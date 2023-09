Con la inflación de agosto que publicó ayer el Indec, en el Ministerio de Hacienda confirmaron que se activará la cláusula de actualización en las remuneraciones a percibir a fin de mes. Si bien la suba de precios fue del 12,4 por ciento, su cómputo se hace sobre el haber de agosto, por lo que los docentes y no docentes tendrán un incremento mensual real del 21,8 por ciento, lo que hará que, de enero a septiembre, obtengan una suba acumulada del 97,9 por ciento. Bajo ese marco, y dado que habrá un aumento que será permanente en los salarios, la ministra Marisa López confirmó que "está descartado la entrega del bono de 60 mil pesos para los agentes del Estado". Además, adelantó que el personal contratado tendrá un aumento que rondará el 34 por ciento, por lo que aquellos que se desempeñan en Servicios Generales cobrarán 120 mil pesos; los administrativos, 160 mil pesos, y los profesionales, 240 mil.

A principio del año, cuando los gremios estatales acordaron un incremento salarial con el Ejecutivo, lo hicieron con una cláusula que les asegurara que los sueldos estarán siempre por arriba de la inflación. Incluso, se estableció que el índice de actualización se activará cuando la suba de precios acumulada desde enero, más 5 puntos, supere el aumento que otorgó el Estado. Además, en la paritaria que se cerró el mes pasado, en ese punto se aclaró que, de otorgar una suba, se haría sobre los sueldos del mes anterior y no sobre valores de diciembre de 2022. La actualización salarial automática fue confirmada por la titular de la cartera contable, al reconocer que, cuando fijaron esa cláusula, "nunca pensamos que iba a existir una inflación tan alta", al punto que, el de ayer, fue el registro más elevado de los últimos 32 años (ver página 8 y 9). Incluso, López dijo que "habíamos previsto una inflación que oscilara entre el 5 al 7 por ciento mensual". Pese a que el escenario cambió, producto de la devaluación que realizó el Gobierno nacional tras las PASO, la funcionaria dijo que, desde su cartera, "se venían haciendo previsiones contables para cumplir con los compromisos, como el aumento salarial, más allá de que venimos controlando minuciosamente el gasto, en función, también, de entregar las cuentas ordenadas".

Los docentes y no docentes habían logrado un aumento del 76,1 por ciento en agosto, luego de que, tras una revisión salarial, el Ejecutivo decidiera incrementar un 15 por ciento los sueldos. Ahora, con una inflación del 12,4 por ciento, la cifra llega hasta el 97,9 por ciento, ya que el incremento se aplica sobre el mes anterior y no sobre valores de diciembre. Además, según el acuerdo salarial, la actualización no sólo impactará sobre el sueldo básico, cambio que repercutirá en el radio y la antigüedad, sino, también, en el caso de los maestros, en ítems como el A56 (dedicación docente) y el E66, una suma remunerativa no bonificable atada a la antigüedad. Además, generará cambios en un nuevo valor denominado Responsabilidad Funcional por Cargo (ver recuadro).

La ministra explicó que aplicar un aumento salarial del 21,8 por ciento le representará al Ejecutivo "unos 2.800 millones de pesos" extra, cuando el mes pasado, para otorgar un incremento del 15 por ciento, más el aumento en remuneraciones y asignaciones familiares, necesitó 2.000 millones de pesos. Así, lo que el Estado destina en sueldos pasó de 21.000 millones de pesos a 23.000 millones. Ahora, esa cifra, se eleva a casi 26.000 mil millones de pesos mensuales, lo que representa un aumento de 22,8 por ciento en dos meses.

Empleados

43 Son los miles de trabajadores que pertenecen al Ejecutivo, entre docente y no docente. No integran esa cifra el personal del Poder Legislativo ni el Judicial.

Municipios

Los intendentes del Gran San Juan, más Pocito, tomaron la decisión de acompañar la suba que realizó el Ejecutivo, pero tenían dudas sobre la cláusula de actualización salarial.

Cambio en valores del salario docente

El porcentaje de suba salarial, que se aplicará este mes, no sólo tendrá impacto en el valor índice, ya que los maestros lograron que también se tenga en cuenta para otros ítems del recibo. Es el caso de la asignación por "dedicación a la docencia", conocido como A56. Ese rubro quedó establecido, para el mes que pasó, en 34.500 pesos, pero con una actualización "en el mismo porcentaje que en el futuro se incremente el valor índice y de manera automática" llegará a 38.778 pesos, esto es, una suba del 12,4 por ciento, en línea con la inflación. Lo mismo ocurrirá para la asignación E66, valor remunerativo por antigüedad, que en agosto fue liquidado en 13.117 pesos para aquellos maestros sin años y a 28.421 pesos para los que cuentan con 30 o más años. Ahora, eso valores serán de 14.734,9 pesos para los de la primera categoría y de 31.945,27 pesos para los de la última. Además, habrá cambios en la nueva asignación "Responsabilidad Funcional Docente" que pasará de 6.316 pesos para los de cero antigüedad y de 17.053 pesos para los de 34 o más años, a 7.099 pesos y 19.168,37, respectivamente. Por otro lado, FONID y Conectividad llegará a 28.700 pesos.