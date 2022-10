En el partido que lidera el diputado nacional Marcelo Orrego le ponen fichas a una excandidata a diputada departamental de Rawson para que sea una figura a tener en cuenta en las próximas elecciones. Se trata de Fabiana Carrizo, quien, consultada sobre sus intenciones, reconoció que está trabajando para "ser intendenta" dentro de Juntos por el Cambio y bajo el sello de Producción y Trabajo. La mujer se postuló en el comicio de 2019 como legisladora departamental, por lo que compartió boleta con Orrego. Así, asegura que tiene experiencia electoral. Además, Carrizo lanzó duras críticas al actual jefe comunal, Rubén García, por "el estado de abandono en que se encuentra el departamento" y también a los candidatos del Frente de Todos, ya que "sólo quieren competir porque tienen intereses personales".

Rawson es un distrito clave desde el punto de vista electoral, ya que es el más poblado de la provincia. En la oposición, quienes tienen más exposición son los ediles del Pro, como Verónica Benedetto, quien es la presidenta del bloque Pro en el Concejo Deliberante, y los ediles Flavia Gil, Pedro Calvo y Rocío Cárdenas, aunque ninguno tiene, por ahora, el peso suficiente para sobresalir y medirse mano a mano con el Frente de Todos. El resto de los partidos que integran JxC, como la UCR, Dignidad Ciudadana y Actuar, no tiene figuras de relevancia en el distrito. Tampoco lo tiene Producción y Trabajo, por lo que ya están trabajando para posicionar a Carrizo, al punto que Orrego ha recorrido algunas zonas de Rawson junto a la dirigente.

Sobre sus intenciones electorales, la mujer indicó que "vengo trabajando hace mucho tiempo en el departamento en el que nací, fui criada y vivo", por lo que "estoy para ser candidata a intendenta". Además, si bien la comerciante de 46 años aclaró que "no he hablado con Marcelo sobre el 2023, sé que, si se lo expongo, estoy segura de que no me va a decir que no porque tengo muchas ganas de aportar por mi departamento".