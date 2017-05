Es señalado como uno de los 12 Ángeles que defienden a capa y espada al presidente Mauricio Macri y es el máximo referente del PRO en la provincia. El diputado nacional Eduardo Cáceres pasó por el programa “A todo o nada” de Radio Sarmiento y habló sobre el escenario nacional, las inversiones mineras, las obras que llegaron a San Juan y los niveles de pobreza.

- Inflación: hay muchas proyecciones que dicen que el Gobierno no va a llegar a la meta que se fijó. De hecho, corrieron un poquito la meta que había fijado el Banco Central y en el presupuesto...



-Todo proceso de desinflación no es lineal, no es que sugiere una caída libre. Si uno se fija en el primer semestre de 2016, el interanual daba el 68 por ciento; y el segundo semestre dio el 9 por ciento. El total de 2016 fue alrededor del 40 por ciento y este año, de mínima, vamos a bajar la mitad de la inflación.

-Entonces va a estar sobre el 20, 20 y pico...



-Este equipo dice que va a estar en el 17 por ciento. Federico Sturzenegger dice ‘va a ser el 17 por ciento’.

-¿Usted cree?



-No es una cuestión de creer o no, porque, yo no entiendo mucho de economía, pero sí creo que este equipo económico ha venido diciendo cosas que después a la distancia han podido tener la coherencia y poder acreditarse que lo que dijo se cumplió. Este equipo fue el que dijo que a partir del segundo semestre de 2016 la cosa iba a mejorar y la inflación iba a bajar. Increíblemente para todos los que decían que era algo inimaginable, la inflación empezó a caer en el primer mes del segundo semestre, que fue agosto.

-¿Cae porque desacelera la actividad o porque los precios no aumentan?



-Lo principal, que es en la primera parte del año, es por la normalización de las tarifas que se tienen que ajustar. Inclusive a esto lo dijeron en diciembre tanto el presidente del Banco Central, Sturzenegger, como el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, que este primer semestre iba a tener picos altos. Creo que hay que tener una mirada más objetiva. Suponer que en la Argentina vamos a bajar de un año para el otro la mitad de la inflación con respecto al año anterior, en un país donde hace 12 años no se pudo bajar la inflación...

-Pero si la meta la puso el propio Gobierno...



-Está bien, pero digo que hay que reconocer que es un problema estructural en nuestro país, que hace muchísimo tiempo que no se puede bajar. El Estado nacional dejó al país en 2015 con 30 y pico de inflación, esto dicho por algunos organismos, ya que no había Indec. Después subió por este reajuste que hubo, este cambio en la macropolítica económica. Pero que de un año para otro estemos hablando de que se va a bajar la mitad de la inflación, sugiere que el año que viene vamos a estar mejor. Tenemos que entender que el crecimiento en la Argentina no va a ser, y esto lo dice el presidente y lo reconoce el equipo económico, rápido. Necesitamos varios años para recuperarnos, para generar desarrollo, para bajar la pobreza, para bajar la inflación y para bajar el déficit fiscal. ¿Por qué? Porque ya sabemos que los atajos no nos han conducido a ningún lugar que tenga buenos resultados.

-En los números que exhiben el Presidente y el equipo económico hay cierta recuperación, pero no se ve en la calle. Las ventas de los negocios siguen cayendo, la cantidad de gente que se queda sin trabajo sigue aumentando. ¿Cuándo se verá la reactivación en la calle?



-La veremos en bastante tiempo, porque en una Argentina que tiene el 30 por ciento de pobres, seguiremos escuchando estos lamentables episodios en todo el país.

-¿Y hasta cuándo?



-Hasta que se reduzca la pobreza, que va a llevar años. Tenemos que saber que no existen las recetas mágicas.

-Estaría bueno que lo hubiesen dicho en la campaña, porque hablaron de ‘pobreza cero’ y no dijeron que se necesitaban dos o tres gestiones para arreglarlo. Aseguraron que Macri subía y había pobreza cero.



