En Uber, el sistema de transporte a través de lo que denominan viajes compartidos, insisten en que pueden funcionar en San Juan aun cuando no haya una legislación que contemple al servicio. Ahora, también reconocen que se puede modificar la normativa para que exista una regulación y, así, operar. "Si el día de mañana avanzan en un cambio regulatorio y se pasa a incluir (a la aplicación de viajes)... bueno, habría que ver cómo está detallada", señaló Juan Labaqui, director de Comunicaciones de la empresa para el Cono Sur.

El debate ya está instalado en la provincia, luego de que el ministro de Gobierno, Alberto Hensel, que tiene bajo su órbita el área de transporte, señalara ante este medio que "ningún tipo de actividad puede iniciar si no cumple con los requisitos que te exige la legislación, sea cual fuese. Se trate de Uber o del ejercicio de cualquier actividad", además de indicar que, lo que le importa al Estado es, "fundamentalmente y más allá de los sistemas de transporte, que exista algún tipo de control sobre ese servicio para garantizar la seguridad de la población". Las definiciones del funcionario se dieron luego de que Labaqui expresara en el programa "Demasiada información", de Radio Sarmiento, que "no hay una regulación específica" que impida que la compañía no pueda prestar servicio y que, además, "no hay nada adicional (documentación) que presentar", por lo que había estimado que en octubre ya iba estar operativa la aplicación.

De hecho, el directivo de Uber volvió a resaltar que, "en esa ausencia de regulación, no hay inhabilitación", por lo tanto, explicó que no hay nada que "podamos pedir ni siquiera". En ese contexto, Labaqui remarcó: "¿Se puede regular? Sí. Lo han hecho otros municipios y distritos también. ¿Puede funcionar en ausencia de regulación local? También".

La ley provincial 814 A, de Transporte de Personas, define a los servicios como Regulares (el transporte público de colectivos) y No Regulares (taxi, remises y servicios especiales, como contratados, turísticos y transporte escolar). Estos últimos son aquellos en los que "se pone a disposición de personas individualmente determinadas, sin frecuencias ni itinerarios fijos, con tarifas fijadas o no por la autoridad de aplicación". Así, Hensel había resaltado que Uber no está encuadrado en ninguna de las categorías. Por eso, también había reconocido que "es posible que haya que cambiar la norma para que opere Uber". Así, el ministro había aclarado que "no hay animosidad con ningún sistema, sólo decimos que se tiene que cumplir con un aspecto normativo, como en cualquier lugar".

De esa manera, se verá si se encara un tratamiento legislativo, teniendo en cuenta que Labaqui había calculado hace una semana que en "alrededor de un mes" ya estará disponible la aplicación, dado que ya se puso en marcha el proceso de registro de conductores (de autos particulares, taxis y motos), sumado a que se desencadenará el registro de cuentas y la carga de documentación. Hensel había manifestado que no había ninguna presentación formal de la empresa y que habían tomado conocimiento del desembarco de Uber por los medios de comunicación. Inclusive, ante los dichos del directivo que se regían por normas nacionales, había señalado con ironía: "Esto es San Juan. Bienvenidos a San Juan". Por su parte, Labaqui destacó que, "cuando sí existen procesos regulatorios, en general, nos han invitado a participar".

Precio

Labaqui expresó que el precio en Uber "es variable, pero transparente y visible para el conductor y el usuario". Resaltó que la APP establece precios de referencia y que, en el caso de mucha demanda y conductores ocupados, lo que hace es elevar el costo.

Regulación nacional

El directivo de Uber había explicado que están dentro de las regulaciones del marco nacional. Así, destacó que se cuenta con la póliza que cubre, en todos los viajes, los casos de accidentes y seguro contra terceros para quien maneja el vehículo y los pasajeros.

> Revisión tarifaria

Es casi un hecho que el valor del pasaje de colectivo aumente antes del cambio de gobierno, tal cual lo adelantó el sábado el gobernador Sergio Uñac en el programa "A todo o nada", de Radio Sarmiento. "Podemos sostener el valor del pasaje de colectivo un poco más, pero no mucho más. Ya estamos llegando a un punto en el que 60 pesos implican un costo muy alto para el Estado" comentó el primer mandatario sanjuanino, a la vez que aclaró que el valor del escolar se mantendrá en los 20 pesos.

En cuanto a la consulta sobre el precio que el boleto regular podría alcanzar, Uñac no dio números, pero aclaró que "cualquier provincia argentina tiene el pasaje en 100, 120, 150 pesos. Nosotros lo tenemos en 60. Hemos venido deteniendo la actualización tarifaria". En cuanto a la fecha estimativa en la que comenzará a regir estos nuevos montos, el Gobernador explicó que lo hará antes de dejar su gestión para quitarle un peso al electo Marcelo Orrego y "eliminarle un problema de un abanico de problemas que va a tener la próxima gestión. Me parece que debería ser una acción de este Gobierno'". Por otro lado, el ministro de Gobierno, Alberto Hensel, dijo que el pedido de la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP) es que la primera sección llegue a 350 pesos y eso "como Gobierno, no lo podemos permitir".