en esta oportunidad".