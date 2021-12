Luego del rechazo y la judicialización de la eliminación de las PASO a través de la reforma del Código Electoral, la maniobra se veía venir y se materializó ayer. Los tres diputados giojistas se apartaron del bloque justicialista y abrirán uno propio en la Cámara de Diputados. ¿La movida es la punta de lanza de otra jugada más grande o de un primer paso a una larga negociación de cara a 2023? Ante la consulta de si darán competencia interna al gobernador Sergio Uñac, presidente del PJ, Leonardo Gioja dijo que "se verá". ¿Descarta que su espacio peronista pueda jugar en otro frente? se le preguntó al legislador, quien respondió que "no puedo hablar de las miles de alternativas que se pueden dar de acá en adelante". Es decir, ninguna posibilidad dejada de lado, por lo que todo se irá develando el año que viene.

Al sacar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) provinciales, los partidos y alianzas deben definir sus candidatos a través de internas con sus propios afiliados. El giojismo sabe de internas, ya que enfrentó al titular del justicialismo por la conducción de la fuerza política en marzo de 2020 y cayó tras una fuerte paliza electoral. Otro escenario de competencia puertas adentro se vislumbra complicado, teniendo en cuenta que el uñaquismo, inclusive, ha sumado afiliados. Así, le quedaría la chance de ir en otra coalición, con agrupaciones afines, para eventualmente medirse en la general con la estructura orgánica del PJ de Uñac. Así las cosas, el giojismo tiene más poder de daño que de vencer, dado que una división del justicialismo puede beneficiar a Juntos por el Cambio (JxC) en una contienda final.

Por lo pronto, el giojismo abrió su bancada a la que denominó "Frente de Todos San Juan" y que presidirá Juan Carlos Gioja, según confirmó Leonardo Gioja, quien dijo que pedirá lo que se llama estructura de bloque, la que consiste en cargos de secretario y director, por ejemplo. Sin embargo, el presidente de la Cámara, Roberto Gattoni, adelantó que no se le concederá tal estructura debido a un criterio que ya se ha adoptado y que representa un mayor gasto político (ver aparte).

Leonardo Gioja sostuvo que "no somos la oposición. Tenemos una visión que representa matices dentro del justicialismo". Ante la consulta de si votarán en contra de proyectos del oficialismo en los que no estén de acuerdo, indicó que "no lo puedo decir tan libremente. El ánimo es de colaborar".

Por otro lado, también ayer salió a la luz el fallo de la Corte de Justicia tras el planteo de los tres diputados de pedir la inconstitucionalidad de la reforma electoral. Tal cual venía adelantando este medio, en base a la opinión de juristas, el máximo tribunal rechazó la presentación sin entrar a analizar la cuestión de fondo, debido a que los que tienen la facultad de acudir a la Corte directamente con una acción de inconstitucionalidad son el fiscal de Estado y el fiscal General de la Corte (ver recuadro). Tras la resolución, el abogado Mauricio Pacheco señaló que hizo ayer mismo el planteo en la Mesa de Entrada Virtual del Poder Judicial para que sea sorteado en el juzgado competente de primera instancia. En ese marco, destacó que, en principio, la idea es seguir con el tema en las distintas fases judiciales en el caso de que reciban un rechazo, esto es, acudir a la Cámara de Apelaciones y, de nuevo, al máximo tribunal local. En la práctica, parece que el fin es seguir manteniendo el tema en el tapete, con el fin de generar algún rédito político o desgaste más que obtener un resultado judicial favorable.

Evitar un aumento del gasto político



Leonardo Gioja señaló que pedirán estructura de bloque para el Frente de Todos San Juan, lo que implica cargos de secretario y director, por ejemplo. Sin embargo, el presidente de la Cámara, Roberto Gattoni, manifestó que no corresponde. "Significa afectar presupuestariamente fondos que no tiene la Cámara y representa aumentar el gasto de la política. No se justifica". Además, explicó que hay un antecedente que viene de 1996, el cual "adopté cuando se dio la primera escisión del Frente San Juan Primero en el Bloque del Este. Reconocemos estructura de bloque para los partidos políticos que participaron y resultaron electos en los comicios de 2019. Sí funcionan como bloque, pero sin estructura".

Improcedente

Los diputados giojistas acudieron a la Corte de Justicia para solicitar la inconstitucionalidad de cuatro artículos del nuevo Código Electoral, en los que se eliminan las PASO. Tras el planteo, el máximo tribunal resolvió que es improcedente, en base a su propia jurisprudencia, la que señala que "la acción de constitucionalidad que prevé el artículo 208, inciso 2, de la Constitución Provincial sólo puede ser deducida por el fiscal de Estado y el Fiscal General de la Corte". Así, "a los particulares les está vedada la acción directa de inconstitucionalidad ante este Tribunal Superior". Por esa razón, el fallo va por el "rechazo in límine", es decir, sin analizar el fondo de la cuestión, por "falta de legitimación activa en los accionantes y el consecuente archivo de las actuaciones". No obstante, los legisladores pueden ir con el planteo al juzgado competente de primera instancia, cosa que ya realizó el abogado Mauricio Pacheco.