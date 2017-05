

Con el manto peronista sobre su espalda, conduce la central obrera que representa a los trabajadores y además ocupa una banca en la Cámara de Diputados. Eduardo Cabello pasó por el programa “A todo o nada” de Radio Sarmiento y criticó las pintadas contra el gobernador Sergio Uñac. En ese marco, apoyó las gestiones que el pocitano realiza ante la administración macrista para conseguir recursos para la provincia y resaltó que será el encargado de definir los candidatos del PJ. El líder sindical también habló de la situación económica provincial y destacó que la inflación anual superará el 22 por ciento.

- ¿Cristina es un factor de unidad del peronismo en Buenos Aires?



- No. Si no lo tendría que haber hecho antes. El kirchnerismo es otra ideología. No es el peronismo neto. Entonces, en esas cosas no nos vamos a rajar las vestiduras, pero no sé si ella va a poder lograrlo. Creo que la opción será Randazzo, con otro compañero.

- ¿Y Gioja como aglutinador? Como presidente del PJ nacional.



- A Gioja le tocó remar en dulce de leche ahí en Buenos Aires. Hay cada nene allá y para colmo, no hay intendentes de 20 mil o 30 mil habitantes sino de dos o tres millones de personas. Son más grandes que la provincia. Entonces tiene capas con más poder que un Gobernador. Son gente que ven la perspectiva desde otra situación. Entonces, no le debe ser muy fácil. Hasta ahora la va llevando. Ha tratado y se ha visto la capacidad que tiene de poder llevar algunas cosas adelante. Si lo pusieron es porque todo el mundo estaba esperanzado en que lo haga.

- Siempre se dijo que es una presidencia de transición, ¿pero cree que ha cumplido un buen papel?



- La verdad que sí. La labura y la sigue laburando con los monstruitos que hay allá. La verdad es que no me gustaría estar en sus zapatos, estar discutiendo con toda esa gente.

- Respecto a las pintadas que se conocieron días atrás contra Uñac. ¿Estalló la interna entre Gioja y Uñac?



- El tema de las pintadas fortalece al gobernador Uñac. Los que han hecho eso, no tienen un sentido de pertenencia al partido. Creo que a la gran mayoría de la sociedad le está encantando que el gobernador tenga que seguir trabajando para que le vaya bien a San Juan. El trabajo del líder es llevar al mejor lugar a la gente. Porque a los que pintaron “traidor” por viajar para allá hay que decirles que la década en la que ibas y traías se terminó. Ahora hay que salir a buscarla. Porque lo poco que hay y está yendo es para algunas provincias y que tienen algún color, como provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza. Entonces hay que trabajarla. Esto es como el padre de familia que tiene que salir todos los días a laburarla y a buscarla a otro lugar. En este caso Uñac está haciendo eso. Si hablamos de El Tambolar, ahí son 1.300 a 1.600 compañeros. Pero tampoco fue él sólo. Entonces traidor también es Doña, del EPSE, que fue para allá. Traidor también, que no tengo ni porqué defenderlo, es el empresario que viajó y que va a hacer la obra...

- Dragonetti de Panedile...



- ¿Toda esa gente es traidora porque va a traer cosas para San Juan? ¿Traidor es el que va a traer cosas para San Juan? No creo. La sociedad en general va a tomar las pintadas como actos que no los queremos nunca más. Es una cosa que creíamos que no iba a volver a pasar porque es de una bajeza importante, pero también entendemos que hay personas que pueden pensar de esa manera. Y ahora, se van a quedar con el gasto de haberlo hecho, porque no han hecho maldad, al contrario, lo que no nos mata nos fortalece.

- ¿Es parte de la llamada “vieja política”?



- Será alguno que no quiere perder el conchabo del laburo o alguna cosa así, algunos hongos que crecieron ahí. Para lo único que sirven es para hacer daño porque de otra manera no se puede entender. Cuando alguien está haciendo gestiones para que tu provincia crezca, no se puede estar diciendo traidor.

- ¿Fue Gioja?



- No lo creo, no lo veo.

- No le pregunto si él precisamente es quien haya estado con el aerosol en la mano, sino alguien mandado por él...



