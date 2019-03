El ministro de Gobierno y precandidato a intendente de la Capital por el frente Todos, Emilio Baistrocchi, pasó por el programa A Todo o Nada de Radio Sarmiento. En una extensa entrevista

criticó los trabajos que el actual intendente, Franco Aranda, llevó adelante en la Peatonal.

Sostuvo que él es el candidato de Uñac para las primarias y aclaró que, al estar de licencia

en su cargo ejecutivo, hoy vive de sus ahorros.



- Si es elegido intendente, ¿va a mantener lo que hizo Aranda en la Peatonal o piensa cambiarlo?



- Hay que preguntarles a los vecinos y escucharlos. En toda la construcción de los espacios públicos

que ha encarado la provincia ha logrado una apropiación de la gente para con ellos. Pasó

con el Teatro del Bicentenario, el Centro Cívico, el puente y evidentemente esto no se ha logrado

con la Peatonal. No se ha logrado una apropiación ni de los comerciantes para con la Peatonal, ni

con los sanjuaninos y menos con los capitalinos. Algún trabajo se va a tener que dar no volviendo

a molestar ni entorpecer el trabajo del día a día del comerciante.



- ¿Cómo lo piensa hacer? Si, por ejemplo, tiene que reconstruir o romper algo...



- Apelando a la gente que sabe, que tiene experiencia en el tema. En este momento estamos modificando la Terminal. Venimos inaugurando cada una de las cinco etapas en tiempo y forma. No hemos molestado a los comerciantes. Trabajamos sobre determinado lugar y dejamos un pulmón

para los comerciantes que entienden la molestia.



- No es lo mismo la Terminal que la Peatonal.



- Pero la Peatonal tiene mayores dimensiones. Lo que digo es que se tiene que dar la misma logística y planificación. Lo tenemos que hace con arquitectos, con especialistas.



- Para esta Peatonal se llamó a concurso, con la participación de especialistas.



- Concurso de ideas que no fue vinculante y se terminó haciendo algo diferente a lo que se proyectó.

Me parece que tenemos que ir de la mano con las ideas originarias de las personas que sepan planificar. En la Peatonal, fallaron todas las cosas que podían fallar. No creo que sea exclusiva

culpa o responsabilidad de alguien. En el Ministerio de Gobierno tenemos un control y una auditoría permanente sobre la Terminal, sobre la construcción para que no se nos escape ningún detalle y creo que eso es lo que nos caracteriza, estar arriba de las obras que realizamos.



- ¿Usted cree que Aranda no hizo eso?



- No lo sé, pero el resultado está a la vista.



- Por la experiencia de gestión que usted tiene, ¿qué cree que falló en la Peatonal?



- Ha fallado desde el principio al final. Creo que ha sido un cúmulo de cosas que han tenido que ver

con el proyecto, con la construcción y con el control que tenía que existir. Hoy el centro comercial

ha quedado chico y los comerciantes se comienzan a ir. Se van a cualquier zona porque no

tenemos una zonificación.



- ¿Cómo una zonificación?



- Quien se vaya a poner un restaurant o un bar tiene que saber cuál es la zona. Si vos te vas a hacer

una casa y vas a invertir los ahorros de toda tu vida, tenés que saber que mañana no se te

va a poner un bar al lado. Tenés que tener las reglas claras, previsibilidad, seguridad jurídica.

Esa planificación, en una ciudad tan creciente como lo es el casco céntrico, tiene que darse. En la

Capital no tenemos ese tipo de desarrollo planificado.



- ¿Por qué cree usted que finalmente Uñac habilitó en Capital una interna? Llamó mucho la atención porque pone en riesgo a uno de sus ministros. Sabe que existe la posibilidad que usted pierda, ¿no?



- Es una decisión política muy fuerte en función de algo que existía en la realidad, que era una disconformidad de parte del electorado con el actual intendente.

Se generó una alternativa válida dentro de nuestro espacio para que el vecino pudiese optar

por otra alternativa dentro del mismo espacio político.



- Es decir perdían la elección.



- No sé si la perdíamos, yo no hago futurología, pero me parece que son estrategias electorales.

Una elección polarizada entre Colombo y Aranda, quizás no iba a tener el mismo efecto que hoy

con una alternativa surgida desde el mismo espacio.

- ¿Usted es el candidato de Uñac?



- El candidato de Uñac soy yo. Desde el momento que él toma la decisión de poner a su ministro

de Gobierno en una situación riesgosa. El desafío me entusiasma. Creo que es el momento,

es la edad y por sobre todas las cosas, es porque tengo el apoyo y la confianza del Gobernador.

“En la Capital se podrían haber hecho muchísimas cosas más en materia de seguridad”

- Si usted resulta electo intendente, ¿sumaría a Aranda para trabajar con usted?



- En política siempre se suma. También hay que ver desde dónde se suma, porque sumar no significa hacerlos desde el funcionariado. Pero por supuesto que nos tenemos que sumar. Trabajamos todos en el mismo proyecto.

- ¿Pero lo sumaría a Aranda?¿Dónde lo pondría?



- El actual intendente, en el caso que no le vaya bien, se tiene que sumar al proyecto provincial y tendrá que acompañar desde lo municipal. Si a mí no me va bien, seguiré acompañando al proyecto provincial. Lo acompañaré a él mientras necesite en lo que él necesite.

- ¿No descarta incorporarlo como funcionario?



- Yo tengo un gran equipo. No me imagino trabajando con Franco Aranda y tampoco lo imagino a él trabajando conmigo desde lo institucional, porque son propuestas y son formas de trabajar distintas. Esto no quiere decir que nos vayamos a enemistar.

- ¿Por qué se tomó licencia y el resto de los ministros que son candidatos no?



- Dentro de mi trabajo como ministro de Gobierno está mi relación con la Justicia. A través de un decreto del Gobernador, yo era el enlace para toda la organización de la logística para la elección. Entonces, me estaría armando mi propia logística, me estaría girando mis mismos fondos, me estaría controlando a mí mismo. En una elección en la que pienso ganar, lo último que quiero es un reproche a la falta de transparencia o la falta de ética.

- Perdón que le pregunte, pero ¿de qué vive usted? Porque se ha pedido licencia sin goce de haberes ¿no?



- Sí. Yo trabajo hace 17 años y estoy viviendo de mis ahorros. Siempre he sido una persona de una vida muy austera. He ahorrado, tengo una casa y un departamento que alquilo. Además, uno tiene que hacer sacrificios de decisiones y de acciones futuras.