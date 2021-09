Es una elección particular, donde por primera vez se hace en un escenario de pandemia y, además, los cargos que se votan no son de proximidad (intendente, gobernador, etc). A esto hay que sumarle que está soplando viento Zonda. Estos ingredienets paracen, hasta el momento, desalentar la ida de sanjuaninos a las escuelas.

Según informó a este diario la Secretaría Electoral, hasta media mañana (10:30, aproximadamente) apenas había votado el 12% del padrón de un total de 579.913 electores. El porcentaje es sensiblemente más bajo al de otras elecciones, donde a esa misma hora llega a duplicarse.

Esta es la cantidad de electores y mesas por departamento:

1. Capital: 93.360 electores; 283 mesas

2. Santa Lucía: 43.166 electores; 126 mesas

3. Chimbas: 67.724 electores; 196 mesas

4. Rivadavia: 72.266 electores; 210 mesas

5. Zonda: 4.370 electores; 13 mesas

6. Rawson: 96.266 electores; 279 mesas

7. 9 de Julio: 9.053 electores; 27 mesas

8. San Martín: 9.523 electores; 28 mesas

9. Angaco: 8.155 electores; 27 mesas

10. Albardón: 21.049 electores; 64 mesas

11. Ullum: 4.387 electores; 13 mesas

12. Pocito: 45.838 electores; 133 mesas

13. Sarmiento: 18.378 electores; 58 mesas

14. 25 de Mayo: 14.020 electores; 43 mesas

15. Caucete: 30.445 electores; 93 mesas

16. Valle Fértil: 6.582 electores; 22 mesas

17. Jáchal: 19.340 electores; 63 mesas

18. Iglesia: 7.647 electores; 25 mesas

19. Calingasta: 8.344 electores; 25 mesas