Está al frente de UPCN a nivel nacional desde 1990 y, el año pasado, fue reelecto una vez más, por lo que su mandato se extenderá hasta 2026, además de que es secretario Adjunto de la CGT. Se trata de Andrés Rodríguez, quien llegó a la provincia para participar de una reunión de delegados con el gremio local y, previamente, tuvo un breve encuentro con el gobernador Sergio Uñac.

- Está claro su apoyo y el de la CGT a Sergio Massa, pero ¿cómo vislumbra la campaña teniendo en cuenta la elevada inflación?

- Tampoco podemos atribuirle a Massa que sea el inventor de la inflación, la que viene de arrastre de hace bastante tiempo. Por supuesto que se ha agravado por un montón de circunstancias, tanto internas como externas, pero tenemos que tener en cuenta que él tomó las riendas del Ministerio de Economía en un momento de muchas dificultades y, si no lo hacía, el destino hubiese sido mucho peor. La última escalada de la inflación de agosto se produce por una devaluación exigida por el FMI. Lo importante es que él, frente a este panorama, ha tomado iniciativa de ir resguardando el poder adquisitivo de la gente que trabaja y, con la que tiene más necesidades, ha dado una serie de medidas, tanto en el sector informal de la economía como en el de los jubilados, que es el que más sufre, para paliar esta realidad.

- ¿Lo ve en balotaje?

- Sí. Incluso, con grandes chances de ganar la presidencia. Como peronistas, decimos que va a ganar el 22 de octubre.

- ¿No ve que haya otra escalada inflacionaria a raíz de las medidas de Massa, como dice Juntos por el Cambio (JxC)?

- No. Veníamos con una inflación, no digo ideal, pero en un promedio del 6 por ciento. En agosto se duplica en función de la devaluación. Esperamos que haya un cierto resabio para septiembre, tal vez menor, pero consideramos que se puede estabilizar.

- ¿Qué escenario ve si Javier Milei llega a la presidencia?

- No compartimos las ideas de Milei, más allá de que nunca negamos diálogo. Muchas de las ideas que él está negociando, no van con la idiosincrasia del movimiento sindical.

- ¿Ve la posibilidad de un diálogo?

- La gobernabilidad de Argentina se garantiza con diálogo y con consenso, esté quien esté. Esa es la gran deuda que tiene la política, más allá de los diferentes partidos o plataformas electorales que se están presentando. Argentina sale con unidad nacional, con consenso, con diálogo, con negociación, si verdaderamente se quiere hacer. Si volvemos a exacerbar grietas, divisiones y enfrentamientos, nadie podría gobernar Argentina.

- ¿Ve peligroso que Milei llegue a la presidencia?

- Esperemos que no, más allá de que no tiene un equipo sólido ni una estructura importante para ocupar un Gobierno nacional, es un paso muy fuerte. Si eventualmente le toca gobernar, esperemos que haga este tipo de gobernabilidad lógica. Si no, lamentablemente, vamos a encontrar conflictividad. Pero eso no va a ocurrir porque va a ganar Massa-Rossi.

- ¿A Massa lo ve en un balotaje con Milei o con Bullrich?

- Tiene más chance de ir a balotaje con Milei, por lo que están dando los guarismos en estos momentos. Massa está creciendo. La elección general, en la que se elige una fórmula presidencial, tiene que ver con el raciocinio lógico de garantizar gobernanza. Esto hace que la gente escuche mucho más qué propone cada candidato, cuál es su meta, sus fines, sus proyectos. Tenemos esperanza de que Massa va a hacer una excelente elección. Es el representante lógico del peronismo y de los sectores populares y nacionales. Lo otro es liberalismo. Hemos tenido experiencias en Argentina y lamentablemente fracasaron todas.

- En el caso de que gane Patricia Bullrich, de JxC, ¿ve un vínculo complicado?

- Creo que es el más complicado. Desde el campo sindical, visualizamos que el vínculo con Bullrich puede ser más complicado que el de Milei. Ojalá que no.

- ¿Por qué?

- Porque tiene una verborragia, no sé si lo cumplirá en la práctica, muy divisionista, muy de destruir, que al kirchnerismo hay que destruirlo, más allá o más acá de que uno simpatice o no con el kirchnerismo. No son lenguajes adecuados para esta necesidad que requiere de generar criterios de unidad, consenso y búsqueda de acuerdos.

- Milei también tiene un discurso confrontativo, ¿ha visto señales que lo diferencian de Bullrich?

- No lo he visto, hasta ahora, con un lenguaje confrontativo con el sector del trabajo, con el sector sindical, por lo menos, en el discurso.

- Bullrich fue ministra de Trabajo en la gestión de la Alianza...

- Recordamos el 13 por ciento de descuento a jubilados y estatales. Tuvo una actitud bastante antitrabajo.

- El gobernador Uñac ya participa de la campaña de Massa con el contacto con ciertos sectores empresariales. ¿Suma?

- Nos parece muy bien. El aporte que pueda hacer cualquier compañero con experiencia después de haber gobernado esta provincia es importante para llegar bien al 22 de octubre. Lo conozco a Sergio, es un compañero que respetamos, que tiene una formación y trayectoria muy positiva.

- ¿La vicepresidenta Cristina Fernández tendría que tener un rol más activo?

- La respeto profundamente, al igual que su decisión. Tiene el derecho de permanecer como ha decidido, sin demasiada exposición, ha dado mucho.