Pasado el mediodía el candidato a goberndador por la subagrupación Cambia San Juan y actual diputado nacional, Marcelo Orrego, llegó hasta la escuela Carlos Pellegrini, ubicada en Santa Lucía para emitir su voto. Contó que estaba aguardando la llegada de su hermano y papá para poder sufragar pero mencionó principalmente en la decisión de la Corte, a días de las elecciones, de suspender los comicios para gobernador y vicegobernador: "Ha sido muy reciente y sorpresiva, vamos a ver cómo reacciona la gente".

Del mismo modo sostuvo que es un día muy importante para los sanjuaninos y los llamó a que concurran a las urnas: "Vengan a votar y disfruten de la democracia".

Posteriormente, volvió a referirse a la medida de la Corte y agregó que "es tan extraña esta situación, soy un hombre de derecho y tengo claro que no está habilitado (por Uñac). Yo me he preparado para ganar y perder, pero no perder con trampa".

También aseguró que no está de acuerdo con esta metodología de votación, ya que "entrás a un aula y parece un arcoiris por la cantidad de votos, esto debe hacerse de manera directa". Finalmente, manifestó que "debería haberse suspendido todo y haber ido a votar todo junto".