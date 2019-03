Es el gremio docente de mayor peso en la provincia, ya que cuenta con unos 10 mil afiliados, por lo que si decide una medida de fuerza, como un paro, puede afectar seriamente el desarrollo de las clases. Con ese poder de fuego a cuestas, en la Unión Docente Agremiados Provinciales (UDAP) habrá elecciones el 9 de mayo y se renovará la cúpula en la que se toman las principales definiciones. El plazo de presentación de listas cerró anoche y reveló que se dará la competencia luego de ocho años. Por un lado, el oficialismo busca la continuidad con Luis Lucero, dado que la actual secretaria General, Graciela López, no puede seguir dado que se jubiló. Y la que le dará pelea es Silvana Correa, quien incursiona por primera vez en la contienda sindical y consiguió los avales para anotarse en la partida.



El comicio refleja el fin del ciclo de López, quien estuvo al frente del gremio por tres períodos. El 15 de junio dejará el cargo y habrá cumplido 12 años en el gremio. Antes, su hermana mayor, Ana María, había timoneado a UDAP por once años. El que apuesta a ser el reemplazante es el actual secretario Adjunto, quien cuenta con el respaldo del aparato sindical oficialista, la lista Celeste. En la vereda de enfrente está Correa, con la lista Naranja, quien aseguró que el sindicato necesita una renovación en los máximos cargos (Ver aparte). Tras la presentación, la Junta Electoral deberá revisar las listas y darles el OK definitivo para participar del comicio fijado para el 9 de mayo. El mandato es de cuatro años, por lo que se extenderá hasta 2023. En la elección de 2015, López no tuvo rival y cosechó el 92 por ciento de los votos frente a una concurrencia del 65 por ciento del padrón. La contienda de 2011 fue la última que dio muestras de una puja, dado que López aventajó con el 52 por ciento a otros dos rivales.



La cúpula de UDAP es la encargada de sentarse a negociar cada año con el Gobierno el aumento salarial de los maestros en las paritarias, en conjunto con los gremios UDA y AMET. La discusión y el acuerdo que se alcanza es de tal magnitud que sirve de referencia para la suba en los sueldos del resto de los empleados adheridos a los sindicatos estatales. Además, la entidad docente arregla condiciones laborales y de infraestructura edilicia con las autoridades del Ministerio de Educación.



Ese peso es el que deberá cargar el nuevo conductor. Pero no es lo único, ya que también deberá manejar y controlar las cuentas de la entidad y los servicios que presta bajo un contexto de crisis nacional. De hecho, en febrero salió a la luz el reclamo de dos asociaciones de sanatorios por el pago de deudas por el coseguro de UDAP. Una de ellas fue la Asociación Médica Sarmiento, que exigía el desembolso de poco más de 310 mil pesos en concepto de intereses. Su titular, Daniel Morales, había asegurado que se había suspendido la cobertura del coseguro del gremio. La otra fue el Colegio Médico, que pedía la cancelación de un saldo en rojo de 1.136.000 pesos. Luego de que trascendiera el caso, las partes llegaron a un acuerdo, según reconocieron.



De cara a la contienda, Lucero lleva como candidata a secretaria Adjunta a Silvia Pelletier y como secretario Gremial a Juan Luis Rojas. Lucero resaltó que “ojalá que pueda haber dos o tres listas porque es la mejor forma de plasmar este ejercicio democrático y porque una elección legitima a una conducción. Nuestra lista está constituida por compañeros militantes, con una renovación prácticamente total”. Por su parte, Correa va en su lista con Marcela Molina como secretaria Adjunta y Gabriel Chirino como secretario Gremial. La candidata evitó referirse a la lista rival, aunque señaló que “ya está más que visto el accionar y la labor desarrollada por ellos. El afiliado sabe lo que ha vivido y lo que está pasando. En este momento es necesario un cambio”.

Luis Lucero - Lista Celeste

Fue fundador de la lista en 1997 con Ana María López, a quien acompañó como secretario Adjunto en el período 2003-2007. Luego se desempeñó en el mismo cargo con Graciela López en los mandatos 2011-2015 y 2015-2019. Es secretario de Educación Privada de la Confederación de los Trabajadores de la Educación (CTERA), la central a la que está adherida UDAP. Es profesor de horas cátedras y no está afiliado a ningún partido político.

Silvana Correa - Lista Naranja

Es su primera participación en política sindical. Tiene 28 años de carrera docente. Es maestra de Nivel Inicial, de educación Primaria y licenciada en Educación. Trabajó en todos los niveles. Tiene un cargo directivo en docencia para adultos. También se desempeñó en institutos de formación docente. Fue presidente de Junta de Clasificación Docente. No está afiliada a ningún partido político. Participa en esta elección por la “defensa del docente”.