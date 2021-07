Los partidos del oficialismo y la oposición no sólo cerraron ayer la conformación de las alianzas electorales para las legislativas, sino que también definieron un punto central en el caso de que tengan que enfrentarse en sus respectivas internas: la distribución o no de lugares entre ganadores y perdedores en la lista que se presentará en la general. La decisión en el Frente Todos, en Juntos por el Cambio y en Consenso Ischigualasto es que el vencedor de cada una de las disputas puertas adentro se lleve las tres candidaturas titulares y las tres suplentes para los cargos de diputados naciones. Ergo, no habrá reparto para la o las minorías, según confirmaron fuentes de las tres coaliciones.

El cuarto frente electoral que va camino a sellarse hoy es el de la Izquierda, en el que algunos de sus referentes señalaron que, en el caso de tener interna, habrá un mecanismo de distribución de puestos de acuerdo a la cantidad de votos que obtenga cada lista.

El Frente Todos, que conduce Sergio Uñac, se presentará en sociedad hoy a las 11 en el Hotel Viñas del Sol, en Santa Lucía. Los organizadores planificaron un encuentro en un lugar con el espacio suficiente para respetar el distanciamiento social por la pandemia del coronavirus. La coalición oficialista reunió a 11 partidos socios (Ver aparte), entre los que sobresalen el justicialismo y el bloquismo, y unas 40 agrupaciones y movimientos que firmaron como adherentes. El peronismo y la fuerza bloquista van perfilados a enfrentarse en una puja electoral en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 12 de septiembre. En ese marco, fuentes partidarias señalaron que en el bloquismo apuntaban a un mecanismo de distribución a través del sistema D"Hondt, el cual establece un reparto de lugares de manera proporcional en base a los votos obtenidos. No obstante, la postura que se impuso fue la de "lista completa", es decir, la lista que gana es la que se queda con todos los puestos, indicaron las fuentes.

En Juntos por el Cambio, que lidera Marcelo Orrego, el radicalismo también planteó la representación de minorías tras la competencia puertas adentro para conformar la lista final, pero prevaleció la idea de lista completa para el vencedor, aseguraron las fuentes. En la alianza opositora también suena la interna, ya que Producción y Trabajo presentará candidatos, mientras que Rodolfo Colombo, de Actuar, y la UCR, con Antonio Falcón a la cabeza, han dado señales de anotarse en la partida. El armado electoral que dirige el diputado nacional se mostrará públicamente hoy a las 10 en la sede de avenida Ignacio de la Roza y Ameghino, en Capital.

Los integrantes de Consenso Ischigualasto ya habían lanzado su frente, luego de que no tuvieran respuestas de Juntos por el Cambio ante el pedido de unidad de la oposición. En una coalición en la que han resaltado el valor de las PASO, el triunfador cubrirá todos los espacios.

El plazo para la presentación de listas vence el 24 de este mes, fecha en la que se pueden anotar partidos en soledad.

Presentaciones digitales y nueva sede electoral



El secretario Electoral del Juzgado Federal Nº1, Edgardo Benítez, se había reunido con los apoderados de los partidos para informarles que las presentaciones de los frentes electorales debían ser digitales. En el programa "Acento en la noticia", de Radio Sarmiento, el funcionario judicial informó que el armado de urnas y el escrutinio definitivo se hará en un local alquilado de calle Brasil, entre Catamarca y Sarmiento, Capital.

Alianzas electorales

Frente Todos

Está liderado por el Partido Justicialista, que conduce Sergio Uñac. Su principal socio es el bloquismo. También firmaron el partido Conservador Popular, Unidad y Progreso, Frente Grande, Partido del Trabajo y del Pueblo, Convicción Federal, Movimiento Vida y Compromiso (Movicom), Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Partido Parte y unas 40 agrupaciones.

C. Ischigualasto

La coalición electoral quedó conformada por los partidos Cruzada Renovadora, Acción por una Democracia Nueva (ADN), Partido Socialista y Política Abierta para la Integridad Social (PAIS). Sus adherentes son el Gen, la Coalición Cívica - ARI, el Partido Socialista Auténtico, disidentes del PRO y el radicalismo, el partido FUC y un sector de los autoconvocados.

Juntos por el Cambio

La principal fuerza política de la oposición es Producción y Trabajo, que dirige Marcelo Orrego. Sus socios partidarios son la UCR, el PRO y Dignidad Ciudadana. Los adherentes son las fuerzas políticas municipales como Actuar, de Capital, y Modad, de Jáchal, y agrupaciones como el bloquismo disidente y el auténtico, Republicanos Unidos y Libertario Republicano.

Frente de Izquierda

A la espera del OK nacional, en San Juan también va a camino a replicarse el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT). En la provincia está integrado por la Nueva Izquierda, la Izquierda por una Opción Socialista, el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) y el Partido Obrero. La Nueva Izquierda ya presentó como candidatos a Mary Garrido y Cristian Jurado.