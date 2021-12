Minutos antes de que la ministra de Gobierno, Fabiola Aubone, jurara en el Congreso como diputada nacional, desde el Ejecutivo confirmaron que su reemplazante será el actual secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel. Su nombre había sonado con fuerza el lunes. Incluso, fue adelantado en la nota que este medio publicó ayer, en la que figuraron todos los cambios que se han producido en la mesa chica del gobernador Sergio Uñac. Desde su despacho en Buenos Aires, Hensel adelantó que será un desafío "importante" consolidar los distintos proyectos que su antecesora logró aplicar en la cartera de Gobierno. Además, dijo que "sé cuál es la tarea que tengo que cumplir, que es fortalecer la relación con los intendentes, las instituciones y los gremios. Ese es el trabajo que uno tiene que realizar". Así, apunta a reforzar el rol político del ministro de Gobierno. Por otro lado, indicó que "sería ideal que un sanjuanino siga en Minería de la Nación".

Que Uñac haya puesto sus ojos en el sarmientino para ocupar el sillón que dejó Aubone no es menor. Se trata de una figura netamente política, con años de trayectoria, que supo ser candidato a vicegobernador por un espacio escindido del PJ, que fue intendente en cuatro oportunidades y que logró ser electo diputado por su departamento, banca a la que renunció para ser ministro de Minería del primer gabinete de Uñac. Además, en las elecciones de 2019, fue electo diputado proporcional en primer término, por lo que era un hecho que iba a presidir el bloque justicialista dentro de la Cámara de Diputados. No llegó a ocupar esa función, ya que, tras las gestiones de Uñac, fue elegido por la administración de Alberto Fernández para ocupar el cargo de secretario de Minería de la Nación, dentro del Ministerio de Desarrollo Productivo, que conduce Matías Kulfas. Incluso, sobre el puesto que deja a nivel nacional, Hensel se animó a opinar que "sería ideal y lo lógico" que un sanjuanino lo suceda "porque este lugar no es de una persona en particular, sino que en su momento se pensó en San Juan".

Sobre su rol a partir del 10 de diciembre, Hensel fue claro al indicar que buscará "fortalecer la relación con los intendentes, las instituciones provinciales y los gremios". Ya que "esa es la tarea que sé que tengo que cumplir" la de mantener contacto directo y fluido "con los distintos actores y sectores de la realidad sanjuanina". A su vez, dijo que "la relación con esos sectores siempre ha existido, pero cada uno tiene su propia manera de desenvolverse". Así, al referirse sobre su predecesora, indicó que "con Fabiola hemos tenido, en varias oportunidades, tareas comunes y ahora, con mayor razón, vamos a conversar sobre las distintas políticas que se han venido implementando", como la Red Tulum, sistema de transporte en el que hay que "trabajar mucho para implementarlo de la mejor manera posible".

Consultado sobre si Uñac lo buscó para aplicar una impronta política dentro del gabinete, Hensel se limitó a indicar que "cada uno tiene su perfil y nosotros vamos a tratar de contribuir de la mejor manera posible a la luz de nuestra experiencia". Además, sobre si su futuro trabajo puede ayudar para construir un "Uñac 2023", el sarmientino no dudó al manifestar que "por supuesto que sí. El Gobernador viene haciendo una muy buena gestión. Ha llevado adelante procesos de planificación muy interesantes. Tiene una mirada clara y estratégica sobre a dónde debe ir la provincia. Trabajamos en función de que el proyecto político de Uñac siga avanzando y consolidándose".

Los otros cambios

Junto al cambio obligado en el Ministerio de Gobierno, Sergio Uñac ejecutó los recambios de gestión más drásticos en lo que lleva gobernando. Los primeros anunciados fueron cuatro: Cecilia Trincado reemplazará a Felipe De los Ríos en el Ministerio de Educación, Ariel Lucero ocupará el sillón de Andrés Díaz Cano en Producción, María Verónica Benavente asumirá en lugar de Tulio Del Bono en la Secretaría de Ciencia y Tecnología y Francisco Guevara sucederá en Ambiente a Raúl Tello. A ellos se les suma Alberto Hensel, quien deja la Secretaría de Minería de la Nación para ocupar el cargo que dejó Fabiola Aubone en Gobierno. Así, los cambios reflejan, por un lado, una oxigenación en el equipo del Gobernador. Con la incorporación de Trincado y Benavente, son cinco las mujeres que integran el gabinete de Sergio Uñac.