La queja en la Cámara de Diputados de los legisladores de los departamentos de Santa Lucía y Rivadavia sobre los fondos que envía el Ejecutivo provincial a los municipios para hacer frente al pago del aumento de sueldo, generó un gran revuelo y en el oficialismo han salido a contestarle con palabras y números en la mano.

El problema que plantearon ambos distritos es que la plata que les gira el Gobierno provincial no les alcanza para cubrir la masa de personal bajo el paraguas de las pasantías. Según datos oficiales, Rivadavia cuenta con 1.166 pasantes y Santa Lucía 887. Por lejos, son los dos que encabezan la nómina en ese rubro de personal, incluso por encima de Iglesia.

Esta mañana, el gobernador Uñac habló sobre el tema. "Está entregado lo que corresponde a la planta permanente más los funcionarios y un porcentaje que puede alcanza para cubrir un número razonable de pasantías y otros trabajadores que tienen en situación no regularizada".

Y agregó, "tienen que hacer los números bien. El municipio no puede ser un lugar donde se deba cobijar a todos los que de alguna manera participan de las campañas políticas". El Gobernador dijo que su experiencia en Pocito le da más autoridad para defender el por qué un municipio no puede sumar gente en condiciones precarias.

"El Estado no puede financiar de eso o cualquier otro municipios cantidades inconmensurables de gente. El Estado municipal no puede ser una forma generado de empleo. La ley de coparticipación va a traer equilibrio pero también depende de ellos. Los municipios deben hacer obra pública no engordar la planta de personal", apuntó Uñac.

Además, le hizo una chicana a los municipios que están en mano de Cambiemos, "¿adivinen a qué municipios les llegó ATN (Aportes del Tesoro Nacional)?".