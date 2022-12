Fue el primero de sus hermanos en declarar en el juicio por el cual se intenta determinar la responsabilidad que tuvieron diez personas por la desaparición forzada de su padre Raúl Tellechea. Frente a las juezas que comandan el debate, y frente a los imputados, Gonzalo, reconocido triatleta de la provincia, describió con emoción cuál fue el vínculo que tuvo con su padre, al punto que en dos oportunidades se quebró y lloró al recordarlo. Sobre la relación que mantenían, develó que los unía el deporte, bajo una chispa que se encendió cuando él tenía apenas unos 12 años, cuando decidió tomar su bicicleta y pedalear desde Rivadavia a Zonda, para ir a ver a su padre trabajar como comisario de una carrera de bicicleta. "Esa fue mi primera carrera y a partir de ahí fue un desafío porque le dije a mi papá que quería ser ciclista. Íbamos tardes y tardes a Zonda, donde él me tomaba los tiempos". Así, con el paso del tiempo y el ascenso deportivo, Gonzalo dijo que "creo que él se proyectó en mí y lo veía cada vez más contento a medida que mi carrera deportiva crecía. Lo veía muy ilusionado. Yo sentía gusto de compartir mi éxito deportivo con él. Teníamos un pacto no escrito, un compromiso mutuo de seguir adelante con la ilusión de llegar a ser un profesional". Con ese cimiento, indicó que conocía a su padre y remarcó, en varias oportunidades, que "el único conflicto que tenía mi papá era con la Mutual" de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). Por lo que cuestionó a sus exresponsables, hoy imputados, quienes lo habían denunciado falsamente. El reclamo fue por no haberse acercado nunca a pedir perdón y ayudar en la búsqueda. "Durante 18 años han tenido la oportunidad de sentarse como personas y simplemente no lo han hecho", disparó.

El juicio por la desaparición forzada de Tellechea tuvo ayer una jornada clave. Luego de los alegatos iniciales de las partes, y de la resolución de las cuestiones preliminares, quedó todo allanado para que las víctimas den su testimonio ante las juezas Eliana Rattá, Gretel Diamante y Carolina Pereira. Si bien estaba previsto que además de Gonzalo se expresara Mariana y también Rodrigo, el primero fue el único, ya que demandó toda la jornada la que, a su vez, fue la última del año. El tribunal definió que el debate continuará el 6 de febrero, con una jornada más prevista para el 7.

Además de contar con detalles los días que siguieron a la desaparición, Gonzalo indicó que existieron dos hechos que le llamaron la atención, que luego, para él, tendrían trascendencia. Primero dijo que su papá era una persona muy confiada, de no dejar nunca la casa con llave y de indicarle que nunca tuviera miedo de andar solo por la calle. Por eso se sorprendió cuando un día, previo a la desaparición, y cuando él salía a comprar a un almacén cercano al domicilio, su padre le dijo "cerrá la puerta con llave", frase a la que Gonzalo no le dio importancia. Así, contó que "cuando volví, él estaba viendo la tele, y me preguntó '¿por qué no cerraste la puerta? Te pedí que la cerraras'". Otro día, el deportista "salía de nadar cerca de las 23 de El Palomar y, para no cenar solo, iba a su casa a esa hora, después me iba a la mía. En ese tiempo, al salir en bicicleta, mi papá me dijo 'llamame cuando llegues'". Bajo esa circunstancia, Gonzalo indicó que "en ese momento no dimensioné las cosas, uno las dimensiona cuando ya pasaron. Después de la desaparición, dimensioné el miedo que tenía mi papá". Por otro lado, indicó que su papá le dijo que "no estaba conforme con su trabajo en la Mutual".

Imputados

Entre los imputados se encuentran los exdirectivos de la Mutual de la UNSJ, Luis Moyano, Miguel Del Castillo, Eduardo Oro y Luis Alonso. A ellos se suma el ex jefe de Policía, Miguel González, y el ex jefe de Seguridad Personal Mario León.

Expediente

45 Es la cantidad de cuerpos que integran el expediente, con un total de 9.800 fojas. Se trata de una causa que tiene 18 años de antigüedad.

Otros imputados

Además de los directivos de la Mutual de la UNSJ y los exmiembros de la fuerza, los otros imputados son el arrepentido Sebastián Cortez Paez, la empleada de la Mutual Aurora Ahumada y el exsecretario del Consejo Superior de la UNSJ, Juan Marcelo Cachi.