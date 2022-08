Luego de que el gremio docente UDAP, el de mayor representación en la provincia, anunciara que adherirá a las medidas de fuerza nacional anunciada por CTERA para mañana, en el Gobierno confían en que habrá un bajo acatamiento por parte de los maestros locales. Apuntan a que se tendrá en cuenta el esfuerzo que ha realizado la gestión uñaquista para el sector, el que implica un aumento salarial del 65 por ciento desde junio, más otros ítems, como radio docente y antigüedad, entre otros. En esa línea se expresó el gobernador Sergio Uñac al indicar que "conversaremos con los distintos sectores a ver cuál es la posibilidad de seguir impartiendo educación" y, así, se logren "justos equilibrios y que se reconozcan los esfuerzos que hicimos todos los sanjuaninos". Desde el Ministerio de Educación compartieron la misma mirada, al expresar que "por lo que manifiestan algunos docentes en las redes, no habrá mayor adhesión", mientras que "cada uno quedará librado a adherir o no al paro", dijo la secretaria Ana Sánchez.

La movida de UDAP fue confirmada por el gremio a través de sus redes sociales, en las que indicaron que adherirán al paro nacional docente convocado por CTERA "sin asistencia a los lugares de trabajo". Los motivos de la queja nacional son: la situación salarial de jubilados docentes que se pide trimestralización y aumento de emergencia "para que los aumentos le ganen a la inflación"; apertura de las paritarias provinciales (en San Juan serán septiembre), y resolución urgente de conflictos en provincias como Mendoza, San Luis, Santa Fe, Río Negro y Corrientes".

Al tener en cuenta que la provincia no tiene injerencia en ninguno de los puntos y que hay fecha de paritaria, sumado a que ya otorgó un aumento superior a la inflación, Uñac manifestó que "siempre tratamos de evitar que los paros se desarrollen con carácter solidario, porque hemos hecho un gran esfuerzo para poder superar en varios puntos la inflación". Así, dijo que "conversaremos con los distintos sectores a ver cuál es la posibilidad de seguir impartiendo educación", esto es, que los maestros se presenten mañana a las aulas. En esa línea se expresó Sánchez en los micrófonos de Radio Sarmiento: "Quisiéramos que los docentes estén en las aulas y que le podamos dar continuidad al servicio educativo". Además, dijo que "la realidad de nuestra provincia es diferente a otras y eso hay que decirlo".

La situación salarial de los docentes jubilados fue la punta de lanza de críticas directas del secretario General de UDAP, Luis Lucero, al sector de autoconvocados. Incluso, ayer un grupo presentó con un petitorio en Casa de Gobierno. En una solicitada publicada el domingo en DIARIO DE CUYO, Lucero dijo que "los autoconvocados no son tales", ya que la "coordinación, conducción y manejo, están a cargo de dirigentes políticos partidarios y sindicales, que no tiene derecho a ocultarse y engañar". Así, sostuvo que "quienes manejan a los autoconvocados" se deben presentar para "demostrar que no van detrás de fines espurios y que están instrumentando y usando a necesitados de soluciones justas".