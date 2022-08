La consigna para el tratamiento del nuevo sistema electoral es el debate y, en ese marco, ya hubo una modificación al proyecto original. El tope de hasta tres candidatos a intendentes por línea interna dentro de un partido o coalición se eliminó y la competencia en esa categoría quedó abierta. El punto que generará discusión en comisión en la Cámara de Diputados es el piso del 20 por ciento que deben superar las listas de postulantes a concejales dentro de un mismo frente para empezar a hacer cuentas si pueden conquistar bancas en los departamentos. La postura de los sectores que quieren jugar internamente, con el bloquismo a la cabeza, es la de reducir el límite o, directamente, borrarlo, mientras que la mirada de los intendentes que quieren repetir o que planean dejar un sucesor es, al menos, mantenerlo, ya que aspiraban a que el que ganara metiera lista completa.

La iniciativa del nuevo Código Electoral lleva el nombre tentativo de Sistema de Participación Abierta y Democrática y se caracteriza por lo que se denomina tributación, es decir, que los votos de los candidatos en las distintas categorías se acumulan hacia aquel que salió primero en esa especie de interna. Así, el mecanismo es parecido a la ley de Lemas que se aplicó en 1995 y 1999.

Luego de la sanción del ahora viejo Código Electoral, que eliminó las PASO y reinstaló las internas partidarias, y su judicialización, se venía hablando en la Cámara de Diputados de llegar a acuerdos mayoritarios para poner en práctica otro sistema de votación para el año que viene en una sola elección. Así, desde el viernes se aceleraron los tiempos y un consenso fuerte se dio ayer en el Anexo de la Legislatura, en el que estamparon sus firmas al nuevo proyecto los representantes de los bloques Justicialista, Bloquista, Confe Somos San Juan (ibarrismo) y el Frente Grande, que componen el Frente de Todos. A ellos se les sumaron las bancadas Lealtad (con tres diputados giojistas, que se abrieron del bloque PJ), Frente San Juan Primero y Del Este. En total, los sectores representan a 28 de los 36 diputados. De esa manera, la iniciativa se presentará hoy para que tome estado parlamentario y sea girada a comisión para su debate, dijeron fuentes legislativas. Los que están en contra son los referentes de Juntos por el Cambio, cuyo líder, el diputado nacional Marcelo Orrego, tuvo duras definiciones sobre el sistema electoral (ver aparte).

Previo a la formal discusión legislativa, el proyecto tuvo una modificación al abrirse las candidaturas a intendentes por líneas internas (subagrupación), sin límites, dentro de un mismo frente (agrupación). El esquema original ponía un tope de hasta tres postulaciones. Un punto que generará debate tiene que ver con la representación por aquellos que compitan por concejalías. La iniciativa mantiene el reparto de lugares en el Concejo Deliberante de un departamento, por ejemplo, a través del sistema D'Hondt entre las distintas alianzas. Ahora, de las bancas que conquiste una coalición, se distribuirán con el mismo mecanismo entre las listas de ediles de cada uno de los candidatos a intendentes, siempre que superen un piso del 20 por ciento. Ese límite es el que plantean reducir algunos protagonistas, frente a la visión contraria de los jefes comunales (ver Posturas).

DETALLES

Gobernador

El proyecto de Código Electoral no pone límites a las candidaturas para Gobernador en un frente. Eso sí, el postulante al máximo cargo debe armar listas de diputados e intendentes en 10 departamentos.



Modificación

Para implementar un nuevo sistema electoral, se debe cambiar la ley decisoria 613 N. Para ello, se debe convocar a una sesión especial y se requiere de una mayoría calificada.



Convocatoria

El proyecto establece que la elección se realizará, como mínimo, 60 días antes de la finalización de los mandatos y, como máximo, 250 días antes. La convocatoria debe hacerse 90 días antes del comicio.

>> POSTURAS

El presidente de la bancada bloquista, Andrés Chanampa, explicó ayer que ve conveniente reducir a un 10 por ciento el piso que deben superar las listas de concejales de los candidatos a intendentes dentro de una coalición para entrar a tallar si les corresponde lugares de acuerdo al sistema proporcional D'Hondt. Su planteo apunta a la contención de todos aquellos que participen y sumen votos al frente en general. Por su parte, Horacio Quiroga, del Frente Grande, también se mostró a favor de achicar el límite y de dar el debate. En la otra vereda, los intendentes que pueden repetir o que elegirán a un sucesor, por lo bajo, no quieren tanta apertura porque, si ganan, pueden tener un Concejo no solamente dividido con la oposición sino también con líneas internas que no son de su palo, lo que puede afectar la gobernabilidad, según esa mirada. Será un punto de intensa discusión.

Orrego convocó a "todos los partidos" a unirse contra el proyecto del nuevo Código

Definiciones. Si bien se venía manifestando en contra de un sistema electoral similar al de Lemas, Orrego sorprendió con un discurso duro.

El referente local de Juntos por el Cambio, Marcelo Orrego, salió ayer con dureza a embestir contra el nuevo proyecto de Código Electoral y convocó "a todos los partidos de San Juan a que nos unamos en esta causa que es justa y noble que es defender la democracia de los sanjuaninos". Para el diputado nacional, la modificación que se está trabajando apunta a "cambiar las reglas del juego" para "tratar de sacar ventaja" y, en esa línea, "violentar las instituciones" y "a los sanjuaninos. Esta ley busca perpetuar el poder al oficialismo. Es un traje a medida para quien gobierna y lo que genera es que volvamos al pasado".

Las declaraciones de Orrego, presidente de Producción y Trabajo, se dieron en el programa Demasiada Información, de Radio Sarmiento. Tras dichas expresiones, los distintos representantes y partidos políticos opositores de la provincia que integran el Frente Juntos por el Cambio, como el Pro, la UCR, Actuar, Dignidad Ciudadana y Coalición Cívica, se alinearon al mensaje y lanzaron una campaña a través de las redes sociales bajo la frase "no a la ley de lemas".

Juntos por el Cambio judicializó la eliminación de las PASO y tuvo un revés en la Sala IV de la Cámara Civil.

Orrego no sólo se manifestó en contra de la iniciativa sino que propuso que se mantenga el sistema "que teníamos, las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias)", para la elección de candidatos de los partidos y coaliciones. En ese marco, sostuvo que "todavía falta, primero, que la Cámara (Civil) se expida sobre la presentación del Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP). Nosotros vamos a realizar la presentación extraordinaria ante la Corte y, luego, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación". Así, el diputado nacional hizo mención a los planteos de inconstitucionalidad sobre la eliminación de las primarias. El que hizo Juntos por el Cambio había tenido un fallo favorable en primera instancia, pero la Sala IV de la Cámara Civil revocó la sentencia. De ahí que el diputado nacional señalara que acudirá a otras dos instancias superiores. La causa iniciada por el PTP también tuvo una resolución en la que se declaró la inconstitucionalidad de la quita de las PASO, la cual fue apelada y está en estado de resolución en la Sala IV.

"La Ley de Lemas es el pasado", resaltó Orrego. Distintos integrantes de Juntos por el Cambio venían manifestando su rechazo a un sistema electoral que tenga dichas características, el cual lleva el nombre de Sistema de Participación Abierta y Democrática. De acuerdo a las manifestaciones, la negativa de la principal alianza opositora llegaría hasta la judicialización frente al avance de un Código Electoral que tenga un esquema de tributación.