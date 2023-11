"Que haya prescripto sólo un 20 por ciento es un porcentaje esperable", destacó el ministro de la Corte de Justicia, Daniel Olivares Yapur. La definición responde a la nota que publicó el domingo este medio, la cual reveló que hubo unas 2.500 causas que se archivaron debido a que pasó el tiempo establecido legalmente y no hubo resolución judicial. Dichos expedientes se encontraban en una unidad que se creó para definir los casos del viejo mecanismo penal cuando se produjo el traspaso al actual sistema acusatorio. En líneas generales, el cortista explicó que la extinción de esos casos obedece a los obstáculos que tiene el antiguo e "inadecuado" esquema de investigación, al punto de remarcar que, cuando funcionaba en su totalidad, su nivel de resolución era menor al 10 por ciento. En ese marco, reconoció que "existe la posibilidad de que ocurran" nuevas prescripciones.

El viejo sistema penal se denomina mixto, ya que combina una etapa inquisitiva, en la que el juez de primera instancia ordena la detención de un sospechoso, lo investiga y define su situación procesal, con una fase acusatoria en el juicio, en la que el fiscal acusa y un tribunal dicta sentencia. Dicho mecanismo recibió durísimas críticas, no sólo por la incongruencia de que un juez juntara la prueba contra un implicado y él mismo lo juzgara, sino también por su escasísima tasa de sentencias y por sus extensos plazos. En febrero de 2021, la Corte implementó el sistema acusatorio de manera parcial, en el que la investigación está en manos de los fiscales, mientras que los jueces son de garantías y dictan fallos. Su nivel de efectividad es sumamente superior y en períodos reducidos. Incluso, el máximo tribunal apunta a extenderlo a toda la gama de delitos (ver recuadro).

En esa puesta en marcha parcial y gradual del acusatorio, se creó la Unidad Conclusiva de Causas para tramitar los expedientes de juzgados que funcionaban bajo el viejo sistema y que fueron absorbidos por el nuevo. En ese recambio, dicha área recibió unos 12 mil casos y los que han prescripto son unos 2.500, entre los que se encontraban delitos de violencia de género, contra la integridad sexual y homicidios culposos en siniestros viales. En esencia, la prescripción es la extinción de una causa por el paso del tiempo (establecidos en el Código Penal) sin que haya una sentencia. Hay actos que la interrumpen, como el llamado a indagatoria, el requerimiento acusatorio de elevación a juicio, la citación a juicio y la sentencia.

Si bien no tenía las estadísticas a mano, Olivares Yapur dijo que el área recibió "muchísimas causas que ya estaban prescriptas" y que otras lo hicieron "en trayecto en el que se instruyó el expediente, por más rápido que la Unidad se abocase al tema. Es que están todos los sistemas recursivos (de apelación) que el sistema inquisitivo preveía y que hace que el caso sufra un letargo". Inclusive, admitió que "puede haber casos de abuso sexual simple, los que, por contar con una pena menor, tienen un tiempo menor de prescripción".

No obstante, el cortista resaltó que "no hay ni responsabilidad del personal ni de los funcionarios de la Unidad Conclusiva. Si fuera de otra manera, la Corte ya hubiera tomado medidas, pero es una problemática que surge a partir de un sistema inadecuado". Así, agregó que "hay distintas razones por las que las causas prescribieron. Muchas de ellas porque no hay autores conocidos y no se puede profundizar la investigación. Otras porque, habiendo autores conocidos, el abogado del imputado va planteando todos los recursos y se extiende más de lo necesario para hacer el juicio. Ni siquiera es responsabilidad de los abogados". Por eso, indicó que "puede llegar a ocurrir (nuevas prescripciones), pero no en el porcentaje que ocurría en el sistema inquisitivo".

Críticas

El cortista señaló que, en el viejo sistema penal, con todos los juzgados a pleno, "el 3 o 4 por ciento de las causas alcanzaban el grado de sentencia condenatoria o absolutoria. El resto, prescribía o no se instruía".

Por el acusatorio total

Hoy tomará estado parlamentario el proyecto enviado por la Corte de Justicia en el que plantea que toda la gama de delitos sean incluidos en el Sistema Acusatorio Adversarial. En ese marco, el presidente del máximo Tribunal, Guillermo De Sanctis, le pidió a la Cámara de Diputados que "le pongan la mayor celeridad posible" a la iniciativa para que sea aprobada este mismo mes, y de esta forma, comience a funcionar entre diciembre y febrero próximo.

El Acusatorio funciona desde 2021, pero sólo con algunos delitos. En este sistema, la función de los fiscales es investigar los delitos para que, luego, sean los jueces los que dictan sentencias. De esta manera, se le da resolución a los casos en un tiempo mucho más corto que con el viejo sistema mixto.

En conferencia de prensa, De Sanctis había dicho que cuentan con todos los recursos humanos necesarios para que este sistema comience a funcionar lo antes posible, por lo tanto, "sería una picardía demorarlo uno o dos años". Además, la Corte ya había presentado un proyecto para incorporar los delitos informáticos.