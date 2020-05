En la jornada de este lunes 25 de mayo, cuando se conmemoran 210 años de la Revolución de Mayo, el gobernador Sergio Uñac participó de la ceremonia de izamiento del Pabellón Nacional en la plaza 25 de Mayo. La actividad se realizó cumpliendo estrictamente el protocolo de seguridad en el marco de la pandemia de COVID-19.

De acto también participaron el vicegobernador, Roberto Gattoni, la ministra de Gobierno, Fabiola Aubone; la presidenta de la Corte de Justicia, Adriana García Nieto; el intendente de Capital, Emilio Baistrocchi; funcionarios municipales; referentes de las fuerzas de seguridad de la provincia en representación del Ejército Argentino, Policía Federal Argentina y Policía de la Provincia de San Juan.

“Este es un día muy particular que vivimos los sanjuaninos. Aprovecho la oportunidad para desearles a todos un feliz Día de la Patria. Espero que esta sea una fecha que nos permita mirar todo lo transitado por el país, los logros, los desafíos, los problemas que pudimos superar y establecer una mirada hacia adelante, con perspectiva de futuro sabiendo que no hay problema que no se pueda superar si en la mirada de todos está poderlo trabajar en conjunto y generar entre todos una situación que implique salir de las situaciones complejas que como sociedad estamos atravesando”, dijo el gobernador Uñac.

El primer mandatario agregó además que “los insto a que sigamos trabajando juntos, esta situación la tenemos que superar. En 210 años la Patria ha tenido distintas circunstancias con distintas alternativas y resultados, pero esta no va a ser la excepción de algo que podamos superar entre todos”.

Además del izamiento del pabellón argentino, los presentes entonaron el Himno Nacional y monseñor Jorge Lozano realizó la bendición de la ceremonia.