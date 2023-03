A un mes de las elecciones en UDAP y que no fuera oficializada la lista opositora Verde Integración Docente para participar, se abre un nuevo capítulo en la puja para estar al frente del gremio que nuclea a la mayor cantidad de docentes de la provincia. Es que el Ministerio de Trabajo de la Nación convocó al espacio liderado por Luis Lucero y a la lista que encabezan Patricia Quiroga y Silvia Pelletier este viernes a una conciliación obligatoria.

Las elecciones del gremio están previstas para el 13 de abril.

La lista Verde Integración Docente fue dada de baja después que una pericia encargada por la Junta Electoral del gremio detectara "falsificación de firmas en los formularios de candidatos", entre otras irregularidades. Ante este reclamo, los miembros de la lista hicieron una presentación ante el MInisterio de Trabajo y finalmente, fueron convocados.

"Después que arreglamos todo lo que según la lista Celeste no estaba en orden insistieron en que no estabamos en condiciones de presentarnos. Lo que puede resultar de este encuentro es que nos podamos presentar, que es lo que toda la docencia quiere. Es la primera vez que ocurre esto. Entiendo que es porque estamos en condiciones de participar y por la falta de representación que sienten los docentes de la conducción actual", manifestó Patricia Quiroga, en diálogo con Demasiada Información, en Radio Sarmiento.

La postura ante el reclamo docente

"El gobierno debe reabrir la paritaria, los docentes estamos con sueldos por debajo de la canasta básica. Nosotros no estamos en las calles por ser candidatas, pero no estamos concurriendo a nuestros lugares de trabajo. Nosotros le dijimos a los autoconocados que la forma de protestar es sumarse a los gremios, pero es cierto que ya no creen en las instituciones", agregó Quiroga.