- Me parece que él está en otro nivel. No me puedo hacer cargo de que él haya sido. Pero el que lo haya hecho y pensó que le iba a hacer algún mal ahí adentro, y si lo hizo para afuera, debe haber más gente aplaudiendo la gestión de ir a buscar cosas. Y la interna se va a dirimir. Esto es como un gran embudo, está todo dando vueltas, hay un torbellino ahí pero van a ir pasando de a uno y en un momento todos se juntarán, hablarán y terminará esto de la mejor manera. Si no, están las PASO.

- Siguiendo su teoría de que esto beneficia a Uñac, ¿no habrá sido él quién mandó a hacer esas pintadas?



- No lo creo tan estúpido.

- ¿Cree que la oposición puede aprovechar esta pelea?



- Todos la van a aprovechar. Cuando uno tiene una batalla en esto y mañana quiere estar, vamos a aprovechar la debilidad o el cansancio del otro, la necesidad, el error. También esto nos muestra que pueden haber algunas pequeñas grietas internas, que habrá que empezar a trabajarlas desde ya, con mucha más seriedad, porque pronto hay que presentar las listas.

- ¿Quién define las listas en el PJ?



- Para mí tiene que definir el presidente del partido. Siempre ha sido así. Desde que tengo conocimiento de causa. Nunca definió alguien de afuera.

- ¿Cree que Gioja se encolumnará si pierde?



- Espero que sí.

- ¿La CGT ya habló sobre un lugar en la lista?



- Estamos hablando, incluso se le pidió y Uñac nos contestó muy sabiamente que ‘no tienen que pedirme porque están y son parte de este proyecto’.

- ¿Como suplente?



- Puede ser suplente, puede ser segundo o tercero. Quien dice que nos sorprenda y alguien vaya primero.

- ¿Cuál es la situación hoy en San Juan en cuanto a la ocupación laboral?



- La situación no es la peor, tampoco es que estamos en la panacea.

- ¿La demora de fondos generó problemas en cuanto a las contrataciones y trabajo?



- Sí, por supuesto, porque se tiene que estar sacando dinero de la provincia, más allá de que había venido como un bache.

- Entonces, ¿de qué le sirve a Uñac llevarse bien con Macri si la plata la termina poniendo la provincia?



- Lo que pasa es que si no está ahí, peor va a ser mañana, no te lo van a devolver. Ya hemos vivido una etapa cuando se cerró todo. Entones hoy por lo menos estás tratando la devolución y la devolución llegó. Por lo menos llegaron 1.000, vamos a seguir golpeando puertas para que llegue el resto.

- Pese a que la situación es mala, no se ve que los gremios se muevan mucho. Incluso el Gobierno destaca la paz social al señalar que los sindicatos no hacen manifestaciones. O no están representando bien o la cosa no es tan grave...



- Entendemos que desde el diálogo... todos los días estamos golpeando puertas, diciendo que esto se debe hacer de esta manera, ayúdennos en esto o aquello. Pero también sabemos que después de eso no hay otra cosa. Porque cuando vos empezás un plan de lucha, ¿cuándo lo terminás? Hay que ver como se hace. Y en el caso de los compañeros, la mayoría busca el diálogo y el consenso para llegar al mejor acuerdo.

- Incluso la gente reclama alguna de esas cosas.



- Desde afuera es una cosa. El tema es adentro: cómo lo hago, cómo salgo, cómo sigo, cómo termino, donde voy. Hoy hay que llevarlo a un lugar de consenso, crecimiento y de la mejor manera. En este caso, perder los menos soldados posibles.

- ¿Cuántos puestos se han perdido en San Juan?



- En la UOCRA, hemos perdido casi 700 puestos de trabajo en dos años.

- ¿Y cuántos puestos han recuperado?



- Van ingresando de a poco.

- ¿Cree que el porcentaje de suba salarial que se arregló en San Juan va a ser suficiente y no se va a tener que recurrir a la cláusula gatillo?



- Lo ideal sería eso, pero creo que no va a pasar. Por eso la cláusula gatillo se va a tener que colocar...

- Entonces ¿cree que la inflación va a sobrepasar el 22 por ciento?



- Creo que sí, por un sencilla razón. El país no se pone en marcha. A quién no le gustaría que se baje la inflación, que con eso alcance, pero todos los días estamos viendo que esa situación no se da.

- El ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, dijo que con lo que habían acordado no va a hacer falta usar esa cláusula.



- Andá sacale a un ministro de Economía un mango (Risas).

