La Sala IV de la Cámara Civil, integrada por Juan Jesús Romero, María Josefina Nacif y María Eugenia Varas, llevarán adelante hoy la audiencia para definir si le hace lugar a la apelación que hizo Fiscalía de Estado, a cargo de Jorge Alvo, contra la resolución del Contencioso Administrativo que dispuso la inconstitucionalidad de la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) o si confirma la sentencia de primera instancia.

Se trata del expediente que iniciaron los diputados giojistas, Juan Carlos Gioja, Leonardo Gioja y Graciela Seva, quienes estarán presentes hoy en la audiencia. Si bien existe otra causa, impulsada por el sector opositor de Juntos por el Cambio (JxC), dicho expediente será analizado más adelante, indicaron las fuentes.

Las partes, el giojismo y Alvo, tendrán unos 20 minutos para exponer sus fundamentos. Tras ese paso, los camaristas pueden o no resolver la causa en la misma audiencia. Si no hubiese una resolución porque entendiesen que la causa es compleja, cuentan con 15 días hábiles más para tomar una decisión. Si bien existe esa posibilidad, fuentes calificadas indicaron que, de darse ese escenario, no ocuparían todo ese plazo.