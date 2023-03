La gestión uñaquista liquidará mañana los sueldos, en los que se verán reflejados el aumento del 41,1 por ciento para todos los trabajadores estatales. En la misma línea lo recibirán los empleados municipales de planta permanente que son parte del Gran San Juan (Capital, Rawson, Chimbas, Santa Lucía y Rivadavia), más Caucete y Pocito. Según confirmaron desde esas comunas, los intendentes decidieron seguir los mismos pasos que la provincia en materia salarial, lo que implica que llegarán a un 71,1 por ciento a septiembre, lo que se liquidará en tramos: 41,1 por ciento ahora, un 10 por ciento en abril, 10 en julio y 10 en el noveno mes del año. En todos los distritos consultados reconocieron que afrontarán el desembolso con fondos propios, esto es, que no lo harán con aportes del Ejecutivo, desde el que, a través de la ministra de Hacienda, Marisa López, confirmaron que no está prevista una asistencia financiera para otorgar el incremento salarial. Pese a eso, el jefe comunal de Capital, Emilio Baistrocchi, fue el único que habló con este medio, ya que el resto se dirigió a través de sus áreas de prensa y funcionarios, e indicó que "si hay alguna ayuda, la verdad es que sería un alivio muy grande", ya que el gasto corriente "será muy importante".

La decisión del intendente Baistrocchi, de Rubén García, de Rawson; de Fabián Martín, de Rivadavia; de Juan José Orrego, de Santa Lucía; Fabián Gramajo, de Chimbas; de Armando Sánchez, de Pocito, y Romina Rosas de Caucete, no es menor, ya que se trata de un fuerte esfuerzo que, al igual que el Ejecutivo provincial, tiene como objetivo que el salario de los empleados municipales no pierdan frene a la inflación. Además, implica un cambio, ya que, originalmente, tenían previsto liquidar salarios tal cual fue el acuerdo inicial que la provincia llegó con sus trabajadores: 41,1 por ciento este mes, un 10 por ciento en septiembre, más 20 por ciento en noviembre, lo que resultaba un 71,1 por ciento en total. Atento al reclamo de docentes autoconvocados, la gestión uñaquista mejoró la propuesta y adelantó el tramo de noviembre a 10 por ciento en abril y 10 en julio.

Además de los municipios más importantes de la provincia, el Poder Legislativo y el Judicial indicaron que seguirán la misma línea que el Ejecutivo para sus trabajadores. Por otro lado, un punto importante es que los docentes cobrarán la totalidad de sus remuneraciones, ya que la provincia decidió suspender los descuentos por días no trabajadores (ver Suspenden descuento...).

Luego de adelantar tramos, el Ejecutivo definió que ningún trabajador cobrará menos de 180 mil pesos de bolsillo, lo que cumplirá a través de una suma no remunerativa de hasta 42.500 pesos. El intendente de Capital destacó que otorgará una remuneración por ese monto a todos aquellos que tengan sueldos menores a 180 mil pesos, lo que se liquidará a través de una planilla complementaria "entre el 10 y el 15 de abril", resaltó Baistrocchi. Así, en la comuna aclararon que eso no implica que el sueldo mínimo será de 180 mil pesos, sino que se trata de un aporte extra para las remuneraciones menores. Por ejemplo, si un empleado cobra 100 mil, percibirá el monto extra y embolsará 142.500 pesos.

Sobre el aumento, dijo que "representa un costo importantísimo y un esfuerzo enorme, sobre todo para nosotros que habíamos trabajando en mantener una relación entre gasto corriente y la inversión en obra pública y la verdad que esto inclina la balanza y nos complica, pero vamos a hacer el esfuerzo.

Capital

Como el Ejecutivo, el distrito que comanda Emilio Baistrocchi dará una suma de hasta 42.500 pesos para aquellos que cobran menos de 180 mil pesos.

Aumento

30 Es el porcentaje de aumento que se liquidará este mes, al que se le suma un 11,1 por ciento entregado en febrero, lo que hace un total de 41,1 por ciento.

* Suspenden descuento a docentes

El Ministerio de Educación, que encabeza Cecilia Trincado, informó que suspendió el descuento a los maestros por los días no trabajados durante el reclamo de autoconvocados. Así, el salario de marzo se liquidará en su totalidad, aunque el mismo se completará a través de planilla complementaria. Según un comunicado oficial, la decisión se tomó porque al día 22 "ya se encontraban grabados los descuentos pertinentes (conforme planilla de novedades presentadas por directivos escolares)", pero "los descuentos realizados no coinciden con los informes de presentismo a los lugares de trabajo". Por ello, "se resuelve suspender la aplicación de los mismos". En ese marco, "por planillas complementarias, antes del 5 de abril, se abonarán los importes descontados, y las sumas correspondientes al adelanto de incrementos salariales anunciados", esto es, las sumas no remunerativas de hasta 42.500 pesos para alcanzar los 180 mil pesos de salario de bolsillo. La ministra de Hacienda, Marisa López, dijo que "el descuento se ha suspendido porque consideramos que la información que teníamos no era limpia".