En el marco de la estrategia política para la elección del año que viene, se abrió una puerta para que en la oposición se analizara la idea de que el frente Juntos por el Cambio (JxC) modifique su denominación. La propuesta, que no fue descartada por los referentes del espacio, tendría un objetivo claro: contener a otras fuerzas que hoy no son parte del armado y que pueden competir dentro de la coalición sin perder su identidad, ya que el nuevo sistema electoral, igual a Lemas, permite la acumulación de votos de distintos espacios. Así, puede haber un nombre global (agrupación) que contenga a todos los que quieran participar y, a su vez, una subagrupación (línea interna) que lleve el nombre estricto de JxC. Si eso ocurre, algunos observan, como ejemplo, que Consenso Ischigualasto se puede sumar y jugar sin tener que llevar el nombre del armado macrista. Consultado sobre esa posibilidad, el líder del espacio, Marcelo Orrego, no lo descartó y en la misma línea se manifestó su mano derecha Fabián Martín, Gustavo Usín, de Actuar, y Gustavo Fernández, de Dignidad Ciudadana. Todos dejaron en claro que la iniciativa puede tomar fuerza, siempre y cuando se confirme que las elecciones en San Juan se desdoblarán de las nacionales. De realizarse de manera simultánea, sostienen que lo conveniente es mantener JxC.

La idea de cambiar la denominación del espacio fue expresada por el referente de la UCR, Eduardo Castro, quien en el programa "A todo o Nada", de Radio Sarmiento, resaltó el peso de la marca de JxC, pero que "hay partidos que tienen otros referentes nacionales, por lo que, si queremos competir todos juntos, sería conveniente cambiar el nombre del frente para que todos se sientan contenidos". Si bien Orrego fue claro al expresar que "el tema no está en el ámbito de la discusión", fuentes del sector aseguraron que, en una reunión ampliada de la oposición local, el tema surgió como una manera de poder ampliar la participación dentro de una misma estructura y que esta no sea estrictamente JxC.

La denominación de un frente tiene su peso a la hora del alineamiento e identificación con una alianza nacional con el objetivo de atraer al electorado, además de imprimirle un sello local. Así, algunos dieron como ejemplo, sin que sea el futuro nombre, que el espacio se puede llamar Juntos por San Juan o Cambia San Juan, tal como ocurre en otras provincias, como Mendoza, en el que el espacio se llama Cambia Mendoza. A su vez, será vital conocer si las elecciones provinciales se realizarán separadas de la nacionales, ya que, si son el mismo día, el nombre de JxC puede ser beneficioso al producir un arrastre de lo que se discuta en el país. En ese marco, Orrego dijo que "no descarto nada y es parte de lo probable". Por el momento, "nos están uniendo las ideas y las convicciones. Gracias a eso, se han sumado espacios como el partido municipal IDEAS ,de Valle Fértil; Fuerza Unida para el Cambio Inclusivo (Fuci), de Zonda; el Partido Federal, Republicanos Unidos y Acción y Compromiso, de Pocito".

Entre los referentes opositores, Enzo Cornejo, del Pro, fue el más reacio a cambiar al nombre del frente al indicar que "creo que tiene que ser JxC la fuerza política que cobije a todos los que quieran ser parte de este proyecto".

MIEMBROS

Juntos por el Cambio (JxC) está integrado por Producción y Trabajo, la UCR, el Pro, Actuar, Dignidad Ciudadana, el bloquismo disidente y la Coalición Cívica. Estas fuerzas trabajan juntas desde el comicio legislativo de 2021.

LOS QUE SE PUEDEN SUMAR

JxC viene manteniendo diálogo con distintos sectores con el objetivo de que “toda la oposición trabaje en conjunto para las próximas elecciones”. En ese marco hay charlas con Martín Turcumán, de ADN.