-No, no, no. Pobreza cero es uno de los ejes de campaña que es totalmente aspiracional. Decir pobreza cero es trabajar en la pobreza. Primero reconocerla, a diferencia del Gobierno anterior, que no la reconocía y decía que teníamos menos pobres que Alemania, para poder empezar a trabajar. Reducir la pobreza y anhelar llevarla a cero significa: tener Ley de Emprendedores, que hoy en 24 horas se puede crear una empresa; reducir la inflación, como lo vamos a hacer a mitad del año; el plan Empalme, con el que todos los planes sociales van a tratar de pasar a la parte formal, en los que van a tener convenios colectivos de trabajo, van a ser reconocidos y van a aumentar sus salarios; aumentar el tope y la cobertura de las asignaciones universales por hijo. Pobreza cero es la tarifa social para todas las personas que no tienen muchos recursos y tienen que afrontar la boleta de los servicios. Pobreza cero es la reparación histórica para los jubilados y es aumentar el salario mínimo, vital y móvil y el salario docente.

-Hay un informe que dice que el Gobierno de Macri ha tomado ya 90.000 millones de dólares en deuda. ¿Eso conviene?



-La deuda que tiene Argentina con respecto al PBI es la deuda más baja de Latinoamérica, muy por encima de Brasil, Chile y Uruguay. Tomar deuda no significa estar haciendo las cosas mal.

-Está costando mucho que lleguen las inversiones. Macri tomó algunas decisiones muy positivas para el sector minero pero siguen sin llegar las inversiones...



-Para los sanjuaninos es muy importante saber que, aparte de Lama, vamos a tener Despoblados, Los Arroyos, Los Amarillos, que es el espejo de las alturas en el prometedor proyecto Alturas en Chile. Y estas son inversiones concretas, vengan de donde vengan.

-¿Pero cuándo?



-Ahora. Los 2.500 millones de dólares que ha anunciado el plan chino-canadiense significa no solamente este plan de inversión directa con respecto a proyectos mineros que van a generar mano de obra, sino también un proyecto importante en infraestructura para San Juan, como cuando hablamos del gasoducto a Jáchal, una obra tan esperada y muy importante que ellos hace tiempo vienen soñando y que pasan los gobiernos y no se cumple. Y también la línea de energía para Iglesia.

-Eso lo traen sólo para la industria minera...



-Pero también va a la población, es para los iglesianos.

-Inteligentemente desvió la respuesta. La pregunta es si están llegando nuevas inversiones...



-A partir de la eliminación de las retenciones, a partir de que las empresas y los proyectos mineros no tenían impedimento en liquidar las divisas en el exterior, que dejaron de tener problemas para traer un repuesto, a partir de todas estas modificaciones que volvieron a generar confianza en el exterior hubo, primero, muchos proyectos que estaban a un año o a un tiempo definitivo por cerrar y que se ampliaron.



-¿Por qué eligieron polarizar la elección con Cristina Fernández?



-Creo que la polarización se da de abajo hacia arriba. Cuando uno ve que en la Argentina todavía hay gente, hay una porción que quizás sea cada vez más minoritaria, pero que estaba mucho más cómoda con el pasado, con lo que hacía el gobierno anterior, ve en algún canal lo que pasa en Venezuela y está del lado de Maduro; bueno, ahí es donde hay una reacción que se da de abajo hacia arriba en la sociedad de intentar mantenerse en el tren al que se subió la Argentina hoy y de hacer todo lo posible de no volver a esa situación. Pero eso es lo que está sucediendo en nuestro país. Yo no noto que la polarización se dé de arriba hacia abajo.

-Este año, el Presidente le dedicó la mitad del discurso de apertura de sesiones a la herencia y a Cristina. Si eso no es polarizar, entonces qué es...



-Lo que pasa es que, en el Congreso, cuando vos entrás, eso es la Bombonera intensificada al mil por mil. Cuando vos entrás y los tipos te gritan, vos te la bancás un tiempo. Pero es ser humano, reacciona como vos, como yo.

-No diga que Macri, en su discurso, no está polarizando con Cristina, porque es evidente que lo está haciendo...



