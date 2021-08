Gracias a que pudieron finalizar el trámite en los primeros días del lanzamiento del plan, unas 30 sanjuaninas comenzarán en septiembre a recibir la jubilación en el marco de una nueva modalidad. Se trata del programa nacional que apunta a mujeres que tengan la edad requerida para jubilarse, pero no cuentan con los años de aportes necesarios. No obstante, el sistema les reconoce años de aportes por los hijos que tengan o hayan tenido bajo su cuidado. De esa manera, las beneficiarias pueden acceder a un haber previsional mínimo, que alcanza los 25.922 pesos, según la última actualización, cifra a la que se le tienen que aplicar los descuentos por el pago de la obra social PAMI y de la moratoria por el flamante régimen. Si bien las 30 mujeres son las primeras, hay otras 270 que iniciaron el expediente y que comenzarán a recibir el beneficio entre octubre y diciembre.

El encargado de confirmar la información fue Raúl Romero, titular de la Unidad de Atención Integral (UDAI) Rawson, de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). El funcionario indicó que la cobertura jubilatoria para las primeras 30 mujeres se logró debido a que "hubo una atención rápida en los primeros días del lanzamiento del nuevo programa y, por suerte, los trámites se pudieron concretar, por lo que habrá un primer cobro en septiembre". A su vez, indicó que, además de las 300 mujeres que ya iniciaron el trámite, hay otras 400 que se presentaron para hacer consultas y que están en proceso de evaluación para determinar si pueden acceder a la jubilación.

Estimativamente, en la provincia hay unas 6.000 mujeres que podrían acceder al programa de reconocimiento de servicios por tareas de cuidado, ya que, al lanzar el régimen, la entidad nacional calculó que en todo el país hay unas 300.000 mujeres que, desde 2016, no pudieron acceder a la jubilación a través de una moratoria porque no cumplían con los requisitos de edad. A su vez, históricamente, San Juan ha representado el 2 por ciento del padrón nacional, esto es, 6.000 personas. Romero afirmó que ese es el universo de posibles beneficiaras, pero que el número final saldrá de la cantidad de personas que se anoten y cumplan con los requisitos del plan (Ver Requisistos).

Hasta la semana pasada, y desde que comenzó el nuevo sistema, la delegación local de Anses Rawson había logrado atender a unas 700 mujeres, de las cuales, "300 han podido iniciar el trámite y, de ese universo, un 10 por ciento lo finalizó y cobrará el mes que viene. El resto está a la espera de que finalice el proceso y se le dé el OK al beneficio, lo que puede demandar entre 60 a 90 días". El hecho de que haya unas 30 beneficiaras a partir del mes que viene se dio porque "presentaron todos los papeles y no hubo inconvenientes. El trámite fue muy ágil", dijo Romero. El expediente pude demorar "si la mujer presenta aportes por algún periodo de tiempo o como monotributista. Cada caso es particular. Por eso, es importante que se acerquen para hacer la evaluación".

Al tratarse de un beneficio que está asociado a la cantidad de hijos de la persona, el titular de la UDAI Rawson dijo que "es central que, a la hora de hacer el trámite (deben solicitar turno a través de la página de Anses), se acerquen con las partidas de nacimiento de los hijos", mientras que afirmó que "hemos logrado un contacto con el Registro Civil para que aquellas madres que necesiten esas partidas lo puedan tener de manera rápida".

Aumento

12,39 Es el porcentaje de aumento a las jubilaciones que dispuso la Anses desde septiembre. Con el incremento, el haber mínimo asciende a los 25.922 pesos.

Análisis

El plan de moratoria se realiza en Anses. Para ello, la posible beneficiaria deberá superar un análisis socioeconómico que realiza la entidad junto con la AFIP. En algunos casos, por tener algún bien registrado a su nombre, las personas no superan ese control .

>> REQUISITOS

A quién está dirigida

A mujeres con hijas y/o hijos, en edad de jubilarse, con 60 años o más, que no cuenten con los años de aportes necesarios. Podrán acceder al beneficio aquellas mujeres que no cuenten con otra jubilación ya otorgada o que esté en trámite.

Reconocimiento

Se reconocen aportes por tareas de cuidado que se computará: un año por hijo/a y dos años por hijo/a adoptado. Además, de forma adicional, un año por hija/o con discapacidad y dos años si han sido beneficiarios de AUH por al menos 12 meses.

Licencias

También se reconocen los periodos de licencia laboral por maternidad y de excedencia de maternidad a las mujeres que hayan hecho uso de estos períodos al momento del nacimiento de sus hijos o hijas. Dichos periodos se suman.

Documentación

A la hora de realizar el trámite, es necesario presentarse con el DNI de la mujer y las partidas de nacimiento de los hijos. Si estos son discapacitados, es necesario que lleven el Certificado de Discapacidad (CUD). Si son adoptados, con la sentencia de adopción.