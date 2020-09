Con el OK de Nación para poder realizar nuevas obras de cloacas en tres departamentos, la provincia planea en enero licitar las tareas que beneficiarán a unos 40 mil habitantes. Se trata de la construcción de la red cloacal para los barrios que se encuentran en el Sureste de Rivadavia, en el Noroeste de Rawson y en el Norte de Pocito. No serán los únicos trabajos, ya que la licitación también contemplará la instalación de un nuevo colector (llamado Médano) de 22 kilómetros de largo y la ampliación de la planta de procesamiento de Cerrillo Barbosa. Las obras cuentan con un presupuesto estimado de 1.940 millones de pesos que serán aportados íntegramente por la administración central a través del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa). Al ser un proyecto tan grande, en Obras Sanitarias Sociedad del Estado San Juan (OSSE) trabajan para realizar una licitación dividida por zonas. Por otro lado, si bien no está definido, esperan que la ejecución demande entre 18 y 24 meses, por lo que en 2022 y 2023 debería estar lista.

El avance de la licitación por casi 2 mil millones de pesos en materia de saneamiento para el primer mes del próximo año se dio a conocer la semana pasada en la visita del presidente Alberto Fernández. El gobernador Sergio Uñac, frente al jefe del Estado nacional, había anunciado que dentro de los convenios que firmó la provincia con Nación por 8.800 millones de pesos están contempladas las tareas de cloacas para Rivadavia, Rawson, Pocito y la ampliación del Cerrillo Barboza.

Según explicó el presidente de OSSE, Guillermo Sirerol, “con la ampliación de los nuevos barrios, tanto en Rivadavia, Rawson y Pocito (Ver Infografía), necesitamos una nueva cañería para transportar las descargas (a través del Colector Médano) hacia la planta de tratamiento. Y, a su vez, se debe ampliar la capacidad de procesamiento del Cerrillo Barboza”. El titular del OSSE indicó que las obras proyectadas no sólo son necesarias para los nuevos barrios, sino que “el nuevo colector va a recibir los líquidos de las cloacas de Zonda y Ullum, obras que están muy avanzadas. Además, permitirá recibir la ampliación de nuevos grupos habitacionales”.

Según indicaron desde la repartición, algunos de los barrios beneficiarios son, entre otros, el Lote Hogar Nº 27, El Cordillerano, FOECYT, Los Ceibos, UDA, Cerro Grande, Barrio Luz y Fuerza, UPCN, en Pocito. En el caso de Rawson, los complejos incluidos son el SUTIAGYF, SOEVA, Pablo Rojas, Las Garzas, M. Güemes, Hualilán Sur, Hualilán I y II, UDAP, ampliación 23 de Mayo, Villa Angélica, Villa Arce, Lote Hogar Nº 22, Cruz del Sur, 12 de Diciembre, Viñedos del Sur y 23 de Mayo. Mientras que en Rivadavia se encuentran los barrios Olivares de Natania, Piuquén, CESAP y Caja Médicos Odontólogos, entre otros.

Por su parte, el nuevo Colector aumentará la capacidad de transporte en un 130 por ciento, ya que a la cañería actual de 1 metro de diámetro se sumará otra de 1,3. La nueva instalación partirá desde la intersección de calle Nacional y Vicente López y Planes, en Rawson, viajará hacia el Este por calle Nacional hasta calle América y desde ahí bajará hacia el Sur hasta Calle 11, para luego desembocar por ese acceso al Cerrillo Barboza.