-Puede ser una lectura. Lo que pasa es que cuando uno ve que, por ejemplo, a Baradel lo maneja el Kirchnerismo, que por más que son oposición ahora tiran cuestiones que no son ciertas, que están muy alejadas de la realidad, como en su momento los 500 mil despidos, el Impuesto a las Ganancias. Estas cosas hacen que lógicamente un gobierno se defienda.

-La provincia se sigue quejando. Dicen que la Nación no manda la plata que la administración de Macri les debe por obras que están financiando con fondos locales...



-Muchos funcionarios son más papistas que el papa. Hay que saber que en los 8 años de Cristina Kirchner a San Juan no le entró un peso en efectivo en concepto de Vialidad Nacional, que fueron obras hechas con dinero de la provincia y lo único que se obligaba a Nación era a firmar una deuda. Ese dinero, que era mucho, se pagó en febrero de 2016, con gestión de Macri.

-Pero siguen las quejas. Ahora Gattoni ha reconocido que ha llegado algo de plata, parte de la deuda. Cada tanto hay quejas de que la Nación demora estos envíos de fondos



-¿Y por qué estos funcionarios no se quejaron antes? En 8 años la Nación no envió un peso y no hubo quejas. Hay que tener coherencia, yo creo que la gente es mucho más sensata de lo que uno piensa. Sabe quién va a hacer realidad el Túnel de Agua Negra o, por ejemplo, las obras de cloacas.

-Bueno, pero esa obra venía de la gestión anterior...



-No, no venía. El Estado Nacional dejó a la Argentina con 30% de gente sin acceso al agua corriente.

-La obra de cloacas del Gran San Juan viene desde hace cinco años...



-Insisto. En la macro y en la provincia, el 40 por ciento de los argentinos y en San Juan más todavía, no se tenía acceso a las cloacas. Y con un poquito menos de porcentaje, al agua corriente.

-Es que parece que para usted en San Juan hubo agua y cloacas desde que llegó Macri...



-Por supuesto que no, pero hay un 40 por ciento que no lo tenía y eso es muy injusto y gracias al gran trabajo que se hace en equipo con la gente de la provincia que acá tenemos funcionarios muy importantes, hay mucho talento y se lo quieren llevar a la Nación.

-¿A quién?



-No se lo puedo decir. Viene por la cuestión de recursos hídricos y de energía.

-¿Víctor Doña, del EPSE?



-No se lo voy a decir porque no quiero tener problemas con nadie.

-¿Nota que el 43 por ciento de pobreza en San Juan es real?



-Por supuesto. Hoy el Indec dice que una familia debe tener 14.500 pesos para no caer en la línea de pobreza. Y hay un montón de familias que viven con 5 o 6 mil pesos, con trabajo en negro.

-El ministro de Hacienda dice que los números en San Juan se tomaron mal...



-Habrá que hacer nuevos números, pero tampoco no caigamos en desconocer antes de analizarlo. De última hagamos un análisis serio, veamos con qué argumentos hacemos ese estudio.

-¿Le cree a Hacienda cuando dijeron que tomaron mal los números?



-No se trata de creer o no. Se trata de la definición de un funcionario que me merece el mayor de los respetos.

-Pero lo pone en duda...



-No puedo emitir una opinión, pero lo más importante es que el Gobernador no está solo en esto. El desafío de resolver la pobreza de los sanjuaninos también es de Macri y de todos los que trabajamos acá en representación del Estado nacional.

- ¿Va a ser candidato?



- Todavía no está firme. Cambiemos encontró un gran acierto complementándose con el basualdismo. Hay que respetar que otros partidos tienen que ir a una convención para ingresar a ser parte de este espacio y hay que escuchar otros sectores.

-¿Qué opina del nuevo camino que tomó Martín Turcumán?



-Lo tendrá que analizar él. El afecto sigue estando. Lógicamente que no todos somos robot, por ahí no se piensa de la misma manera o no se mira de la misma manera la cosa. Eso hace por ahí idas y vueltas.