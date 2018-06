Autoridades. La ministra Venerando evitó hablar de la posible implementación de la norma y señaló que trabajarán fuertemente en la prevención. El secretario Técnico Correa lanzó duras críticas al proyecto.





El proyecto de aborto legal y gratuito recibió el jueves el espaldarazo de la Cámara de Diputados de la Nación y sólo falta la aprobación en el Senado para que sea una ley que rija en todo el país. Con la media sanción de la iniciativa, ya se observa la resistencia del Ministerio de Salud Pública de la provincia en la aplicación de la misma, frente un posible escenario de que entre en vigencia. La titular de la cartera, Alejandra Venerando, señaló que está a favor de la vida desde la concepción del seno materno y ante la consulta si el sistema público sanitario garantizará el cumplimiento de la futura norma, señaló que “no podría responder la pregunta en este momento. Tenemos que trabajar fuertemente en la prevención”. Por su parte, Roberto Correa, el número dos de la repartición, tampoco quiso opinar sobre el tema, aunque sí realizó duras críticas al proyecto.



Fuentes calificadas inclusive señalaron que la resistencia en la cartera sanitaria se notó en algunas voces que señalaron que la provincia podría no adherir a la norma. Sin embargo, la iniciativa aprobada en Diputados es de orden público, por lo tanto, de aplicación obligatoria en todo el país, siempre y cuando avance en el Senado. El rechazo va de la mano con la negativa que expresaron los seis legisladores sanjuaninos en la Cámara Baja al proyecto de aborto legal y gratuito. De hecho, los tres senadores también adelantaron su voto en contra. Y el propio gobernador Sergio Uñac se manifestó a favor de la vida desde la concepción. La postura de los dirigentes políticos va en sintonía con la opinión mayoritaria de los sanjuaninos. Según una encuesta que realizó el Instituto de Opinión Pública y Proyectos Sociales (IOPPS) para DIARIO DE CUYO, el 70,7 por ciento está en contra de la iniciativa que obtuvo media sanción.



La ministra Venerando reconoció el viernes que se sorprendió con el resultado de la votación. Resaltó que “somos respetuosos de las cuestiones legales, pero fundamentalmente tenemos un alto compromiso con el trabajo preventivo, los controles, la entrega de anticonceptivos y la educación sexual”. Con respecto a su postura frente al aborto, resaltó que como médica, “trato de apoyar absolutamente la vida. Tenemos que trabajar en proyectos que tiendan a esto”. En ese contexto, hizo hincapié en la prevención “que para nosotros es más importante porque necesitamos salvar las dos vidas”.



Por su parte, Correa, el secretario Técnico de la cartera, manifestó que el proyecto de ley es inconstitucional, porque avanza contra el artículo que incorpora tratados internacionales que protegen la vida del niño desde su concepción. También resaltó que “considero que atenta contra el derecho humano a la vida sin el cual, ningún otro derecho humano puede darse. No tiene sentido hablar de derechos humanos si no respetamos el primer derecho”. Además, indicó que no se ha respetado la objeción de conciencia (el rechazo a realizar la práctica) institucional. “No se puede, según mi criterio, obligar a una institución que se ha nucleado alrededor de un ideario o principios violar su propia razón de ser. Es de casi una dictadura obligar a los ciudadanos a obedecer actitudes que violenten su conciencia”, aseguró. La Sociedad de Ginecología y Obstetricia local ya se había opuesto al aborto y lo mismo hizo el Colegio Médico. Venerando también dijo que “la mayoría de los médicos” lo rechazan.



Algunos detalles



La iniciativa garantiza el derecho de las mujeres a la interrupción del embarazo hasta la semana 14. Incorpora la objeción de conciencia para los profesionales que lo manifiesten en la institución sanitaria, aunque dicha concesión no podrá ser ejercida por la entidad. El proyecto ya fue girado al Senado.