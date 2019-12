Capital había hecho punta con la suba de sus tasas y el resto de los departamentos que integran el Gran San Juan (Rivadavia, Santa Lucía, Rawson y Chimbas) también fueron por el mismo camino y actualizaron los valores de sus cánones. El aumento es diferente en cada departamento y también difiere en el tipo de tasa. Así, Chimbas encabeza la lista con un incremento del 200 por ciento para el sector comercial mientras que los vecinos siguen sin pagar ninguna contribución sobre inmueble. El piso de los aumentos es del 30 por ciento y se dio en el distrito capitalino para los contribuyentes comerciales.

Las tasas son cánones que cobran las comunas por la prestación de servicios específicos, como el alumbrado, barrido, limpieza y recolección de residuos. En esencia, representan recursos genuinos para las arcas de los municipios con los que podrían llevar adelante obras, pero lo cierto es que en la mayoría (si no en todos) hay un bajo índice de cobro y cumplimiento por parte de los contribuyentes.

De cara al año que viene, en todos los municipios indicaron que el objetivo fue ajustar el valor de las tasas con el menor impacto posible. En Chimbas, en donde el incremento para la contribución de comercio llega hasta el 200 por ciento, el secretario de Hacienda, Fabián Acosta, aclaró que no había un aumento desde 2013, "por lo que apuntamos a una actualización moderada y recuperar algo de recaudación". Si bien dijo que el 200 por ciento se ve elevado, la cifra final para un negocio "no lo es tanto". En ese marco, puso como ejemplos que "antes, un local de una cadena grande de supermercados o una ripiera pagaba 2.000 pesos al año". Ahora, ese valor será de 4.000 pesos anuales. Por otro lado, explicó que la inflación acumulada entre 2013 y 2019 fue del 256 por ciento, por lo que la suba de la tasa comercial "es menor que el incremento de precios de los últimos seis años". Por último, recordó que en la comuna no aplican tasas sobre inmuebles.

Según confirmó el intendente Fabián Martín, el porcentaje de suba en Rivadavia es igual para la tasa de inmuebles que para la de comercios: 48,14 por ciento. El jefe comunal destacó que el incremento se "ajustó al máximo para que no supere la inflación que este año cerrará en un 55 por ciento". Además, ejemplificó que para la tasa de inmueble "el valor más caro será de 720 pesos por mes, con la posibilidad de un descuento del 10 por ciento si se hace el pago anual".

En Rawson, la suba que impulsó la nueva gestión de Rubén García es del 35 por ciento. El jefe de Gabinete, Cristian Agudo, remarcó que, a pesar del incremento, "la tasa más alta que se pagará será de 220 pesos por mes, mientras que en el menor de los casos será de 120 pesos". Además, el funcionario indicó que "incluso con el aumento, intentamos tener una tasa que sea accesible para el contribuyente".

Santa Lucía también aprobó un aumento de los cánones al vecino y los comercios de entre el 32 y el 33 por ciento respectivamente. Desde el área contable de la comuna ejemplificaron que "antes, la tasa de inmueble más común era de 1.500 pesos anuales y ahora ese valor será de 1.980 pesos". Mientras que, en el caso de los comercios, "el valor es muy variable, ya que depende del tamaño de la empresa". Por otro lado, recordaron que si se paga la tasa con el vencimiento anual, hay una quita del 20 por ciento.

Por último, Capital aumentó la tasa residencial un 50 por ciento y estableció una suba del 30 para los comercios. En la zona más cara, un vecino pagará 5.856 pesos por año, lo que representa unos 488 pesos por mes.

Capital

30 Es el porcentaje de incremento en la tasa sobre los comercios que aplicarán desde 2020. En el caso del canon sobre inmueble, el aumento aprobado alcanza el 50 por ciento.

Santa Lucía

33 Por ciento subió el monto de la tasa de comercio. Se trata del mismo incremento que tendrán las contribuciones que abonarán los vecinos del departamento.

Rawson

39 Es el porcentaje de suba que estableció la comuna para la tasa de comercio. En el caso del canon inmobiliario, el incremento alcanza el 35 por ciento de lo que se paga ahora.

Rivadavia

48,14 Se trata del mismo porcentaje de incremento para la tasa de comercio como para la de inmuebles que fijó la comuna en la nueva ordenanza tributaria aprobada la semana pasada.

Chimbas

200 Es el porcentaje de incremento en la tasa de comercio que estableció la comuna para 2020. El canon no sufría actualización desde 2013. No se cobran tasas de inmuebles.