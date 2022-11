La agrupación Fuerza Liberal está haciendo los trámites no sólo para convertirse en partido, sino también para llamarse Fuerza Libertaria, ya que el primero de los nombres ya lo tiene una fuerza política de Misiones, la que no dio aval para su uso. Ahora, el nuevo sello desencadenará una nueva disputa con otro sector, el Partido Libertario, que comanda Yolanda Agüero, quien aseguró que se opondrá a esa denominación y quien arrastra desencuentros y peleas con integrantes de Fuerza Liberal. De concretarse el rechazo en los papeles, será el Juzgado Federal Nº1 con competencia electoral el que deberá resolver la disputa.

La renombrada Fuerza Libertaria viene trabajando en tándem con ADN, que preside Martín Turcumán, en compañía de José Peluc, más el Partido Democrático, el cual también está buscando su personería política. A ello se le suma que Alfredo Avelín Nollens, líder de la Cruzada Renovadora, había asegurado que armará un frente opositor con ADN. Por otro lado, está el Partido Libertario, que aún no define si irá en soledad o en alianza con otras fuerzas. Entonces, ahí hay una coalición que, mayoritariamente, rechaza la unidad con Juntos por el Cambio (JxC) tras la orden de Javier Milei. Es decir, una división en la oposición, que favorece al Frente de Todos (FdT).

En cuanto al armado del espacio, Carlos Montiveros, titular de la Junta Promotora de ahora Fuerza Libertaria, señaló que "esperemos que (Agüero) no nos objete el nombre. Si lo hace, se va a abocar nuestro abogado para que se pueda solucionar el tema. La denominación no es igual". Además, el dirigente destacó, en lo político, que "quiero dialogar con Agüero para que vea que todos tenemos que confluir en el mismo frente y apoyar a Javier Milei".

Por su parte, la presidenta del Partido Libertario destacó que "por supuesto que sí me voy a oponer" al nombre de Fuerza Libertaria porque se está dando "una confusión de origen ideológico", además de indicar una vieja crítica hacia el sector. "Ellos han estado afiliando en nombre del Partido Libertario y con mi imagen y han terminado con otro sello muy parecido. Es un fraude ideológico". Sobre el diálogo y la unidad planteada por Montiveros, Agüero expresó que, "ya veremos, vivo el día a día. Si llegamos a tener el mismo ideal libertario, claro que sí", aunque agregó que "no sé si tienen respeto por la vida, la propiedad privada, la libertad e integridad del otro. El principio de no agresión no lo tienen". Este último punto obedece a las "injurias" y "agresiones verbales" que la libertaria dijo que ha recibido de integrantes de Fuerza Liberal. En el nacimiento de los distintos espacios hubo disputas que han dejado huellas.

No obstante, Montiveros resaltó que "yo nunca he tenido problemas con ella. Sí los han tenido otros integrantes de lo que fue Fuerza Liberal al principio. Hoy es la unidad de tres sectores y quiero sentarme a dialogar para explicarle que ha cambiado todo y que desde la nueva dirigencia tenemos la intención de unir fuerzas. Si en el pasado habido inconvenientes, todo puede subsanarse. Están las puertas abiertas con el Partido Libertario y Yolanda Agüero. Queremos sumarnos y que se sumen".

Con respecto al sello partidario, Fuerza Liberal ya existe en Misiones, que no avaló la denominación local, por lo que Montiveros explicó que Carlos Kikuchi, armador de Milei, les sugirió el nombre de Fuerza Libertaria, que tiene su base en Santa Fe y "nos han autorizado a llamarnos así", cuya líder, Romina Diez, tiene un estrecho vínculo con el "león".

Rechazo

Fuerza Liberal de Misiones informó que no avalaba la formación de un partido con el mismo nombre en San Juan. Así, la agrupación local apunta a llamarse Fuerza Libertaria, con el apoyo del armador de Milei y el OK de la fuerza de Santa Fe.

Incidente

Con Milei llegó Lilia Lemoine, influencer y militante del diputado nacional de La Libertad Avanza, quien agredió a la presidenta del Partido Libertario, Yolanda Agüero, según contó esta última. El video se viralizó y tuvo impacto nacional.

Sectores

Fuerza Libertaria es la unión de Acción Liberal, Republicanos Libertarios y Fuerza Liberal. El espacio busca la personería partidaria, al igual que el Partido Demócrata, pilar para la banca de Milei. El Partido Libertario ya logró el sello.

Milei y JxC

En conferencia de prensa, el diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei, no se anduvo con vueltas: "Con Juntos por el Cambio (JxC) no podemos tener nada". ¿También aplica en San Juan? le preguntó este medio, a lo que respondió: "Es el marco general y eso vale a todo nivel". Una orden que ya había adelantado su armador, Carlos Kikuchi, en una visita previa. La directiva fue replicada por José Peluc, de ADN; Carlos Montiveros, de Fuerza Libertaria, y Sergio Vallejo, del Partido Demócrata, aún en formación. En cambio, Martín Turcumán, también de ADN, todavía insiste, según su propia interpretación de Milei, en la unidad de la oposición, en contradicción con Peluc. Por su parte, Alfredo Avelín Nollens, de la Cruzada Renovadora, dijo que irá en un frente con ADN, pero no le cerró la puerta a JxC.