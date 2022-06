El mes que viene, la gestión uñaquista comenzará a distribuir a los municipios parte de los casi 737 millones de pesos correspondientes al Fondo de Desarrollo Regional (Fodere). Con ese primer desembolso, que comprende un anticipo financiero, las comunas podrán dar inicio a obras clave para los vecinos, entre las que se encuentran alumbrado público, pavimentación y proyectos turísticos, entre otros. Según confirmaron desde el Ministerio de Hacienda, que conduce Marisa López, se espera que, durante esta semana y la que viene, se concluyan 15 decretos con la financiación de las iniciativas municipales, mientras que los cuatro restantes "están en camino de definición", por lo que el primer desembolso "se hará el mes que viene". Todas las propuestas han tenido el visto bueno de la Dirección de Hábitat e Infraestructura Municipal, a cargo de Manuel Pandolfini, por lo que cada distrito podrá encarar las obras previstas.

Durante este ejercicio, los recursos que provienen del Fodere ascienden a más del doble respecto a la cantidad que se distribuyeron el año pasado, por lo que los intendentes han manifestado interés para poder acceder a esos fondos y, así, encarar obras. En esa línea, han demostrado cumplir con parámetros establecidos por ley, como mantener sus cuentas con equilibrio fiscal, esto es, no gastar más de lo que les ingresa y no haber incrementado su planta de personal más allá del límite fijado por la población, entre otros puntos. El interés radica en contar con aportes que no deben devolver y que pueden utilizar para demostrar gestión en un año preelectoral, con tareas que tienen impacto en los vecinos. Así, como en otras oportunidades, los jefes comunales han apostado a proyecto de iluminación, pavimentación, remodelaciones de plazas, salones de usos múltiples y casas de cultura (ver infografía).

Sobre los fondos disponibles, el secretario de Hacienda, Gerardo Torrent, recordó en su momento que, si bien en el presupuesto provincial se habían asignado poco más de 620 millones de pesos, lo que se distribuirá finalmente serán casi 737 millones de pesos, cuando el año pasado las comunas presentaron proyectos de obra por 347 millones de pesos. El incremento se debe a tres índices: al aumento que se previó en los valores de coparticipación municipal para este año, recursos de los cuales el 3 por ciento son utilizados para constituir el Fodere; a unos 100 millones de pesos que quedaron disponibles del fondo del ejercicio anterior y a unos 17 millones de pesos que no fueron utilizados el año pasado del Fondo de Emergencia Municipal y que, tal cual lo indica la ley, se agregaron a la distribución final. Así, el incremento entre 2021 y los fondos disponibles para este año fue del 112 por ciento.

La distribución de recursos para los municipios no es la única buena noticia que han recibido los intendentes. La semana pasada, la gestión uñaquista dispuso el reparto de 230 millones de pesos para que los jefes comunales puedan hacer frente a un aumento salarial del 40 por ciento para sus municipales, tal como lo dispuso el Ejecutivo.

PORCIÓN

3 Es el porcentaje de los recursos de coparticipación municipal que se utiliza para constituir el Fondo de Desarrollo Regional.

EMERGENCIA

Los 230 millones de pesos que la gestión uñaquista dispuso distribuir para que los intendentes aumenten salarios es una primera entrega. El total de fondos a girar asciende a los 700 millones de pesos.