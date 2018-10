Respaldo. Si bien el motivo del encuentro fue un agasajo por el Día de la Madre, se trató de un acto político en el que estuvieron dirigentes y referentes de organizaciones. Y García Nieto contó con el respaldo del senador Rubén Uñac.

En un festejo por el Día de la Madre, el diputado Pablo García Nieto llevó adelante el acto político más grande desde que viene trabajando en el departamento: reunió a unas 800 mujeres, la mayoría referentes y dirigentes barriales, de diferentes organizaciones, de uniones vecinales, docentes y directoras de escuelas. Encima, contó con la presencia del senador Rubén Uñac, integrante de la mesa chica del Gobierno. ¿El lanzamiento de campaña del presidente del bloque del PJ en la Cámara de Diputados como candidato a intendente en tierras rawsinas? Muchas señales, alimentadas por el propio protagonista, quien explicó que la movida representó el reflejo del trabajo para el armado de una propuesta de gobierno para un Rawson mejor, aunque aún sigue evitando calzarse el traje de postulante.



El acto fue el jueves en el Centro de Jubilados "Paz y Bien" y si bien se trató de un homenaje a las madres, hacia afuera apuntó a mostrar cierto poder de movilización. Es que las invitadas fueron dirigentes y referentes de distintas organizaciones, que se mueven en diferentes ámbitos sociales, culturales, profesionales y territoriales. García Nieto ya ha manifestado que 2019 "puede ser mi momento" como jefe comunal y en el uñaquismo tiene el visto bueno. Pero la parada no le será nada fácil, ya que Rawson viene siendo comandado desde 2011 por Juan Carlos Gioja, quien el año que viene deberá dejar el cargo. El giojismo ha hecho base en el departamento y ha consolidado toda una estructura de poder, aunque el oficialismo municipal no ha podido generar una figura que tenga chances de convertirse en un sucesor. El vínculo con García Nieto no es bueno y el camino de la unidad justicialista está cargado de obstáculos. De ahí que este último empiece a dar las señales para movilizar a su gente.



En la línea del frente oficialista que conduce el gobernador está Carlos Munisaga, que ya se ha lanzado por el sillón municipal y tiene de referente a Mauricio Ibarra, exintendente del departamento y aliado de Sergio Uñac. En un programa radial, este último dijo que García Nieto juega para Gioja, pero el legislador prefirió no contestarle (Ver recuadro).



En cuanto al acto, el jefe de la bancada peronista en la Legislatura señaló que el agasajo fue para mujeres "que trabajan y sueñan por un Rawson distinto", en un dardo hacia la actual gestión giojista. En ese marco, también mostró su respaldo hacia el uñaquismo: "Con las mujeres nos hemos comprometido a seguir acompañando al gobernador desde Rawson".



Al ser consultado si el acto representaba un lanzamiento de campaña, García Nieto expresó que fue "visibilizar lo que venimos trabajando hace mucho tiempo. Dicho trabajo está dentro de una propuesta de Gobierno que estamos elaborando. Todavía no soy candidato, pero si se da, llevaré adelante tal propuesta, que empujan estas mujeres, por un Rawson más lindo, calles amigables y con mejores servicios". Los tiempos políticos empiezan a achicarse dado que es un hecho que Uñac adelantará las elecciones y Rawson será un epicentro de batallas

Vieja rivalidad, con nuevos cruces



Mauricio Ibarra, exintedente de Rawson, y Pablo García Nieto, diputado departamental, nunca tuvieron buenas migas. El primero pasó ayer por el programa "A todo o nada" de Radio Sarmiento y disparó que el legislador juega para Juan Carlos Gioja, actual mandamás de la comuna. Es que señaló que fue su diputado y sigue siéndolo. Además, le lanzó un dardo al señalar que "en política es malo hacerles los deberes a los hijos, porque así no aprenden más".



Ante los embates del exjefe comunal, García Nieto evitó hacer declaraciones. Este último es hombre del uñaquismo mientras que Ibarra, luego de alejarse del justicialismo bajo la conducción de José Luis Gioja, se acercó con el arribo de Uñac.